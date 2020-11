Leichter durch Herbst und Winter: Strategien für den Weg zum Wohlfühlgewicht

akz-i Ein paar Kilos zu viel und in der dunklen Jahreszeit kommen noch welche dazu? Mit der richtigen Begleitung, klaren Verhaltensstrategien und einem durchdachten Konzept zum Abnehmen kann man gegensteuern.

Gemütlich auf der Couch sitzen, etwas Leckeres naschen: Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, geraten gute Abnehm-Vorsätze leicht in Vergessenheit. Doch wer jetzt mit den richtigen Strategien die tägliche Kalorienzufuhr und die Verbrennung ausbalanciert, kann auch in Herbst und Winter etwas für sein Wohlfühlgewicht tun. Mit einem durchdachten Konzept samt begleitendem Handbuch, digitalem Coach, Facebook-Community, Service-Hotline und Produkten unterstützt das Optifast Konzept beim Abnehmen in Eigenregie.

Ernährungsexperten sind sich einig: Wer gesund und dauerhaft abnehmen möchte, muss sein Verhalten, seine Ernährung und seine Bewegungsgewohnheiten verändern. Diesen Grundgedanken verfolgt das Optifast Konzept zum Abnehmen in Eigenregie. Das Konzept ist aus der wissenschaftlich belegten Klinik-Expertise der Programme zur Behandlung von schwerem Übergewicht (Adipositas) entstanden. Das auf sechs Wochen ausgelegte Konzept richtet sich an Menschen, die in Eigenregie mit professioneller Anleitung abnehmen möchten – bei leichtem Übergewicht und ohne Vorerkrankungen, die eine ärztliche Betreuung erfordern würden. Es kombiniert Ernährungswissen, Bewegungspläne und Verhaltensstrategien mit Diätprodukten aus der Apotheke. Der ganzheitliche Ansatz ist klar strukturiert: Das Herzstück ist ein kostenloses Handbuch. Es liefert einen alltagstauglichen Wegweiser, den sogenannten „Fahrplan“, der Abnehmwillige Schritt für Schritt mit ausführlichen Anregungen zu ihrem Verhalten, ihrer Ernährung und ihrer Bewegung sowie mit Rezeptideen durch die sechs Wochen führt. Die Ernährungs- und Bewegungspläne sowie Tipps zu Verhaltensstrategien wurden zusammen mit Experten entwickelt. Ziel ist eine Gewichtsabnahme durch eine langfristige Umstellung des Lebensstils auf kalorienarme, selbst zubereitete Mahlzeiten, mehr Bewegung und Sensibilisierung für Verhaltensmuster. Ein kostenloser digitaler Motivator liefert auf Wunsch zudem täglich via WhatsApp motivierende Tipps und Tricks für die gesamten sechs Wochen. Das Handbuch und der digitale Motivator bereiten die Nutzer auch auf die Zeit „danach“ vor.

Weitere Informationen zum Konzept und einen Blick ins neue Handbuch finden Sie unter dem weiterführenden Link.