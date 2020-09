Schönes für Garten, Wohnen und Lifestyle bei der LebensArt auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim

Die bundesweit bekannte Landpartie kommt erstmals vom nahe gelegenen Weinheim nach Mannheim-Seckenheim. Bummeln, Shoppen und Genießen vom 2. bis 4. Oktober. Kostenfreie Parkplätze direkt am Veranstaltungsgelände.

Lübeck, 15.9.2020 Erstmals gastiert die bekannte Landpartie LebensArt im Herzen der Rhein-Neckar-Region. Die Ausstellung für Garten, Wohnen und Lifestyle zog bereits seit vielen Jahren Besucher aus der gesamten Region an den Weinheimer Waidsee. Nun wird die Waldrennbahn Mannheim-Seckenheim die beliebte Landpartie beherbergen, wie Projektleiterin Sabine Prothmann vom Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH bestätigt. Der bundesweit mit Garten- und Lifestyle-Ausstellungen aktive Veranstalter unterhält in Mannheim ein Regionalbüro, das von Prothmann geleitet wird. „Die Besucher erwartet vom 2. bis 4. Oktober eine einzigartige Quelle der Inspiration, um Haus und Garten noch schöner zu gestalten“, so die Projektleiterin begeistert. Ein kleiner, aber feiner Art-Craft-Market mit handgefertigten Objekten regionaler Künstler ergänzt das umfangreiche Angebot.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die LebensArt auf Hochtouren, wie die Organisatoren vermelden. Dennoch habe man für Besonderes noch das ein oder andere Plätzchen frei, so Prothmann. Insbesondere Firmen aus dem Bereich des gehobenen Innenausbaus sowie allen Themen rund um Haus und Garten, die im Sommer situationsbedingt auf ihren Platz auf dem Maimarkt verzichten mussten, könne man mit der LebensArt in Mannheim-Seckenheim eine interessante Alternative bieten, so Sabine Prothmann. Interessierten rät zur kurzfristigen Kontaktaufnahme unter 0621 – 496 377 34.

Das diesjährige Motto der LebensArt „Urlaub zuhause“ passt auf einzigartige Weise zur Atmosphäre der idyllisch gelegenen Waldrennbahn. Rund 80 Aussteller bieten vielfältige Inspirationen aus aller Welt. „Viele Menschen haben im Sommer 2020 ihren Urlaub in den Garten oder auf den Balkon verlegt“, so die Projektleiterin. „Als bundesweit aktiver Veranstalter der LebensArt-Reihe können wir den Trend feststellen, dass viele Verbraucher aktuell in ein schöneres Zuhause investieren.“ Mit hochwertigem Mobiliar, frischen Pflanzen und Wellness-Einrichtungen werden heimische Oasen geschaffen, die den Urlaub in den eigenen vier Wänden zum allzeit verfügbaren Vergnügen machen, wie sie berichtet. Um das Urlaubsgefühl auch auf den Tisch zu bringen, bieten eine Reihe von Händlern Köstlichkeiten aus aller Welt.

Mit der Gestaltung von Garten oder Balkon und der entsprechenden Auswahl der Pflanzen kann man wunderbare Oasen schaffen. Bereits jetzt im Frühherbst gilt es, die Weichen für das kommende Frühjahr zu stellen. Wer es besonders pflegeleicht bevorzugt, dem empfehlen die Fachgärtner robuste Stauden. Auch Knollen und Blumenzwiebeln gehören bereits jetzt in den Boden, um im Frühjahr üppige Blüten im Beet zu haben. Praktisches Fachwissen in Sachen Standort und Bodenbe-schaffenheit gibt es gratis mit dazu.

Für das stilechte Urlaubsfeeling im eigenen Garten oder auf dem Balkon fehlt so nur noch die eigene Wellness-Oase. Selbst ein eigener Whirlpool muss kein Traum bleiben, frei platziert im Garten, bietet er die perfekte Erholung zu jeder Jahreszeit. Auch Indoor ist in dem Bereich vieles machbar: Ein ungenutzter Raum verwandelt sich mit einer Relax-Liege und ein bisschen Farbe im nu in eine Entspannungs-Oase!

Den Urlaub zuhause auf den Tisch holen, das ermöglichen die kleinen Genuss-Manufakturen mit einer nahezu unerschöpflichen Vielfalt aus aller Welt: Vom köstlichen Käse aus Holland, bis hin zu mediterranen Leckereien rund ums Mittelmeer gibt es so Manches zu entdecken. Etwas ganz Besonders bietet Viehweg Spezialitäten aus Grimma. Luftgetrocknete Rindersalami vom Highland-, Galloway-, oder Wagyu-Rind ist die Entdeckung für jeden Feinschmecker. Und wer seinen Weinkeller mit Köstlichkeiten für die dunkle Jahreszeit bestücken möchte, ist bei der LebensArt sowieso goldrichtig: Vom französischen Champagner bis zu edlen Bränden reicht das Angebot.

Auch die kulinarischen Angebote zum Schlemmen vor Ort bieten das Beste aus aller Herren Länder. Original Elsässer Flammkuchen sorgt für ein echtes Frankreich-Feeling. Natürlich auch in der vegetarischen Version, mit Ziegenkäse und getrockneten Tomaten, ein Hochgenuss mit Sonnenaroma! Selbstverständlich gibt es auch Bodenständiges wie Bratwurst oder Reibekuchen, eben für jeden Geschmack das Passende.

Die LebensArt auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim findet von 2. bis 4. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr, statt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre – in Begleitung Erwachsener – erhalten freien Eintritt. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch vor Ort an der Kasse Tickets gekauft werden können. Um Wartesituationen zu umgehen, wird dennoch der Kartenkauf vorab Online unter www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Mannheim.html empfohlen. Der Kartenverkauf beginnt in Kürze. Die über 800 kostenfreien Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur LebensArt sorgen für einen komfortablen Shopping-Tag.

Die für die LebensArt behördlich festgelegten Regelungen sind verbindlich. Dies gilt auch für eine Registrierung im Allgemeinen und in der Gastronomie vor Ort, gemäß den Vorgaben, sowie das Tragen von Alltagsmasken wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Weitere Informationen können im Internet unter www.lebensart-messe.de abgerufen werden.

Kontakt

Das AgenturHaus GmbH / Büro Mannheim

Projektleitung: Sabine Prothmann

Grete-Fleischmann-Str. 23 , 68163 Mannheim

Telefon: 0621 – 496 377 34

Telefax: 0621 – 496 377 35

prothmann@das-agenturhaus.de

www.lebensart-messe.de

Pressekontakt

Sabine Hill

Telefon: 0151 – 50 76 48 05

hill@das-agenturhaus.de