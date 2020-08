Schneller und teurer

Über das 5G-Netz können deutlich mehr Daten verschickt werden. © dpa

Hannover.Die neueste Mobilfunkgeneration 5G lockt mit ruckelfreiem Videostreamen und sekundenschneller Übertragung großer Dateien. Nicht ganz so verlockend ist der Preis: Eine Flatrate kostet mehr als doppelt so viel wie ein schneller Festnetzanschluss. Zudem braucht man ein geeignetes Endgerät.

Obwohl viele Kunden in Deutschland größere Datenmengen über die Mobilnetze austauschen, seien die meisten nicht wechselwillig, so das Fachmagazin. Sie müssen also noch etwas auf das 5G-Netz warten, wenn sie nicht Tarif oder Netzbetreiber ändern wollen.

Lücken im Netz

Für jene, die sich doch dafür entscheiden und den höheren Preis in Kauf nehmen, könnte der mobile Zugang als Ersatz für einen Festnetzanschluss dienen. Vorteil für die 5G-Nutzer sei die spürbar größere Datenrate des Zugangs im Vergleich zu 4G, die durchaus mit den schnellsten Breitbandanschlüssen mithalten kann, so die Experten. Zwar klaffen im 5G-Netz immer noch erhebliche Lücken, aber der Ausbau geht zügig weiter.

Das größte Problem seien derzeit aber weiterhin die Geräte. Denn oft gebe es noch Probleme im einen oder anderen Frequenzbereich. Die Experten empfehlen daher, eine Neubeschaffung noch ein Jahr hinauszuzögern, bis die Kinderkrankheiten auskuriert seien. tmn

