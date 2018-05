Insekten auf dem Teller?

Anzeige

Weltweit gibt es mehr als 2000 essbare Insektenarten, so die Verbraucherschützer, vom Wurm bis zur Heuschrecke. In Deutschland bereits erhältlich sind etwa Pasta, Kekse oder Burger auf Insekten-Basis – meistens im Online-Handel, aber auch in einigen Läden und Restaurants. Oft enthalten die Tiere viel hochwertiges Protein, sie gelten deshalb auch als sinnvolle Alternative zu Milch oder Rindfleisch: Die Massenzucht von Insekten ist meistens deutlich umweltfreundlicher als die Schweine- oder Rinderzucht. tmn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.05.2018