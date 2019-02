Mannheim und seine schönsten Ecken

Mannheim. Selbst für einige Bewohner der Stadt ergibt sich eine Art der Hassliebe. Die einen lieben den speziellen Charme, den die Stadt ausstrahlt, die anderen können mit ihm überhaupt nichts anfangen. Dabei bietet Mannheim durchaus Ecken und Viertel, die einen in den Bann ziehen und begeistern können. Denn Mannheim offenbart das, was vielen Städten innewohnt: Eine ganz eigentümliche Atmosphäre, die den Beweis hoch über dem Kopf in den Händen hält, dass jede Stadt auf ihre eigene Art wunderschön ist. Und so manche Ecken ziehen die Mannheimer immer wieder an, mal in der Mittagspause, mal am Wochenende, mal zum Feierabend. Dieser Artikel zeigt vier dieser Orte, die jeder Mannheimer mal gesehen haben sollte.

Der Luisenpark lädt zum Verweilen ein

Im Winter laden hier die Winterlichter zum Spaziergang mit Speis und Trank ein, im Frühjahr erwecken die zarten Blumenfelder die Sommerlaune und in den heißen Monaten des Jahres bedeutet der Luisenpark nur eines: Freiheit. Dabei ist der Park kein kostenloser Parkfleck in der Innenstadt, sondern eine Parkanlage mit festen Öffnungszeiten – und Eintrittspreisen. Und doch ist diese Ausgabe eine, die sich lohnt. Es sollte ruhig überlegt werden, ob nicht die Jahreskarte gekauft wird, um diesen Flecken Mannheims regelmäßig zu bewundern. Aktuell und in den nächsten Monaten bietet sich ein tolles Programm:

Winterlichter

Gartensaison – zugegeben dauert es noch ein wenig bis zur »echten« Gartensaison, doch mit den Schneeglöckchentagen am letzten Februarwochenende gibt der Park den Startschuss in die Saison aus prallen Blüten und üppigem Grün. Profigärtner, Menschen mit dem grünen Hobbydaumen und auch diejenigen, die froh sind, wenn der auf der Kirmes gewonnene Kaktus nicht stirbt, können sich an den Ständen der Aussteller beraten lassen und so manche neue Pflanze kennenlernen.

Flohmarkt in der Nacht - im März lockt der Park mit einem Nachtflohmarkt, der freilich von Livemusik, Sekt, Selters und Snacks abgerundet wird.

- im März lockt der Park mit einem Nachtflohmarkt, der freilich von Livemusik, Sekt, Selters und Snacks abgerundet wird. Ponys im Park - für Eltern ist diese Beschäftigung der Graus, denn die putzigen Ponys könnten dafür sorgen, dass der Nachwuchs dem so sehr gewünschten Einhorn das Horn nimmt und fortan von Robert und Folly Foot schwärmt. Im Lehrgang »Pony-ABC« lernen die Kids, was es so über die vierbeinigen Mini-Shetties zu wissen gibt.

Dank der vielen Abschnitte des Parks, der Veranstaltungen, die in ihm stattfinden und der Abwechslung, die ganzjährig geboten wird, muss der Luisenpark schlichtweg der Joker im Ausflugsmikado jedes Mannheimers sein. In der Nähe des Luisenparks lässt es sich zudem wunderschön wohnen. Hier leben viele wohlhabende Bürger, die entweder durch geschäftlichen Erfolg, Erbschaft oder auch einen Lottogewinn zu Reichtum gelangt sind.

Der Handelshafen Mannheim

Nein, hier fahren keine Kreuzfahrtschiffe ab und es legen keine Luxusjachten an. Dennoch ist der Hafen Mannheim einer der wichtigsten Punkte für die Stadt an sich, denn für sich genommen ist er der viertgrößte Binnenhafen Europas. Seit dem Zusammenschluss mit anderen Hafenstädten und der Umbenennung zu »Upper Rhine Ports« ist er flächenmäßig sogar der größte Binnenhafen in Europa. Ein Status, auf den Mannheimer stolz sein können. Und es ist gar nicht mal so uninteressant, sich dieses Gebilde einmal genauer anzusehen. Dafür gibt es sogar verschiedene Möglichkeiten:

Hafenführung – der Hafenbetreiber und die Stadt Mannheim bieten diverse Führungen rund um den Hafen, die Hafengebäude und den Hafenverkehr an.

– der Hafenbetreiber und die Stadt Mannheim bieten diverse Führungen rund um den Hafen, die Hafengebäude und den Hafenverkehr an. Hafenrundfahrt – weniger Führung, dafür aber bequem, gemütlich und gut zum Staunen. Die Hafenrundfahrten bringen ein Stück den Rundfahrtcharakter aus Kiel, Hamburg oder Rostock nach Mannheim – nur ohne die See.

Aber auch abseits der offiziellen Führungen ist ein Besuch empfehlenswert. Entlang des Rheins zu spazieren und zu beobachten, wie Container umgeschlagen werden, ist einfach toll. An lauen Sommerabenden lässt sich sogar ein Spiel spielen: Woher kommen Schiffe, wohin gehen sie und welche Waren mögen sie wohl geladen haben?

Marktviertel »Little Istanbul«

Städtebummler, die knapp bei Kasse sind, und all diejenigen, die gerne in fremde Kulturen eintauchen, brauchen die Stadtgrenzen gar nicht verlassen. Inmitten von Mannheim hat sich das »Little Istanbul« etabliert, ein Marktviertel, das den Orient direkt nach Mannheim bringt.

Wo ist es? - der Weg ins Mannheimer Istanbul führt hinter den Marktplatz Mannheim.

Was gibt es? - das Viertel besteht überwiegend aus typischen kleinen türkischen Einzelhandelsgeschäften, die alles bieten, was das Herz sich wünscht: Schmuck, Brautmoden, Bäckereien, Barber, Cafés und vieles mehr.

Gerade in den Snack- und Backgeschäften können Gäste zusehen, wie die Köstlichkeiten hergestellt wurden. »Little Istanbul« ist der Kurzurlaub im orientalischen Sinne inmitten von Mannheim.

Szeneviertel Jungbusch

Was Hamburg sein St. Pauli und Berlin sein Kreuzberg ist, ist Mannheim sein Jungbusch. Zugegeben gab es in den vergangen zwei Jahren immer wieder starke Besorgnisäußerungen, dass der Jungbusch sein Herz verliert. Denn wenn ein Viertel als »Szene« gekennzeichnet wird, bedeutet dies das Interesse von Investoren und somit Modernisierung, steigende Mieten – kurz: Gentrifizierung. Dennoch ist das Viertel bislang weiterhin das, für das es viele Mannheimer zu schätzen wissen:

Nachtleben - einst noch ein Hafenviertel und somit für das Nachtleben berühmt, ist der Jungbusch auch heute noch ein fester Ankerplatz für alle Nachteulen.

- einst noch ein Hafenviertel und somit für das Nachtleben berühmt, ist der Jungbusch auch heute noch ein fester Ankerplatz für alle Nachteulen. Musikpark - die Popakademie BW, aber auch das Kreativzentrum Mannheim finden sich hier ein und bieten jungen (Musik-)Künstlern ein Zuhause. Festival - jährlich findet ein Kulturfestival statt.

Der Jungbusch bietet das Feiern inmitten des industriellen Charmes, wobei die Romantik ob der sich angrenzenden Hafenkulisse freilich nicht vergessen wird.

Wer einmal mehr über den Jungbusch und seine Entstehung erfahren will, der sollte sich einmal die Stadtführung »Szeneviertel Jungbusch« gönnen. Von der Vergangenheit bis heute werden keine Stationen ausgelassen.

Fazit – kein Paradies, aber eine Schönheit für sich

Wer die Augen öffnet und genauer hinschaut, erkennt, dass Mannheim durchaus eine Perle für sich ist. Dabei ist das, was viele Menschen schlichtweg für hässlich und unattraktiv halten, auch nichts anderes, als die unscheinbare und unansehnliche Muschel in den Händen, in deren Innerem sich die Perle verbirgt. Man muss sie nur sehen, sie sehen wollen. Und wer die Perle endlich sieht, der weiß, dass sie eine wahre Schönheit ist.