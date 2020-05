Legale Online Casinos in Deutschland – Wenn Sie Löwenplay, Merkur und Co. nicht mehr vor Ort besuchen möchten

Mannheim ist eine Stadt, die voll von Attraktionen und Attraktivitäten steckt. Wenn Sie sich einmal langweilen, können Sie sich die Zeit bei einem Spaziergang um den Wasserturm, bei einem leckeren Eiskaffee in der Stadt oder auch im Nachtleben vertreiben. Viele Menschen lieben es, das Haus zu verlassen, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sich die Zeit zu vertreiben und das Leben zu genießen. Doch es gibt auch Aktivitäten in Mannheim, die immer mehr in die digitale Welt überlagert werden. So zeigt sich deutlich, dass die Merkur Spielothek oder auch das Löwenplay in den angrenzenden Orten immer weniger Besucher zu verbuchen hat.

Den Betreiberinnen und Betreibern Mannheims ist klar, dass Sie einen Wandel hinlegen müssen, um mit den online verfügbaren Konkurrenten mitzuhalten.

Mit diesen Methoden arbeiten Online Casinos

Wenn Sie noch nicht viel Erfahrung im Spielen von Online Glücksspielen haben, dann werden Sie sich nun sicherlich fragen, warum der Zulauf zu den lokalen Casinos immer mehr abnimmt. Schließlich geben sich die Betreiber und Betreiberinnen in Mannheims Löwenplay oder der Merkur Spielothek durch Besonderheiten wie gratis Getränke oder auch gratis Häppchen, eine gemütliche Atmosphäre sowie eine Vielzahl an Spielautoamten sichtlich Mühe. Doch das Online Casinos bringt Vorteile mit sich, mit denen die lokalen Konkurrenten kaum mithalten können. Das müssen auch die Casinos in Mannheim feststellen.

So sind die Online Casinos wirtschaftlicher als Ihre Konkurrenten. Es muss kein Gebäude zu hohen Mannheimer Mietpreisen angemietet werden, Personal eingestellt und Atmosphäre geschaffen werden. Die Online Plattformen sind zum Teil vollkommen kostenlos zu ergattern, wozu lediglich Programmierfähigkeiten vonnöten sind. Zudem kosten die Glücksspiellizenzen in den diversen Ländern, deren Regierung das Online Glücksspiel erlaubt, kaum Geld. Als Betreiber machen Sie satte Gewinne und können dennoch kostengünstigen Spielspaß anbieten.

Mit diesen Ersparnissen wird es den Online Casinos möglich, Aktionen wie den „Exklusiver Casino Bonus in Deutschland“ zu realisieren.

Das Prinzip dieser Boni in deutschen Online Casinos ist simpel. So bekommen die Nutzerinnen und Nutzer für eine Anmeldung bei der Plattform diverse Gutschriften. Diese können sich in Form von Freispielen ausdrücken, aber auch in Form von virtuellem Geld, welches zum Spielen von Blackjack, Skat, Poker und Co. genutzt werden kann. Ebenso gibt es Anbieter, die Ihren Kunden das eingezahlte Geld bis zu einer definierten Grenze verdoppeln. Ähnliches versuchen die lokalen Casinos durch das Anbieten von Freispielrunden.

Doch nicht nur Boni locken die Kunden. Wer in einem lokalen Casino spielen möchte, der muss sich erst einmal aus dem Haus begeben. Ebenso muss auf die Uhrzeit geachtet werden, denn nicht jedes Casino in Mannheim hat rund um die Uhr offen. Von Zuhause aus können Sie jedoch jeder Zeit auf die digitalen Casinos zurückgreifen. Diese stetige Erreichbarkeit macht das Spielen sehr attraktiv. So müssen Sie nicht nur mit dem PC das Spielvergnügen erleben, sondern können es auch auf dem Smartphone, Tablet oder anderen Geräten genießen.

Ist das Online Glücksspiel legal? - Unklarheiten verunsichern immer wieder

Sicherlich gibt es noch eine große Vielzahl an weiteren Argumenten, die für das Online Casino sprechen. Doch vielen Menschen schwirrt eine Frage im Kopf umher. Ist das Glücksspiel online in Deutschland überhaupt legal?

Die Antwort auf diese Frage lautet "Jaein!" Nicht alle Casinos, auf welche Sie Online zugreifen können, bieten das Glücksspiel legal an. Wenn Sie sich jedoch für ein Online Casino interessieren, dessen Betreiber nicht gerad ein Mannheim vor Ort sitzen, können Sie zahlreiche Kriterien abprüfen. So sollten Sie zunächst einmal darauf achten, dass das Casino eine EU-Lizenz vorweisen kann. Die Plattformen stellen diese großzügig auf der Startseite oder einer Unterseite der Webseite aus. Diese sollte noch zu dem aktuellen Datum gültig sein und in einem Land der EU ausgestellt worden sein.

Zudem können Sie die AGB studieren. Hierin dürfen Casinos keine falschen Angaben zum Spielen aus Deutschland machen. Meist steht in den AGB ausdrücklich vermerkt, dass das Spielen aus Deutschland illegal oder verboten ist. Daran erkennen Sie ein Casino, welches Sie Online besser nicht nutzen.

Zu guter Letzt können Sie sich auf die europäische Umsatzsteuerregelung fokussieren. Ein Anbieter eines Online Casinos muss sich an diese Regelung halten, die neu für die Umsatzsteuer für international agierenden Unternehmen innerhalb der EU eingeführt wurde.