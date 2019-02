Sind diese Clubs im deutschen Fußball noch zu retten?

Fußball ist ein Phänomen, welches sich von einem eher skeptisch – ja fast schon ablehnend – betrachtetem Sport zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Besonders in den letzten 30 Jahren hat der Volkssport Nummer 1 erhebliche Veränderungen erlebt. Diese betreffen auf der einen Seite das Regelwerk und die Technik.

Hersteller feilen akribisch an der Aerodynamik der Bälle – um sie schneller zu machen und somit mehr Pepp ins Spiel zu bringen. Geht es nach der FIFA findet jeden Tag ein internationales Spitzenspiel statt, um die Werbetrommel weiter zu rühren. Parallel dazu haben Innovationen wie die Torlinientechnik Einzug gehalten. Besonders umstritten ist aktuell der Videobeweis, als auch die Auslegung vom strafbaren Handspiel.

Die Klublandschaft erlebte in den letzten Jahren viele Veränderungen. Diese Aussage zielt nicht nur auf Vereine wie Hoffenheim oder RB Leipzig ab. Beide würde es in ihrer aktuellen Form ohne die millionenkräftigen Finanzspritzen ihrer „Mäzen“ nicht geben. Es geht auch um die Tatsache, dass einige bestimmte Vereine regelmäßig in den Top 5 der Tabelle eine Rolle spielen. Verfolger aus dem Mittelfeld haben dagegen kaum eine Chance, sich für Europa zu qualifizieren oder ins Rennen um den Titel einzugreifen. Stellt sich natürlich die Frage, was im deutschen Fußball schiefläuft und ob Traditionsvereine überhaupt noch eine Chance haben?

Traditionsvereine: Mehr als nur alt?

Der Begriff Traditionsverein legt automatisch den Gedanken nahe, dass sich hier ein paar wenige Klubs der „Alten Garde“ gegen Emporkömmlinge zur Wehr setzen müssen. Diese haben Geld und haben sich damit einfach eine Traum-Elf zusammengekauft. Viele traditionsbewusste Fans sind der Ansicht, dass solche Vereine „den Sport kaputtmachen.“

In der Praxis ist es aber nicht ganz so einfach. Deutschland gehört zu jenen Fußballnationen, in denen es eigentlich – zumindest, wenn nur das Alter eine Rolle spielt – kaum Youngster unter den Vereinen gibt. Viele der Klubs, die in der ersten und zweiten Spielklasse auf dem Rasen stehen, sind zwischen 1890 und 1920 entstanden. Hierzu gehören unter anderem:

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

FC Nürnberg

aber auch der aktuelle Tabellenführer Borussia Dortmund oder Rekordmeister Bayern München blicken auf eine ähnlich lange Vita zurück.

Allerdings haben es die beiden letztgenannten Vereine in der Vergangenheit geschafft, eine erhebliche wirtschaftliche Stärke zu entwickeln. Und so kann sich zum Beispiel ein Verein wie der FCB die Strategie leisten, Spielmacher der Konkurrenz einfach wegzukaufen. Gerade die Vereine mit stark regionalem Fokus, welche nicht durchgehend erstklassig in der Vergangenheit unterwegs waren, haben es in dieser „Gemengelage“ schwer. Das ist der natürliche Lauf. Wie in der Wirtschaft auch, wechseln gute Mitarbeiter mit der Zeit zu größeren, erfolgreicheren Firmen, die mehr Entwicklungspotenzial haben und auch noch deutlich besser bezahlen.

Die Kommerzialisierung schreitet voran

Ein in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund tretendes Problem ist das Geld. Oder anders ausgedrückt: Im Fußball übernimmt die Kommerzialisierung zunehmend das Ruder. Und damit kommen die Interessen kleinerer bzw. schwächerer Vereine genauso unter die Räder wie die Wünsche der Fans.

Letztere beklagen seit einiger Zeit, dass sie zu Statisten degradiert werden. Einige hartgesottene Fans beschleicht immer wieder das Gefühl, lediglich als Staffage im Stadion zu dienen – das Jubelprogramm für Vereinsbosse und Verbandschefs zu sein. Die Schuld an dieser Entwicklung wird der Kommerzialisierung zugeschoben. Es geht – so der Vorwurf – nur noch ums Geld aus:

Fernsehrechten

Fanartikeln

Lizenzen usw.

Aber st diese Sicht auf den Fußball gerechtfertigt? Vielleicht handelt es sich ja doch um eine zu einseitige Sicht auf den Sport. Schließlich müssen Vereine und die Liga im Allgemeinen konkurrenzfähig bleiben.

Fernsehgelder: Es geht um hunderte Millionen

Ob es beim Fußball ums Geld geht oder nicht, lässt sich besonders einfach an den Übertragungsrechten beobachten. Hier ist zwischen den nationalen Fernsehrechten für beispielsweise die Bundesliga und den internationalen Wettbewerben zu trennen. Für die Spiele im Inland hat die DFL (Deutsche Fußball Liga) für die 2016 ausgeschriebenen Pakete, welche auch die Saison 2018/2019 beinhalten, zum ersten Mal die Milliardengrenze bei den Fernsehgeldern pro Saison geknackt.

In einer Pressemeldung hat die DFL 1,16 Milliarden Euro als Durchschnitt angegeben. Insgesamt lag der Erlös bei mehr als 4,6 Milliarden Euro. Beeindruckende Summen, die rückblickend noch beeindruckender werden. 1965 kostete die Übertragung pro Saison gerade einmal 0,33 Millionen Euro.

Kosten Übertragungsrechte im Vergleich:

1. Saison 1965/1969 – 0,33 Millionen Euro

2. Saison 1983/1988 – 4,09 Millionen Euro

3. Saison 1994/1999 – 112,48 Millionen Euro

4. Saison 2013/2017 – 628 Millionen Euro

In den letzten 20 Jahren sind allein die nationalen Übertragungsrechte hinsichtlich der Kosten explodiert.

In ähnlichen Größenordnungen wie beim nationalen Fußball bewegen sich auch die Fernsehrechte für internationale Wettbewerbe, zu denen:

Champions League

Euro-Leauge

ab 2020 ein dritter bis noch nicht namentlich bekannt er Wettbewerb

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

die neu kreierte Nations-League

gehören. So hat allein der Verkauf der Übertragungsrechte in Großbritannien der UEFA mehr als eine Milliarde Euro eingebracht.

Ungleichverteilung in der Liga

Mit dem Verkauf der Übertragungsrechte nimmt die DFL Milliardensummen ein. Diese werden nach einem festgelegten Schlüssel an die Vereine der Bundesliga ausgezahlt. Hier kommt es zu einer sehr starken Übergewichtung der Top Klubs. Diese Schere ist eines jener Probleme, was ein starkes Ungleichgewicht in der sportlichen Leistungsfähigkeit erklärt.

Zwar schießt Geld direkt keine Tore. Ein Verein mit hunderten Millionen Euro in der Kasse kann sich aber deutlich bessere Spieler einkaufen. Damit legt die Verteilung beispielsweise der Fernsehgelder den Großen der Liga einen ganz anderen Hebel in die Hände. Wie stark sehen die Unterschiede aus?

Verteilung der TV-Gelder – einige Beispiele:

RB Leipzig > 28,8 Millionen Euro

Eintracht Frankfurt > 44,41 Millionen Euro

TSG 1899 Hoffenheim > 54,32 Millionen Euro

FC Bayern München > 95,84 Millionen Euro

Die Zahlen stammen aus dem Fußballmagazin ran für die abgelaufene Saison 2017/2018. Der Spitzenreiter Bayern verdient über die TV-Rechte also knapp den 3,5-fachen Betrag des „Schlusslichts“ Leipzig.

Zustande kommt die Verteilung auf Basis einer mehrstufigen Betrachtung. Wie der Schlüssel genau funktioniert, ist an dieser Stelle irrelevant. Deutlich wird, dass einige Klubs mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten arbeiten können als der Rest.

Und sportlicher Erfolg macht sich nicht nur bei den Übertragungsrechten bezahlt. Auch der Absatz über Fanartikel und Sponsoring wird durch das Abschneiden in der Tabelle beeinflusst. Allein die Werbeeinnahmen haben beim FCB in den letzten Jahren eine dreistellige Millionensumme ausgemacht.

Auch die Online-Welt verändert den Fußball

Fußball ist eine Gelddruck-Maschine – ein nicht ganz abwegiger Eindruck. Angesichts der Millionensummen, die heute als Spielergehälter gezahlt werden und der Milliarden Euro für die Fernsehübertragung ist das Stirnrunzeln vieler Fans nachvollziehbar. Geht es ums Geld, kommt ein weiterer Aspekt dazu: Das Thema Sportwetten.

In Deutschland ein rechtlich äußerst umstrittener Markt, boomen Buchmacher vor allem im Internet. Deren Sitz liegt oft außerhalb Deutschlands in einem EU Mitgliedsstaat. Buchmacher berufen sich auf die Dienstleistungsfreiheit – und haben damit die Regelungen aus dem deutschen Glücksspielrecht in Teilen ausgehebelt. Glücklicherweise hat sich in Deutschland zumindest diesbezüglich etwas bewegt, da zumindest Wettanbieter künftig lizensiert werden sollen. Das ist auch nur sinnvoll, denn schließlich machte die Branche schon 2016 schätzungsweise 4,91 Milliarden Euro Umsatz.

Das Problem sind nicht unbedingt die „kleinen“ Freizeitwetter. Sportwetten ist für einige Kreise zu einem lukrativen Geschäft geworden. Und zwar so lukrativ, dass Spiele manipuliert werden. Auch der deutsche Fußball hat mit dem Skandal um Robert Hoyzer im Jahr 2005 ein neues Kapitel seiner Geschichte aufschlagen müssen. Und Wettbetrug ist kein deutsches Phänomen. Unter anderem waren:

2018 die Ukraine

2018 Belgien

2008 Italien

2009 die Champions League

betroffen.

Solche Schlagzeilen sind am Ende nur eine Seite der Medaille. Buchmacher nutzen die Beliebtheit des Fußballs, um mit Sponsoring auf sich aufmerksam zu machen. Und natürlich sind erfolgreiche Klubs eher interessant.

In der Summe führt die Attraktivität beim Sponsoring und die hohen Einnahmen aus den TV-Geldern dazu, dass sich einige Klubs:

Trainer mit entsprechender Qualifikation

gute Spieler für den A-Kader

leisten können. Nicht minder schwerer wiegt die Tatsache, sich mit dem Geld einen entsprechend großen Kader „zusammenzukaufen“. So bleiben die Folgen des Verletzungspechs überschaubar. Und auch die Nachwuchsförderung genießt mit den Millionen ganz andere Möglichkeiten. Viele andere Klubs haben es angesichts dieser Entwicklung schwer.

Folgen der Entwicklung - Traditionsvereine auf Abwegen

Sportlicher Misserfolg führt direkt aus der Bundesliga in die unteren Spielklassen. Viele Klubs haben den Wechsel von der 1. Bundesliga in die zweite Liga oder nach noch weiter unten antreten müssen. Einem Teil der Klubs gelang der Wiederaufstieg. Selbst jene Klubs, die heute immer wieder ganz oben an der Tabellenspitze mitspielen, haben diese Situation erlebt.

Einigen Mannschaften ist der Wiederaufstieg allerdings nicht mehr geglückt. Traditionsklubs fristen ein Dasein in der 3. Liga oder den Regionalligen. Andere Vereine gibt es heute überhaupt nicht mehr. Ein Beispiel für Klubs, die es nicht mehr dauerhaft nach dem ersten Abstieg in die Bundesliga schafften, ist Eintracht Braunschweig. Gründungsmitglied der Bundesliga und Meister (im Jahr 1967) stieg Braunschweig 1985 ab, konnte 2013 noch einmal aufsteigen – um 2014 wieder zweitklassig zu spielen. Die Ursache für eine solche Entwicklung können ganz unterschiedlich sein.

1. FC Kaiserslautern – Ehemaliger Meister im Abstieg

Der 1. FC Kaiserslautern ist eines der tragischen Beispiele im Fußball. Über Jahre hat die Mannschaft erstklassig gespielt und konnte sogar vier Mal die Meisterschale mit nach Hause nehmen. Seit einigen Jahren geht es allerdings für den 1. FC Kaiserslautern abwärts – von der Bundesliga über die 2. Liga bis in die Drittklassigkeit. Wie ist diese Entwicklung des Klubs zu erklären?

Kurze Geschichte des 1. FC Kaiserslautern

Gegründet im Sommer 1900, gehörte der Verein zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga und war als solches auch bis 1996 in der 1. Liga vertreten. In den Jahren:

1. 1951

2. 1953

3. 1991

4. 1998

reichte es für den 1. FC Kaiserslautern sogar bis zum Gewinn der Meisterschaft. Ende der 1980er Jahre geriet die Mannschaft zunehmend unter Druck, es drohte in mehreren Jahren der Abstieg. In den frühen 1990er schien dem Verein dann die Kehrtwende zu gelingen. 1994 beendete der 1. FC Kaiserslautern die Saison auf Platz 2. Allerdings verließen in diesem Jahr zwei wichtige Spieler den Verein.

Und damit begann der Abstieg für den 1. FC Kaiserslautern. Aber: Die Mannschaft konnte das Ruder herumreißen und den Wiederaufstieg feiern. Einmal wurden sie sogar als Aufsteiger direkt deutscher Meister.

Danach ging es immer wieder bergauf und bergab. 2012 musste der Verein erneut absteigen und versuchte, an alte Erfolge anzuknüpfen. Allerdings blieb die Mannschaft hinter den Erwartungen zurück, die Vereinsführung tauschte in regelmäßigen Abständen den Trainer aus. Dann 2018 der GAU: Mit nur 35 Punkten wurde der 1. FC Kaiserslautern Letzter der Zweitligatabelle und stieg in die 3. Liga ab. Ein Schock für alle Beteiligten, der erst einmal verdaut werden musss.

TSV 1860 München – große Tradition am Boden?

1860 München gehört zu den ältesten Fußballvereinen Deutschlands – mit der Gründung im Mai 1860. Eigentlich schon 1848 entstanden, wurde der Verein aufgrund eines Verbots wieder aufgelöst. Heute spielt die Mannschaft wieder in der 3. Liga – nach dem Aufstieg aus der Regionalliga.

Dabei haben die Löwen in ihrer wechselvollen Vergangenheit durchaus schon erstklassig gespielt. In der Saison 1965/1966 gelang es 1860 sogar, den Meistertitel nach München (nicht zum FCB) zu holen.

Allerdings begann in den frühen 1970er Jahren das Auf und Ab für die Löwen. Mal spielte der Klub in der 2. Liga, schaffte aber auch immer wieder den Aufstieg. Dieses Hin und Her dauerte bis 1982. Im Schicksalsjahr für 1860 München entzog der DFB dem Klub die Lizenz. Und der Verein brauchte 13 Jahre, um sich unter dem legendären Karl-Heinz Wildmoser aus der Bayernliga wieder nach oben zu arbeiten. 2004 rutschte TSV 1860 München dann wieder in die 2. Liga.

In den Jahren nach 2011 ging es für den Verein immer turbulenter zu. Die Personalrochade und finanzielle Hintergründe führten schließlich zum Abstieg in die Regionalliga.

Wo liegen die Gründe für den Absturz?

Auslöser für einen Abstieg von Traditionsklubs können unterschiedlicher Natur sein. Kaiserslautern ist ein gutes Beispiel dafür, wie Abgänge nur einzelner Spieler die ganze Mannschaft aus der Bahn werfen können. Handelt es sich um Stamm- und Führungsspieler, reißt deren Weggang durchaus erhebliche Lücken. Gelingt es dem Verein nicht, diese adäquat, etwa wegen:

niedriger Budgets

mangelnder Nachwuchsförderung

zu ersetzen, wackelt Abwehr oder Offensive. Manchmal sind beide Bereiche betroffen. Auf der anderen Seite sind es oft personelle Entscheidungen ganz anderer Art, die einen Verein unter Druck setzten. Beispiel ist hier 1860 München. Interne Querelen und finanzielle Aspekte (fehlendes Geld für die Lizenz) führten hier zum Abstieg. Wesentlichen Anteil daran hatten Spannungen zwischen Verein und Gesellschafter.

Welche Faktoren bestimmen heute den Erfolg?

Um einen Verein zu einer Topmannschaft zu machen, braucht es in erster Linie natürlich Geld. Allerdings sind Millionen Euro nicht das einzige Erfolgsrezept. Es gibt genug Beispiele aus der Fußballgeschichte, welche den Spruch untermauern, dass Geld keine Tore schießt. Aber: Geld ist wichtig, um einen professionellen Trainer- und Betreuerstab „einzukaufen“, der auch die nötige Erfahrung hat.

Auf der anderen Seite braucht es aber auch:

· gute Spieler

· ausgezeichnete Trainingsbedingungen

· Nachwuchsförderung

um eine Top Mannschaft aufzubauen.

Geldgeber: Es kann Spannungen geben

Viele Vereine leben nicht allein von den TV-Rechten, Mitgliedsbeiträgen und Fanartikeln. Ein oft nicht unerheblicher Anteil kommt auch über das Sponsoring in die Kasse. Einige Vereine sind inzwischen aber auch Aktiengesellschaften bzw. in einigen Fällen treten Gesellschafter als „Mäzen“ auf. Allerdings ist diese Liaison ein zweischneidiges Schwert.

Ein sehr gutes Beispiel ist 1860 München. Hier hat der Streit mit dem Gesellschafter erst zu vielen Schwierigkeiten beigetragen. Generell ist mit Schwierigkeiten zu rechnen, wenn Geldgeber in die Entscheidungen des Vereins eingebunden sind. Sponsoring ist auf der anderen Seite eine Möglichkeit, Geld zu akquirieren, ohne die Entscheidungsgewalt aus der Hand zu geben.

Tragfähiges Konzept & Infrastruktur

Selbst wenn ein Verein anfangs großzügig finanziell gefördert wird, kann sich der Erfolg langfristig nur einstellen, wenn parallel zur Präsenz auf dem Rasen auch ein Konzept mit der nötigen Infrastruktur entwickelt und aufgebaut wird. Hier steht unter anderem die Frage im Raum, wie der Verein intern funktioniert und wie die Verwaltung des Profigeschäfts abläuft.

Auch das Thema Merchandise sowie die Nachwuchsförderung – über zweite Mannschaften und Jugendteams mit eigenen Trainings- und Förderzentren – stehen auf der Agenda. Nur wo alles ineinandergreift, wird ein solider Profi-Verein entstehen.

Fanbasis: Treue Begleiter

Fußball lebt nicht nur von dem Geschehen auf dem Rasen. Auch was auf den Tribünen passiert, trägt zur Atmosphäre wesentlich bei. Es gibt hier einige positive Beispiele – genauso wie die Fans anderer Klubs häufiger negativ auffallen. Wie wichtig Fans für den Fußball und die Mannschaft sind, lässt sich an den Heimspielen erkennen. Hier können die Fans ihren Verein in entscheidenden Momenten noch einmal antreiben und zur entscheidenden Aktion aufs Tor bringen.

Der Aufbau einer lebendigen Fankultur ist für die Vereine wichtig. Dabei geht es nicht um Fanartikel, sondern den direkten Kontakt – etwa im Training – oder bei regionalen Veranstaltungen oder Charity-Events.

Fazit: Wie wird der Fußball sich weiterentwickeln?

Fußball ist in Deutschland der Massensport schlechthin. In den letzten Jahren hat sich das Bild allerdings verändert. Gerade die zunehmende Kommerzialisierung spaltet die Szene. Spannungen, welche auch Vereine und Verbände deutlich spüren. In dieser Gemengelage fällt auf, dass sich einige Klubs haben sehr gut angepasst. Andere Vereine müssen deutlich mehr kämpfen. Und drohen dabei mehr und mehr ins Hintertreffen zu geraten. Denn oft ist das sportliche Abschneiden stark dafür verantwortlich, wie die Vereine sich wirtschaftlich entwickeln können. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind wiederum wichtig für die sportliche Entwicklung – eine Spirale, die sowohl nach oben als auch nach untern funktioniert.