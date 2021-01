Nachhaltig(er) leben in der Großstadt mit diesen 10 Tipps

Die Nachhaltigkeit spielt für viele Menschen eine zunehmend wichtige Rolle im Leben, auch – oder vor allem – in der Großstadt. Denn diese bringt für die Umwelt und das Klima zahlreiche Nachteile mit sich und sogar auf die Lebensqualität wirkt sich die Großstadt aufgrund ihrer geringen Nachhaltigkeit oft negativ aus. Es lassen sich daher sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn jeder versucht, mehr Nachhaltigkeit in das eigene Leben und in die Stadt im Allgemeinen zu bringen. Doch die Maßnahmen wollen sinnvoll gewählt werden, denn nicht jede scheinbare Verbesserung erfüllt tatsächlich den gewünschten Zweck. Wie also lässt sich Nachhaltigkeit in der Großstadt sinnvoll umsetzen?

Mehr Nachhaltigkeit in der Stadt – wer ist zuständig?

Das Thema der Nachhaltigkeit wird oft im großen Rahmen diskutiert. Es brauche neue Technologien, neue Wohnkonzepte, neue Lösungen bei der Energieversorgung…so oder so ähnlich lauten die Forderungen. Durchaus wird die Stadt der Zukunft grundlegend anders aussehen, darin sind sich die Experten einig. Wie genau, dafür fehlt es jedoch noch an tragfähigen Lösungen. Solange die Nachhaltigkeit also nicht im großen Rahmen gewährleistet werden kann, weil es beispielsweise an Technologien, Budget & Co mangelt, sollte sich jeder Mensch selbst in die Verantwortung nehmen. Denn schon kleine Maßnahmen im Alltag wie Veränderungen der eigenen Gewohnheiten können in ihrer Gesamtheit einen großen Unterschied machen. Wenn also fortan jeder mehr Nachhaltigkeit in das eigene Leben bringt, profitieren Natur, Klima, Tiere und auch alle Menschen gleichermaßen davon. Kleinvieh macht auch Mist, heißt schließlich ein bekanntes Sprichwort. Die Antwort lautet daher: Jeder ist für (mehr) Nachhaltigkeit zuständig, auch in der Großstadt.

Nicht jede Maßnahme, Kampagne & Co ist sinnvoll

Die gute Nachricht ist: Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden für viele Menschen immer wichtiger. Das Bewusstsein um die Problematik steigt und damit auch der Wunsch, einen Beitrag zu leisten. Grund dafür sind unter anderem die Kampagnen der vergangenen Jahre, die (nicht nur) online große Wellen geschlagen haben. Fridays for Future, Klimahelfer, Plogging – sie haben viele Namen und sind in der Regel verbunden mit konkreten Maßnahmen. Von Streiks über das Sammeln von Müll bis hin zum Pflanzen von Bäumen gibt es dabei viele Ideen, um beim Thema Nachhaltigkeit etwas zu bewirken. Leider erweisen sich nicht alle davon als sinnvoll. Die „Trillion Tree Campaign“ beispielsweise ruft dazu auf, möglichst viele Bäume zu pflanzen, und zwar jederzeit sowie überall. Der Gedanke hat durchaus seine Daseinsberechtigung, denn Bäume gelten als wichtigste Waffe im Kampf gegen den Klimawandel. Das willkürliche Pflanzen von Bäumen kann allerdings zahlreiche Probleme mit sich bringen, vor allem in urbanen Gebieten – und sollte daher Experten überlassen werden. Es ist deshalb zwar gut, dass sich jeder zuständig fühlt und einen Beitrag leisten möchte…

Sinnvolle(re) Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit

…allerdings gilt es, mit Köpfchen an die Sache heranzugehen und die Maßnahmen sinnvoll auszuwählen. Anstatt also willkürlich jedem Trend zu folgen, ohne ihn zu hinterfragen, lässt sich im Sinne der Nachhaltigkeit schon durch wenige und kleine, aber eben die richtigen Maßnahmen ein großer Effekt erzielen. Folgende Tipps verraten daher, wie sich mehr Nachhaltigkeit tatsächlich und sinnvoll in der Großstadt umsetzen lässt, und zwar durch jeden Einzelnen: