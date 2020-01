Offen reden über Belästigungen

Berlin.Fremde Erwachsene, die sich im Netz Kindern nähern – mit Missbrauchsabsichten: Das sogenannte Cybergrooming ist ein Alptraum vieler Eltern. Totschweigen sollte man das Thema aber nicht, im Gegenteil. „Wir raten Eltern, mit ihren Kindern offen darüber zu reden“, sagt Kristin Langer von der Initiative „Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht“. Einfallstor für Cybergroomer sind in der Regel Chats, etwa in Messenger-Apps oder in Videospielen. Von dieser Gefahr müssten Kinder wissen, sagt Langer. Das kann dann etwa so klingen: „Du musst davon ausgehen, dass im Netz Menschen unterwegs sind, die dir oder uns nichts Gutes wollen.“ Gut ist, wenn Kinder zudem wissen, wie die Masche funktioniert – also zum Beispiel, dass sich die Täter als Gleichaltrige ausgeben oder als Casting-Agenten. Schützen können sich Kinder, indem sie sparsam mit Infos über sich umgehen, vom Wohnort über das Alter bis zur Handynummer. tmn

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020