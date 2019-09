Kriminelle nutzen EU-Richtlinie aus

Mainz.Eigentlich soll die zweite europäische Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) den Betrug beim Bezahlen im Netz stoppen. Doch nun fahren paradoxerweise Phishing-Betrüger auf der Thematik Trittbrett. So kursierten Mails, in denen Bankkunden aufgefordert werden, ihre Kundendaten zu bestätigen – angeblich wegen der PSD2, was natürlich frei erfunden sei. Tatsächlich landen die Verbraucher auf gefälschten Portalen, wo sie dann ihre Banking-Daten den Betrügern preisgeben. Auch Kunden von Zahlungsdiensten wie Paypal sollten auf der Hut sein. Betrüger verschicken Mails, in denen sie anlässlich der PSD2 die Verifizierung des Paypal-Kontos fordern, warnt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. tmn

