Sparen und trotzdem gesund essen

Ernährung ist heute in aller Munde. Kein Wunder, ist doch beispielsweise ein anhaltendes Rückenleiden eine echte Volkskrankheit in Deutschland geworden. Solche Rückenleiden werden neben der überwiegend sitzenden Tätigkeit, die viele Arbeitnehmer haben, auch durch Übergewicht erzeugt. Dieses wiederum stammt von falscher Ernährung. Generell hat das Gesundheitsbewusstsein der Menschen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

Dazu kommt der Faktor Umweltschutz. Das unser Ernährungsgewohnheiten eine Menge mit dem Thema Umweltschutz zu tun haben können, hat der WWF schon vor Jahren in verschiedenen Fachartikeln klargestellt. Doch heute hat sich auch in diesem Bereich das Bewusstsein der Menschen erheblich verändert. Umweltschutz ist nicht mehr nur für „Hippies“ und „Ökos“ interessant. Die Zukunftsaussichten, die Forscher und Umweltaktivisten für unsere Erde beschreiben, haben viele Menschen dazu bewogen, in diesem Bereich viel mehr auf ihr eigenes Verhalten zu achten, als noch vor einigen Jahren.

Doch leider ist es in viel zu vielen Bereichen noch so, dass eine gesunde Ernährung eine Frage des Einkommens zu sein scheint. So kann sich jemand, der eine vierköpfige Familie zu ernähren hat und der über ein Einkommen im Mindestlohnbereich oder knapp darüber verfügt, kaum Fleisch vom Biobauernhof leisten. Zwar sind Bioprodukte inzwischen auch in immer mehr Discountern zu erhalten. Doch in den Köpfen der meisten Menschen sind die Themen „gesunde Ernährung“ und „ökologisch nachhaltige Ernährung“ noch immer fest mit dem Einkommen verbunden.

Wer nun zu den rund 3,9 Millionen Menschen gehört, die im Jahr 2019 in Deutschland Arbeitslosengeld II oder die sogenannten Hartz IV Leistungen bezogen haben, hat es da noch deutlich schwerer. Auch wenn die Regelsätze zum 01.01.2020, wie jedes Jahr, wieder angehoben werden, sind sie doch noch immer so niedrig bemessen, dass sie gerade ausreichen, um die Versorgung mit dem Lebensnotwendigen sicherzustellen. Viele Experten und Betroffene zweifeln selbst das massiv an. Da stellt sich die Frage, wie man es mit einem Einkommen aus Sozialleistungen oder aus einem niedrig bezahlten Job überhaupt schaffen soll, sich gesund und nachhaltig zu ernähren.

Tatsächlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich gesund und kostengünstig zu ernähren. Dazu gehört natürlich in erster Linie die Auswahl der richtigen Rezepte, mit denen dann eine günstige und zeitgleich auch gesunde Ernährung möglich ist. Allerdings muss man, um sich für die richtigen Gerichte zu entscheiden, auch ein wenig Vorwissen mitbringen oder sich zumindest mit einigen Themen in diesem Bereich beschäftigen.

Natürlich, der regelmäßige Konsum von Fertiggerichten in Dosen ist oftmals Vergleichsweise günstig – da aber gerade sehr billige Fertiggerichte eher von schlechter Qualität sind, tut man mit einer solchen Ernährung seinem Körper mit Sicherheit keinen Gefallen. Deutlich besser ist es an der Stelle, regelmäßig frische Speisen zuzubereiten. Doch auch das geht günstig und preiswert, wenn man ein paar wichtige Punkte beachtet.

1. Wer saisonal isst, kommt oft günstiger dabei weg

Auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt findet man das ganze Jahr über saisonales Obst und Gemüse zu günstigen Preisen. Wer sich am Anfang des Jahres mit den Saisonzeiten für die verschiedenen Gemüse- und Obstsorten auseinandersetzt, wird schnell heraus haben, welche Lebensmittel er zu welcher Zeit des Jahres besonders günstig erstehen kann.

Darüber hinaus ist Obst und Gemüse, das gerade in der Heimat Saison hat, in der Regel gesünder als solches, das aus anderen Ländern geliefert werden muss. Dort werden Früchte beispielsweise oftmals im unreifen Zustand geerntet und reifen auf der Reise nach. Dadurch entwickeln diese Früchte nicht das volle Aroma und die volle Vielfalt an Nährstoffen, wie Obst und Gemüse, die in der Heimat in volle Reife geerntet werden.

2. Auf Angebote im Supermarkt achten

Sie kommen meist einmal in der Mitte der Woche und dann wieder am Wochenende hereingeflattert – die Wochenprospekte der verschiedenen Discounter und Supermärkte in der Gegend. Hier ist es wichtig, sich einen konkreten Überblick zu verschaffen. Wer schon am Wochenende genau plant, was er in der kommenden Woche essen möchte, der kann ganz gezielt die Dinge einkaufen, die er dafür benötigt. Wenn Basislebensmittel wie Reis, Kartoffeln, Nudeln oder Gemüse in Konserven oder Tiefkühlgemüse heruntergesetzt ist, kann man entsprechende Lebensmittel auch auf Vorrat kaufen und reduziert so die Kosten für Lebensmittel in den Folgewochen.

3. Nie mit hungrigem Magen einkaufen gehen

Es ist eine alte Weisheit, die aber noch immer ihre Gültigkeit hat. Wer mit hungrigem Magen einkaufen geht, kauft deutlich mehr ein als jemand, der angenehm gesättigt in den Laden fährt. So werden Käufe aus dem Bauch heraus, die kräftig ins Geld gehen und eine dicke Lücke in die Haushaltskasse reißen können, vermieden.

4. Ernährungspläne machen und daran halten

Wer am Wochenende einen Plan für die Woche macht und sich überlegt, was er an welchem Tag kochen möchte, der sollte diese Pläne vor allem realistisch gestalten. Ist ein Tag ohnehin schon besonders vollgepackt mit Terminen, macht es wenig Sinn noch eine aufwändige Mahlzeit für diesen Tag zu planen. Hier sollte dann eher ein einfaches Gericht auf dem Plan stehen. Nur wer seine Pläne so gestaltet, dass sie wirklich dauerhaft umsetzbar sind, wird auch wirklich Spaß am gesunden und sparsamen Kochen haben.

5. Manche Gerichte direkt für mehrere Tage kochen

Ein bestimmtes Gemüse ist gerade besonders günstig? Man hat in den nächsten Tagen eine Menge Termine und es gibt ein Gericht, dass alle im Haus gern essen und von dem man auch an zwei oder sogar drei Tagen hintereinander essen könnte, ohne das es einem zum Hals heraus hängt? Dann sind solche Gerichte perfekt zum Vorkochen geeignet. Oftmals ist es günstiger von einem Gericht eine größere Menge zu kochen, als zwei oder drei Gerichte an verschiedenen Tagen zu kochen. Wer jede Woche für ein oder zwei Tage vorkocht, spart dadurch nicht nur Zeit und Strom, sondern auch beim Einkauf der Lebensmittel bares Geld.

6. Lebensmittel richtig zubereiten

Manche Nährstoffe sind hitzeempfindlich, andere sind wasserlöslich. Bei der Zubereitung von Lebensmitteln kann man, wenn man sich in diesem Bereich nicht auskennt, eine Menge Nährstoffe zerstören. Wer sich die Zeit nimmt, sich über die Eigenschaften der verschiedenen Nährstoffe zu informieren und diese bei der Zubereitung der Gerichte zu beachten, kann viele Nährstoffe erhalten. So ist beispielsweise das Dampfgaren für die meisten Lebensmittel deutlich schonender und erhält mehr Lebensmittel, als das klassische Kochen im Wasserbad.

Wer sich die Zeit nimmt, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, Angebote vergleicht, saisonal und vor allem bewusst kocht, der wird schnell den Dreh raus haben, wie man sich und seine Familie auch mit einem geringen Einkommen gesund ernähren kann.