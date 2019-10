Nutzerdaten missbraucht

Daten von Twitter-Nutzern könnten an Werbekunden gelangt sein. © dpa

Berlin.Twitter-Nutzer müssen damit rechnen, dass hinterlegte Telefonnummern und E-Mail-Adressen zur Absicherung ihrer Accounts unter Umständen für Werbung genutzt wurden. Das betrifft etwa Handynummern, die Nutzer für die Anmeldung via Zwei-Faktor-Authentifizierung angegeben haben. Twitter teilte mit, dass „diese Daten möglicherweise versehentlich für Werbezwecke verwendet“ wurden.

Ausmaß unbekannt

Dies sei „speziell in unserem Werbesystem für maßgeschneiderte Zielgruppen und Partnerzielgruppen der Fall“. So könnten Werbekunden von Twitter an Telefonnummern und Mail-Adressen von Nutzern gelangt sein.

In welchem Ausmaß Daten geflossen sind, kann Twitter offenbar nicht nachvollziehen. „Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wie viele Personen betroffen waren“, teilte das Unternehmen mit und entschuldigte sich bei seinen Nutzern. tmn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019