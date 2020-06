Schnäppchenmit Haken

Oft kann die Bestellung aus Asien die Erwartungen nicht erfüllen. © dpa

Berlin.Ob Geräte, Spielzeug oder Sportartikel: Immer mehr Waren werden per Post direkt aus Fernost verschickt. Damit nehmen auch die Probleme zu, weil viele dieser Waren unsicher oder gesundheitlich bedenklich sind, ihr Betrieb hier verboten ist oder es sich um Plagiate handelt, warnt die Stiftung Warentest.

Sitz des Verkäufers prüfen

Auf Verkaufsportalen sieht man dem Verkäufernamen nicht unbedingt an, ob der Händler aus dem nichteuropäischen Ausland kommt. Bei Portalen wie Aliexpress oder Wish muss man damit rechnen. Bei Amazon und Ebay sollten Kunden in den Shop-Angaben den Sitz des Verkäufers prüfen, vor allem wenn ein Produkt sehr günstig erscheint.

Denn die Folgen einer Fernost-Bestellung sind mitunter weitreichend: Der Versand kann wochenlang dauern und es können Zollgebühren sowie Steuern anfallen. Und: Bei Fernost-Shops zahlt der Käufer bei Nichtgefallen in der Regel die Rücksendekosten. Das kann teuer werden. tmn

