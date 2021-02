Schwieriges Kennenlernen in Corona-Zeiten

Coburg/Essen.Ein Date im Restaurant oder Kino? Zur Zeit ist das aufgrund der Kontaktbeschränkungen schwierig. Singles bleibt momentan nichts viel anderes übrig, als ihre Fühler beim Online-Dating auszustrecken. Doch wie gestaltet sich danach ein Treffen in der realen Welt unter den gegebenen Bedingungen?

Viele Singles sind momentan zurückhaltender bei der Frage, ob aus einer virtuellen Begegnung eine von Angesicht zu Angesicht werden sollte, glaubt Michael Vogt. Er ist Ehe- und Familienberater sowie Professor an der Fakultät für Soziale Arbeit und Gesundheit an der Hochschule Coburg. „Die Menschen treffen sich derzeit länger im Netz und sind hier in einem sehr intensiven Austausch.“ Das schüre natürlich auch die Erwartungen an ein reales Treffen in der Zukunft.

Das wiederum sei einer der Nachteile beim Online-Dating, findet Wolfgang Krüger: „Hier wird das Pferd quasi von hinten aufgezäumt“, sagt der Psychologe und Autor aus Berlin.

Beim ersten Schreiben oder Telefonieren entwickele man unter Umständen schnell intensive Gefühle. Um den anderen aber wirklich beurteilen zu können, brauche es ein persönliches Kennenlernen. Enttäuschungen sind dabei eingepreist – und das sei anstrengend.

Wie können Singles einen anderen Menschen momentan wirklich kennenlernen? „Ein erstes Date muss nicht immer in der Bar oder im Café stattfinden. Ein Treffen unter freiem Himmel, zum Beispiel bei einem gemeinsamen Spaziergang, kann eine Möglichkeit sein, mehr über den anderen zu erfahren. Dabei lassen sich eventuell auch schon weitere Aktivitäten für die Zeit nach Corona planen“, sagt der Diplom-Psychologe Markus Ernst.

Romantik ohne Kerzenlicht

Aber wie kann man beim Spaziergang Romantik einbringen, die eventuell bei einem Candle-Light-Dinner entstehen würde? „Romantik entsteht durch eine Stimmung, durch passende Fragen und eine Flirtstimmung, die dem anderen vermittelt: ,Alles ist möglich’“, sagt der Berliner Psychologe Wolfgang Krüger.

Der Spaziergang im Park kann noch andere Vorteile haben: „Vielen Menschen fällt es leichter, sich mit fremden Personen zu unterhalten, wenn man sich nicht gleich im Restaurant gegenüber sitzt“, sagt Ernst.

Eric Hegmann ist Paarberater und Singlecoach in Hamburg. Er schlägt noch eine weitere Möglichkeit für ein Kennenlernen vor, die den aktuellen Zeiten angepasst ist: „Paare in Fernbeziehungen nutzen diese Variante schon länger: gemeinsam via Video kochen, Serien schauen oder Online-Konzerte und -Veranstaltungen besuchen.“

Von einem ersten Treffen in den eigenen vier Wänden dagegen rät Ernst unbedingt ab. Letztlich handele es sich immer noch um einen fremden Menschen, dem man zum ersten Mal real begegnet. „Außerdem ist es wesentlich schwieriger, ein Date zu verlassen, wenn ich das Gefühl habe, es passt nicht oder die Situation unangenehm wird. Ein erstes Treffen sollte immer auf neutralem Boden stattfinden.“

Krise sorgt für offene Gespräche

Abgesehen von den Schwierigkeiten eines ersten Treffens macht es die jetzige Zeit vielleicht sogar leichter, einen Partner zu finden: „In Krisen öffnen sich Menschen anderen gegenüber emotional schneller, denn Smalltalk hilft nicht gegen Einsamkeit“, sagt Hegmann.

Viele Singles berichteten, die Gespräche seien tiefgründiger geworden, weil sie sich weniger um Themen wie Hobbys und Musikgeschmack, sondern mehr um die eigene Gesundheit oder finanzielle Nöte drehten. tmn

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.02.2021