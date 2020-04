Mannheim macht sich bereit – Warum Sie jetzt schon Ihr Dirndl kaufen sollten

Die Faschingszeit steht bevor und Sie sind auf der Suche nach einem hochwertigen Kostüm, das Sie auch noch in Zukunft tragen können? Sicherlich können Sie sich auf diverse, kreative Ideen einlassen, doch ein Kostüm ist nicht nur schick, sondern auch praktisch zugleich. Das Dirndl verwandelt Sie nicht nur in der Zeit der Narren in eine wunderschöne Magd, welche die Männer mit Ihrem Ausschnitt in Ihren Bann zieht. Vielmehr können Sie das Dirndl auch noch zu einer der angesagtesten Festlichkeiten Mannheims tragen. Wenn das Mannheimer Oktoberfest am 16.10.2020 wieder beginnt heißt es "Des wird a mords Gaudi!" und genau so sollten Sie sich auch kleiden.

Worauf Sie beim Dirndl Kaufen achten sollten

Damit der Faschingsspaß sowie das Oktoberfest zu einer angenehmen Feierlichkeit wird, sollten Sie beim Kauf des Dirndls einige Aspekte beachten. Zunächst einmal sollten Sie einen günstigen Anbieter finden, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die Dirndlbluse sollte mit Bedacht gewählt werden:

Die Dirndl-Bluse wird unter dem eigentlichen Kleid getragen. Sie verdeckt das Dekolletee ein wenig und sorgt für einen wundervollen Blickfang. Gängig sind weiße Blusen, welche die Farbe des Dirndls besonders in Szene setzen. Wenn Sie das Kleid anprobieren, sollten Sie die Bluse bereits gewählt haben. So können Sie sicher sein, dass sich der Tragekomfort sowie die Passform perfekt auf Ihre Figur abstimmen lässt. Tragen Sie die Bluse beim Anprobieren des Kleids daher unbedingt ein. Zu beachten ist bei der Bluse, dass sich farbige oder gemusterte Modelle meist nicht eignen. Denn das Dirndl soll mit seiner Farbgebung auffallen und den Blick auf die Busen sowie die Haare lenken. Wer zu viel Farbe und Muster kombiniert läuft Gefahr, die Schönheit des Dirndls zu untermauern. Zudem sollten Sie die Schnittart der Bluse beachten. Es gibt sie mit leichten Puffärmelchen aber auch mit enganliegenden Strukturen. Je nachdem wie Sie Ihr Dirndl präsentieren möchten, können Sie sich zudem für eine hochgeschlossene oder balkonettartige Bluse entscheiden.

Ein spezieller BH für das Dirndl?

Ihr Besuch auf dem Mannheimer Oktoberfest soll ein voller Erfolg werden? Das geht jedoch nur dann, wenn der BH den Busen stütz und Ihnen ein gutes Tragegefühl verleiht. Daher gilt es einen speziellen Dirndl-BH zu erwerben. Hierbei handelt es sich um einen BH, der besonderen Ansprüchen genügt. Er ist so geschnitten, dass die Cups sowie die Träger weit außen liegen. Sie blitzen daher nicht aus der Bluse hervor. Die Cups werden erst sehr weit unten voneinander getrennt. Dies ermöglicht es Ihnen, tief ausgeschnittenen Blusen zu tragen, ohne dass der BH erahnt werden kann. So entsteht eine wundervolle Optik und der Busen wird zusammengedrückt, ohne dass Sie unter Druckstellen leiden.

Zudem liegen die Träger sehr gut an der Haut an, ohne dabei einzuschneiden. Den Designern und Designerinnen ist bewusst, dass Sie beim Feiern auf dem Oktoberfest keine Zeit für "lästiges Zuppeln" an den Trägern haben.

Wie lang soll das Dirndl sein?

Die Länge des Dirndls hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen sicherlich von Ihrer Körpergröße. Sind Sie beispielsweise 1,80 Meter groß, sind selbst lange Dirndl nur knapp über dem Knie. Hingegen tragen kleinere Frauen, kurzgeschnittenen Dirndl und zeigen dennoch kaum Bein. Zudem sollten Sie sich selbst fragen, wie viel Bein Sie zeigen möchten. Dies hängt von Ihrem eigenen Wohlbefinden ab. Das Dirndl kann in unterschiedlichen Längen erworben werden. 50er und 60er Dirndl reichen meist nicht über das Knie. Hingegen bedecken die 70er und 80er Modelle die Knie knapp. Dies eignet sich besonders für junge Mädchen, die nicht allzu viel Haut zeigen sollten und möchten.

Möchten Sie sich der Tradition hingeben, dann wählen Sie ein Modell in der Midilänge. Dieses Dirndl geht knapp über das Knie, sodass es nicht alles von Ihrer Schönheit preisgibt. Neben dem leichten Sichtschutz geht mit einem solchen Modell auch ein bisschen mehr Schutz vor kalten Temperaturen einher, die im Oktober immer mal wieder durch Regenfälle oder Wind entstehen können.

Diese Accessoires finden Sie in Mannheim

Mannheim ist bekannt für seine vielfältigen Geschäfte, die besonders schöne Accessoires bieten. So beispielsweise der SIX Store, Bijou Brigitte oder auch Claire's. In all diesen Läden finden Sie kurz vor der Oktoberfestzeit besonders viele Accessoires, die sich perfekt zu Ihrem Dirndl kombinieren lassen. Von kleinen Ohrsteckern, süßen Ketten mit Brezeln oder Bierkrügen als Anhänger oder auch dezenten Armbändern. Lassen Sie sich bei einer Shoppingtour durch die Stadt tragen und finden Sie passende Accessoires zu Ihrem Dirndl. Achten Sie hierbei auf das Zusammenpassen der Kleid- und Accessoirefarben.

Die Schnürung der Schürze dient der Kommunikation

Bei einem Dirndl, bzw. dessen Schürze kommt es insbesondere auf die Schnürung an. Was früher noch stark gelebte Tradition war, ist heute nicht mehr all zu wichtig. Doch wer das Dirndl wirklich liebt und die Schönheit des Kleids schützt, der achtet auf die Schnürung der Schleife. Denn diese kann an vier verschiedenen Positionen angebracht werden. Wer bereits vergeben oder gar verheiratet ist und somit keinerlei Interesse an heißen Flirts hat, der schnürt die Schleife auf der rechten Seite. Hingegen können alle Single-Damen die Schleife auf die linke Seite binden. In der Mitte wird die Schleife nur dann angebracht, wenn Sie noch Jungfrau sind. Für Witwen oder Wiesenbedienungen ist die Schleife auf der Rückseite anzubringen.

Das Programm für Mannheims Oktoberfest

Das Mannheimer Oktoberfest begeistert bereits heute mit seinem umfassenden, aufregenden Programm. So startet das Fest mit einer wundervollen musikalischen Untermalung, die sicherlich in Stimmung versetzt. Lassen Sie sich von den Zweitplatzierten der TV-Show "Deutschlands beste Party Band" den Ois Easy begeistern. Mit unvergleichbaren Hits kommen Sie in Stimmung, bis das neue Dirndl im Mannheimer Oktoberfestzelt geschwungen wird.

Hinzu kommen Bands wie "Bergluft", die mit ihren kreativen und neuartigen Songs ein ganz besonderes Flair auf das Oktoberfest im Herzen von Mannheim bringen. Unterstütz wird das angestachelte Publikum bei seiner Feierlaune ebenso von Topsis einer der ältesten Boy-Groups aus Bayern, den Störzelbachern und den Münchner G'schichten.