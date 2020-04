Internet 2020 - mit welchen Entwicklungen wird im Online-Bereich gerechnet?

Die Entwicklung des Internets zählt zu den bedeutendsten technischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte. In Zukunft sollen durch Folgeentwicklungen neue Möglichkeiten in wichtigen Online-Bereichen wie der Online-Kommunikation entstehen.

Schnellere Datenübertragung bei Online-Aktivitäten

Aufgrund der breiten gesellschaftlichen Akzeptanz des Internets wird davon ausgegangen, dass die Online-Nutzung in den kommenden Jahren zunehmen wird. Die Art und Weise des Internetzugangs könnte sich durch die LiFi-Technik (Light Fidelity) verändern. Das von Dresdner Forschern entwickelte WLAN mit Licht wird Daten nicht wie bisher kabellos, sondern über Lichtwellen übertragen. Die Übertragungsrate ist bei der LiFi-Technik so schnell, dass diese vom menschlichen Auge nicht mehr wahrgenommen werden kann. Neben der Datenübertragung sollen beim LiFi auch Videos innerhalb von Sekunden übertragen werden können. Obwohl derzeit bereits erste LiFi-Systeme für Zuhause existieren, sind diese in der Anschaffung noch zu teuer, um alle Haushalte flächendeckend mit LiFi zu versorgen. Darüber hinaus müsste in jedem Raum einer Wohnung ein LiFi-Hotspot installiert werden, um das System zu nutzen. Die drahtlose Internetkommunikation über Lichtstrahlen wird derzeit deshalb hauptsächlich im industriellen Bereich eingesetzt, während private Internetnutzer wie gewohnt am heimischen Computer oder unterwegs über WLAN-Verbindungen im Internet surfen. Dabei stehen für die meisten Online-Aktivitäten inzwischen Apps zur Verfügung, sodass die Suche nach Informationen, das Online-Shopping oder das Spielen im Online-Casino auch vom Smartphone oder Tablet möglich sind. Die mobilen Spielbanken, deren Portfolio teilweise aus mehreren Hundert Automatenspielen besteht, gelten als Möglichkeit zum unterhaltsamen Zeitvertreib. Vor der Anmeldung in einem Online-Casino sollte jedoch auf wichtige Details geachtet werden. Zu den Anforderungen, die eine Online-Spielbank erfüllen sollte, gehören neben einem umfangreichen Spieleangebot auch eine Bonusstruktur, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten sowie eine Kundenbetreuung und ein VIP-Service. Im Internet sind solche Informationen meist in Testberichten oder Online-Spielbank-Guides bei unabhängigen Portalen wie onlinecasinohex.de zu finden. Häufig enthalten diese Beschreibungen auch Merkmale und Eigenschaften verschiedener Casino-Spiele sowie nützliche Tipps im Zusammenhang mit Spielstrategien. Von besonderer Bedeutung ist die gültige Lizenz, über die jeder Online-Dienstleister, der Automaten- und Tischspiele oder Sportwetten anbietet, verfügen muss. Da viele Online-Casinos ihren Sitz im europäischen Ausland haben, finden sich häufig Lizenzen von Malta, Gibraltar oder Zypern auf der Casino-Webseite. Da es sich dabei um EU-Staaten handelt, sollte von einer regelmäßigen Überprüfung durch die lokalen Behörden ausgegangen werden. In der Regel erfolgt die Vergabe von Glücksspiellizenzen nach strengen Kriterien. Für Online-Spieler ist die Lizenz ein wichtiges Merkmal hinsichtlich der Seriosität des Online-Casinos. Die Registrierung bei einem Internet-Casino ist grundsätzlich ab einem Mindestalter von 18 Jahren möglich. Bei der Anmeldung muss die Volljährigkeit durch die Angabe persönlicher Daten nachgewiesen werden. Es wird empfohlen, nur so viele individuelle Daten anzugeben, wie für die Anmeldung unbedingt erforderlich sind.

Mehr Möglichkeiten zum unterhaltsamen Zeitvertreib am Computer

Die für Internet-Anwendungen geltenden Datenschutzbestimmungen müssen auch von den Betreibern der Online-Spiele eingehalten werden. Um die Privatsphäre zu schützen, sollten sichere Passwörter vergeben und die Zugangsdaten in regelmäßigen Abständen geändert werden. Durch die Nutzung von Verschlüsselungsprogrammen können Online-Unternehmen viel zur Sicherheit von Anwendern beitragen. Im Zusammenhang mit virtuellen Spielcasinos ist vor allem bei den Zahlungsmöglichkeiten auf die notwendige Verschlüsselung zu achten. Bei den meisten Online-Casinos sind verschiedene Ein- und Auszahlungsformen möglich. Obwohl die Kreditkartenzahlung die am meisten genutzte Bezahlungsart im Internet darstellt, werden von vielen Casino-Betreibern weitere Zahlungsalternativen wie Banküberweisung und Sofortüberweisung angeboten. Häufig werden auch E-Wallets wie PayPal, Neteller oder Skrill sowie Bitcoins und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert. Bei Rückfragen sollte ein Kundenservice zur Verfügung stehen. Es wird empfohlen, sich vorher über die Erreichbarkeit der Casino-Kundenberatung zu informieren, damit im Bedarfsfall Unterstützung möglich ist. Ein deutschsprachiger Kundendienst kann als Pluspunkt gewertet werden, während teure Hotlines mit Vorwahl aus dem Ausland einen Grund für eine kritische Überprüfung darstellen. Im Allgemeinen ist die Kundenberatung bei Online-Casinos telefonisch, per E-Mail oder per Live-Chat erreichbar. Bevor mit dem Spielen begonnen wird, sollte man sich mit den Spielregeln vertraut machen. Die meisten Automatenspiele sind einfach aufgebaut, sodass diese auch für Einsteiger leicht zu durchschauen sind. Vor allem in der Anfangsphase sollte jedoch mit den eigenen finanziellen Ressourcen sorgfältig umgegangen werden. Da es sich bei den meisten Spielautomaten um Glücksspiele handelt, kann der Spielverlauf nicht beeinflusst werden. Es empfiehlt sich, das Budget umsichtig einzusetzen, um finanzielle Risiken zu vermeiden. Meist können Neuspieler in einem Online-Casino mit einem Willkommensbonus rechnen. Die Bonussumme, die vom jeweiligen Casino im Rahmen eines Bonusprogramms zur Verfügung gestellt wird, kann zum Ausprobieren bestimmter Automatenspiele verwendet werden. Allerdings werden die Bonusbedingungen sowie die Höhe des Bonus vom Casino-Betreiber festgelegt. Oft werden Casino-Boni auch in Form von Freispielen vergeben. Da das Bonusprogramm von der jeweiligen Online-Spielbank entwickelt wird, kann sich die Bonusstruktur der verschiedenen Online-Casinos erheblich voneinander unterscheiden. Es ist deshalb sinnvoll, sich vorher über die verschiedenen Bonusarten und deren Bedingungen zu informieren. Oft wird zwischen Casino-Boni für neue Spieler (Willkommensbonus oder Neukundenbonus) und Bonusmöglichkeiten für Bestandskunden und Stammspieler unterschieden. Hinweise über die Bonusprogramme finden sich meist auf der Casino-Webseite.