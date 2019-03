So verhalten sich Hausbesitzer bei zunehmenden Extremwetterphänomenen richtig

Die Diskussion über den Klimawandel wird nach wie vor auf allen Ebenen hitzig geführt. Doch ganz gleich, wie viele Schüler noch streiken, wie sehr die Umweltaktivistin Greta Thunberg die Welt noch wachrütteln möchte, bleibt eines unstrittig: Schon heute und verstärkt in der Zukunft müssen wir damit leben, dass Extremwetterereignisse zunehmen werden.

Egal, um welches Wetterphänomen es sich auch handelt, sie alle werden künftig nicht nur häufiger eintreffen, sondern auch stärker ausfallen.

Oft sind es Hausbesitzer, welche die Tragweite dieser Tatsache nicht erkennen. Denn gerade beim Eigenheim sind durch Extremwetter verschiedene Schäden möglich. Aus diesem Grund möchte der folgende Kurs für alle relevanten Wetterereignisse die richtigen Handlungsweisen aufzeigen. Dabei geht es nicht nur um unmittelbar wirkende Schutzmaßnahmen, sondern auch langfristigere Absicherungskonzepte.

Übrigens empfehlen wir, unabhängig von den folgenden Tipps, auf dem Handy eine der beiden Katastrophenschutz-Apps NINA bzw. Katwarn zu installieren.

Erstgenannte App wird vom Bundesamt für Katastrophenschutz betrieben, letztere von einem Privatunternehmen – allerdings sind beide seit kurzer Zeit synchronisiert. Bedeutet, Katwarn-Besitzer bekommen auch NINA-Meldungen und umgekehrt.

Gewitter sind die lebensgefährlichste Begleiterscheinung des Klimawandels, weil Einschläge so viele Nebeneffekte neben dem eigentlichen Stromschlag nach sich ziehen können.





Gewitter

Mancher erinnert sich vielleicht noch an das schwere Unwetter Anfang August 2018, das in der ganzen Region Verwüstungen anrichtete.

Immer wieder berichten wir auch darüber, dass Blitze Scheunen, Häuser und Co. in Brand setzten. Gewitter sind sehr gefährlich, weshalb sie hier zuvorderst genannt werden.

1. Versicherungsschutz stärken

Regelmäßig nach Gewitterschäden trifft Hausbesitzer ein zweites Mal „der Schlag“: Dann, wenn sie feststellen, dass ihr Haus unterversichert ist.

Denn Hausratversicherungen inkludieren nicht zwingend automatisch auch das Begleichen von Gewitterschäden. Besonders bei Überspannungsschäden zeigen sich viele Versicherer erstaunlich hartnäckig.

Die Antwort darauf kann nur lauten, zu prüfen, ob das bei der eigenen Hausversicherung ebenso der Fall ist – und im Zweifelsfall nachzubessern. Übrigens gilt dies nicht nur für Gewitter, sondern sämtliche Extremwetterereignisse.

2. Geräte schützen

Jahr für Jahr steigen die Zahlen der Elektrogeräte in unseren Haushalten und damit die Gefahr, dass ein Blitzschlag gleich mehrere Tausend Euro an Schaden produziert.

Zieht nun ein Gewitter auf, so unterliegen all diese Geräte einem hohen Risiko, denn ihre empfindliche Mikroelektronik reagiert gar nicht gut auf hohe Spannungen.

Es gibt verschiedene Wege, über die Blitz-Überspannung ins Haus eindringen kann, selbst wenn dieser in einiger Entfernung einschlägt:

Stromleitungen

Wasserrohre

Telefonanschlüsse

TV-Signalkabel

Und Blitzableiter sind in unserem Bundesland keine Pflicht, die Landesbauverordnung schreibt nur lapidar:

„Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet sind oder bei denen Blitzschlag zu schweren Folgen führen kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.“

Das sind beispielsweise frei und erhöht stehende Häuser.

Deshalb bestehen grundsätzliche Schutzmaßnahmen vor Blitzschlag auch darin, die Geräte wirklich vom Netz zu trennen, im Klartext also Stecker zu ziehen. Alternativ kann man auch auf Steckdosen oder Mehrfachstecker mit Überspannungsschutz setzen. Sie trennen bei einem Blitzschlag wie eine Sicherung automatisch den Stromfluss.

Wichtig: Das Umlegen des Schalters an Mehrfachsteckern ist kein adäquater Blitzschlagschutz. Hier hilft tatsächlich nur, den Stecker selbst zu ziehen.

Diese Stecker sind vor allem dort eine Option, wo es nur schwer möglich ist, die Stecker zu ziehen oder es auch gar nicht machbar ist, weil Dauerbetrieb notwendig ist – etwa bei Kühlschränken.

3. Wasserkontakt meiden

Wie bereits erwähnt, können Blitze sich auch über Wasserleitungen übertragen. Dazu müssen diese nicht mal zwingend aus Metall bestehen – das darin fließende oder stehende Wasser ist ebenfalls ein hervorragender Leiter.

Zwar sind normalerweise alle Dinge, die mit Wasser in Kontakt stehen geerdet (etwa Badewannen. Verlassen sollte man sich auf die Wirksamkeit dieser Leitungen jedoch keineswegs.

Sobald ein Gewitter naht, sollte man deshalb Duschen und Baden einstellen, auch das Händewaschen, Abwaschen und Ähnliches. Immer bedenken: Auch, wenn das Haupt-Gewitter noch kilometerweit entfernt ist, können schon jetzt über dem Haus Blitze entstehen.

4. Hohe Bäume kürzen

Der Klimawandel wird definitiv dafür sorgen, dass Gewitter insgesamt heftiger ausfallen. Und das wird auch zur Ursache dafür werden, dass hohe Bäume (in Relation zu ihrer Umgebung) zu einem größeren Risiko werden.

Wie es aussieht, wenn ein Blitz trifft, zeigt folgendes Video: https://www.youtube.com/embed/Gs53i3UTzS4

Aus diesem Grund sollten Hausbesitzer ihre Bäume einem genauen Blick unterziehen. Riskant ist alles, was deutlich höher als alle anderen Bäume oder Bauwerke in der näheren Umgebung ist.

Abermals aus dem Video ergibt sich jedoch, dass es zudem Nähe zum Haus bzw. Wertgegenständen (Autos etc.) ist, die bei Blitzschlag zum Problem wird, wenn dadurch Äste regelrecht abgesprengt werden.

Die Lehre für Hausbesitzer sollte lauten, Bäume, welche zu hoch sind und zu dicht stehen, entfernen zu lassen – Kürzen funktioniert zwar auch, sorgt aber häufig dafür, dass der Baum abstirbt und damit zu einem noch unkalkulierbareren Risiko wird.

Hitze ist nur ein Klimawandel-Phänomen. Häufig wird sie, wie 2018, mit wochenlang ausbleibenden Regenfällen einhergehen.



Hitze

Der Sommer 2018 hat auch bei uns in der Region überdeutlich vor Augen geführt, wie es sich anfühlt, wenn es über Wochen hinweg kaum regnet, die Luft steht und die Temperaturen brütend heiß sind. Was viele jedoch nicht wissen: Auch Häuser können dann leiden.

1. UV-Schutz herstellen

Je weniger die Sonne durch aufsteigende Feuchtigkeit verschleiert wird, desto stärker die UV-Strahlung. Diese ist nicht nur ein Problem für die menschliche Haut, sondern auch für das Haus.

Zwar sind viele Außenmaterialien mit UV-Schutz ausgerüstet, die Innenräume sind allerdings oft weit schlechter geschützt. Viele Materialien bleichen unter der UV-Einstrahlung rasch aus.

Schutz muss deshalb darin bestehen, das Eindringen von UV-Strahlen ins Haus zu vermeiden:

Alle zur Sonne gewandten Rollläden schließen; zudem auch alle, die zu hell gestrichenen Nachbarshäusern weisen (Lichtreflexion.)

Fensterscheiben mit UV-Schutzfolie versehen.

Prüfen, ob automatisch tönbare Scheiben installiert werden können.

Markisen und Schirme, besonders dort, wo Türen und Fenster geöffnet bleiben sollen.

Gerade hier kann es sich lohnen, sich im Smart-Home-Segment umzusehen. Viele der genannten Dinge lassen sich über Wettersensoren automatisiert steuern.

2. Dämmmaßnahmen applizieren

Temperaturschwankungen sorgen bei allen Materialien dafür, dass diese sich ausdehnen oder zusammenziehen. Das ist bei flexiblen Stoffen kein Problem, bei starren jedoch sehr wohl.

Ein Hitzesommer allein wird zwar nicht dafür sorgen, dass Mauersteine, Mörtel und Putz rissig werden. Gefahr entsteht jedoch dann, wenn durch den Klimawandel die Hitze immer wieder von schweren Regenfällen unterbrochen wird.

In dem Fall können sonnendurchglühte Fassade langfristig durch die Schockkühlung Schaden nehmen, weil Spannungen zwischen innen und außen entstehen.

Dämmplatten sorgen auch dafür, dass Temperaturveränderungen das eigentliche Mauerwerk nur dosiert treffen und schützen es so.

Aus diesem Grund sollten gerade Besitzer älterer Hausjahrgänge äußere Wärmedämmungen nachrüsten lassen. Sie werden zwar nach wie vor von einer Putzschicht überzogen. Doch diese halten rasche Temperaturwechsel vom Mauerwerk fern.

3. Brennlupen entfernen

Immer wieder entstehen schwerste Waldbrände, weil ein Tautropfen an einem Grashalm wie ein Brennglas fungiert. Er bündelt die einfallenden Sonnenstrahlen so stark, dass trockenes Material entzündet wird.

Dies kann durchaus auch an einem Haus zum Problem werden:

Deko-Glaskugeln im Beet

Achtlos abgestellte Trinkgläser

Wassertropfen durch Gießen in den Mittagsstunden

Solche Situationen können einen ähnlichen Effekt generieren. Vielleicht lösen sie nicht gleich Brände aus, aber Schäden können sie sehr wohl verursachen. Daher sollte man sie nach Möglichkeit vermeiden.

Eine solches Hagelkorn erreicht Fallgeschwindigkeiten bis zu 100km/h. Dabei wird eine Auftreffenergie von fast 30 Joule freigesetzt –das Vierfache einer Luftgewehrkugel.





Starkregen, Sturzfluten & Hagel

Öfter werden künftig sommerliche Hitzephasen durch Starkregen und Hagel unterbrochen, teils gar Sturzfluten. Ihr Problem ist, dass sie meist sehr schnell, praktisch ohne Vorwarnzeit auftreten.

1. Fenster und Türen sichern

Während eines sommerlichen Starkgewitters können binnen kürzester Zeiträume enorme Wassermengen zusammenkommen. Mancher erinnert sich vielleicht an den 29. Mai 2016, als so in der ganzen Region „Land unter“ herrschte.

Wenn sich so etwas ankündigt oder die Warn-App schrillt, sollte man in Reihenfolge der Wichtigkeit folgendes tun:

Alle Außenfenster und -türen schließen

Rollläden herablassen, Fensterläden schließen und verriegeln

Vorhänge zuziehen (falls Hagel die Scheibe zum Splittern bringt)

Gerollte Badetücher innen vor die Außentüren legen, um eventuell eindringendes Wasser aufzufangen

Allerdings muss man gerade bei Hagel bedenken, dass dieser durchaus die Kraft hat, die heute meist verwendeten Kunststoff-Läden zu perforieren, dafür sorgen Fallgeschwindigkeiten von (in Extremfällen) bis zu 150km/h.

Bedeutet, man sollte sich in jedem Fall von den Fenstern entfernt halten – besonders Dachfenstern.

2. Pumpen bereitmachen

In der heutigen Zeit sollte es normal werden, dass zu einem Haushalt auch eine Schmutzwasserpumpe mit einer ausreichenden Länge Schlauch gehört.

Die jüngsten Starkregen und Sturzfluten zeigten immer wieder, dass dann so viel auf einmal passiert, dass die Feuerwehren mit dem Auspumpen von Kellern vollkommen überfordert sind und es teils Stunden dauern kann, bevor Hilfe eintrifft.

In diesem Sinne sollte man sich ein Zitat aus der sehr guten Katastrophenschutz-Broschüre „Die unterschätzten Risiken Starkregen und Sturzfluten“ durch den Kopf gehen lassen:

„[…] bedenken Sie für Ihr eigenes Wohl: Schutzmaßnahmen mögen teuer und aufwendig sein, womöglich nie zum Einsatz kommen, aber sie beruhigen ungemein. Der Schaden im Ernstfall ist zudem immer teurer und mit erheblichen Widrigkeiten verbunden. Wer bereits Opfer einer solchen Naturkatastrophe war, wird dies bezeugen können.“

Im Baumarkt kann man für eine leistungsstarke Schmutzwasserpumpe (= Fördermenge mindestens 15.000l/h) samt ca. zehn Meter Schlauch 150 bis 250 Euro einkalkulieren. Spätestens dann, wenn die Handtücher vor den Türen nicht mehr ausreichen und die ersten Rinnsale hineinlaufen, macht sich diese Ausgabe bezahlt.

Nach Starkregen ist die eigene, leistungsstarke Tauchpumpe ungleich schneller bereit als die Feuerwehr – diese ist in solchen Fällen völlig ausgelastet.

3. Bodenversiegelung vermeiden

In jeder Kommune Deutschlands müssen Abwasserleitungen, Gullys usw. nur für bestimmte Regenmengen pro Zeitraum ausgelegt sein. Leider ist dies inzwischen vielfach nicht mehr ausreichend. In einem Starkregenfall sind die Rohre dann nicht mehr in der Lage, weitere Wassermassen aufzunehmen.

Das wäre kein solches Problem, wenn die Kanalisation in vielen Bebauungsgebieten nicht die wichtigste Flutschutzmaßnahme wäre. Leider sind nämlich dort andere Maßnahmen, allen voran unverdichtete Böden, häufig Mangelware.

Das bringt uns zum Hausbesitzer:

Das anfallende Regenwasser des Hauses sollte konsequent in einer Zisterne gelagert und nicht über die Abwasserleitungen entsorgt werden. Das entnimmt bei Starkregen der Wasser-Gesamtmenge in diesem Straßenabschnitt einen gewissen Teil und hat sogar bei Dürre noch Nutzen.

Die Zuleitungen zur Zisterne sollten umgeschaltet werden können, sodass die Wassermassen sich ins Freie auf dem Grundstück ergießen können.

Rings ums Haus sollte der Boden so wenig wie möglich versiegelt sein. Bedeutet, betonierte Einfahrten oder gepflasterte Wege sollten weitestgehend vermieden werden. Besser sind offene Holzkonstruktionen, Rasengittersteine und natürlich Beete, Rasenflächen usw.

Tatsächlich kann beispielsweise eine mit Gittersteinen versehene Hofeinfahrt ungleich mehr Wasser versickern lassen als eine gepflasterte. Für das eigene Haus kann das abermals den großen Unterschied ausmachen.

4. Terrassendächer richtig decken

Terrassendächer müssen nach Ansicht vieler Menschen transparent gedeckt sein, damit sie trotz Dach die Sonne genießen können.

Allerdings zeigen sich vor allem günstige Wellkunststoff-Dacheindeckungen sowie solche aus herkömmlichem Glas nach Hagel immer wieder als „Schweizer Käse“. Das liegt daran, dass diese nie auf solche Belastungen ausgelegt wurden.

Um künftig teure Schäden zu vermeiden sollte man daher zu sogenannten Stegplatten aus Polycarbonat greifen. Ein gutes Stück teurer zwar, aber bei gleicher Transparenz ungleich flexibler und bruchfester.

Hochwasser zeigt immer wieder, dass es auch gute Schutzmaßnahmen überwinden kann. Echter Schutz schränkt deshalb die Bauplatzwahl immer ein.





Hochwasser

Sturzfluten sind gekennzeichnet dadurch, dass sie schnell kommen, schnell wieder gehen und meist lokal eingegrenzt sind. Hochwässer indes haben ein trägeres Verhalten und können auch weit von ihrem eigentlichen Entstehungsort zur tödlichen Gefahr werden.

1. Vor dem Bau achtgeben

Wer mit dem Gedanken spielt, zu bauen, sollte mit Hinblick auf zu erwartende Extremwetterereignisse nicht mehr nur noch auf das herkömmliche Schema von Grundstückspreis und Infrastruktur setzen, um einen Standort zu finden.

Denn wenn die schweren Hochwässer in der jüngeren Vergangenheit eines überdeutlich bewiesen haben, dann, dass es nicht mehr ausreicht, sich einfach in gewisser Entfernung zu Flüssen zu halten, um sicher zu sein.

Als etwa 2013 im niederbayerischen Deggendorf, durch welches die Donau fließt, beim Hochwasser ein Damm brach, standen urplötzlich auch Gemeinden im Wasser, welche mehrere Kilometer weit vom Fluss entfernt standen und die bislang noch nie betroffen waren.

Was bedeutet das für Bauherren? Ganz einfach: Bevor man sich für einen Standort entscheidet, sollte man den vom HochwasserKompetenzCentrum erstellten Hausherren-Fragebogen abarbeiten. In ihm findet sich darüber hinaus auch der Link zu einer Karte der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Diese wiederum zeigt potenzielle Überflutungsgebiete – darunter auch für Jahrhundert- oder noch seltenere Extremhochwässer.

Was man dort herausliest, kann dazu beitragen, zu vermeiden, unter Eindruck des Klimawandels zum Hochwasser-Opfer zu werden.

2.Haus vorbereiten

Der gründlichste Hochwasserschutz ist es zwar, weitab von Risikozonen zu bauen. Doch wenn das nicht möglich ist, ist die nächstbessere Maßnahme, sein Haus beim Bau oder zumindest nachträglich hochwassersicherer zu machen. Darunter fällt:

Die vollkommene Entkopplung des Kellers durch eine hochwasserdichte Wanne vom Erdreich. Nachträglich ist das jedoch kaum zu bewerkstelligen, hier kann meist nur durch Auftrag von zusätzlichem Dichtbeton Sicherheit geschaffen werden.

Der Verzicht auf Kellerfenster oder bauliche Maßnahmen, die es ermöglichen, diese dauerhaft wasserdicht zu verschließen.

Der Einbau von Rückstauverschlüssen in die Haupt-Abwasserleitung. Sie verhindern konsequent, dass Hochwasser durch die Kanalisation hineingedrückt werden kann.

Die Ausführung des Hauses als Hochparterre – das Erdgeschoss liegt also mehr als einen Meter über dem umliegenden Erdniveau.

Die wasserabweisende Auskleidung des Kellers. Als probat haben sich hier Fliesen erwiesen, welche idealerweise bis zur Decke reichen.

Der Verzicht auf Wohnräume und schwere/wasserempfindliche Möbel im Keller. Etwa durch Einbau einfacher Metall-Wandregale statt hölzerner Schränke etc.

Der Einbau der Elektrosteuerung (Sicherungskasten, Zähler usw.) in den oberen Stockwerken.

Letzten Endes möchte man versuchen, das Wasser, selbst wenn es „vor der Tür“ steht, davon abzuhalten, ins Haus einzudringen. Doch für den Fall, dass das nicht möglich ist, sollte gewährleistet sein, dass dadurch keine untragbaren Schäden entstehen.

Sandsäcke können zwar keine Fluten zurückhalten. Aber sie filtern zumindest einen Großteil der im Hochwasser vorhandenen Schlammmassen heraus.

3. Richtig handeln und bevorraten

Hochwasser ist wie erwähnt, träger als Sturzfluten. Aus diesem Grund hat man in aller Regel und selbst bei einem Dammbruch noch eine halbwegs tragbare Vorlaufzeit.

Diese sollte in jedem Fall ausgenutzt werden:

Nach Möglichkeit den kompletten Keller leerräumen. Empfindliche Dinge mindestens in den sicheren ersten Stock bringen.

Dafür sorgen, dass im Haus genügend Wasser, Lebensmittel, Möglichkeiten zu toilettenloser Verrichtung der Notdurft und stromlosem Kochen vorhanden sind.

Sandsäcke, von denen man mindestens 100 besitzen sollte (Stückpreis weniger als ein Euro) bereitlegen und mit Erdreich befüllen.

Haus am Sicherungskasten stromlos schalten.

Falls Ölheizung vorhanden: Tank füllen lassen, um ein unkontrolliertes Aufschwimmen zu vermeiden. Im äußersten Notfall kann der Öltank auch mit Leitungswasser gefüllt werden.

Wichtige Dokumente aus der Gefahrenzone bringen oder in einem wasserdichten Safe dicht unter Dach einschließen.

Autos in höhere Lagen fahren.

Schließlich lautet die wichtigste Verhaltensregel, das Radio einzuschalten, es auf einen regionalen Sender zu justieren um sich über dort eventuell bekanntgegebenen Warnungen bzw. Aufforderungen zum Verlassen von Gebieten zu informieren.

Dabei darf man sich über eines im Klaren sein: Kreis- oder Landesregierungen würden niemals übereilt Evakuierungsbefehle erteilen. Wenn sie das tun, ist es wirklich ernst und man sollte folgen – auch wenn man bleibt, kann man doch nicht mehr für den Schutz des Eigenheims tun.





Fazit

Vollkommen gleich, welche Anstrengungen noch zur Milderung des Klimawandels übernommen werden, wir müssen uns auf jeden Fall für die kommenden Jahrzehnte auf stärkere, häufigere Extremwetterereignisse einstellen – überall.

Dies zu akzeptieren, hat nichts mit übertriebener Vorsicht oder Katastrophen-Paranoia zu tun. Dahinter steckt einfach gesunder Menschenverstand. Und gerade Hausbesitzer sollten für den Schutz ihres Heims alles in dieser Hinsicht zu tun gewillt sein – denn jede Vorsichtsmaßnahme kostet nur einen Bruchteil an Geld und Mühen, die die Schadensbeseitigung kostet.