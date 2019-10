Studie zu Familienunternehmen: Stimmt das gute Image?

Familienunternehmen überzeugen mit guter Arbeitsatmosphäre, Karrierechancen und einem kooperativen Führungsstil, so heißt es. Aber stimmt das wirklich? Im Vergleich von familiengeführten Unternehmen und Nicht-Familienunternehmen zeigt sich: Es kommt auf die Größe an.



Von klein bis groß: Familienunternehmen in Deutschland

In Deutschland haben Familienunternehmen Tradition. Kleine Handwerksbetriebe behaupten sich genauso wie Hidden Champions, innovative Traditionsunternehmen und Global Player. Die Firma Viessmann etwa ist seit über 100 Jahren mit ihren Heiztechnik-Produkten auf dem B2B-Markt erfolgreich. Der Wurst- und Schinkenspezialist Schwarz Cranz wird bereits in sechster Generation geführt und ist eine regionale Größe in Niedersachsen. Selbst unter den Top Ten der weltweit größten Familienunternehmen finden sich börsennotierte deutsche Konzerne, bekannte Marken wie Haribo, Henkel und Fielmann sind ebenfalls in Familienbesitz. Sie alle eint ihr guter Ruf.

Im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen punkten Familienunternehmen bei Arbeitnehmern vor allem mit Teamgeist, Innovationsstärke, flachen Hierarchien, guten Weiterbildungsmöglichkeiten und Work-Life-Balance. Das belegt eine Studie der Stiftung Familienunternehmen.



Studie: Vergleich von Arbeitgeberbewertungen

Für ein Forschungsprojekt verglichen die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin und die Universität Trier die Bewertungen von größeren Familienunternehmen mit den Bewertungen anderer Großunternehmen, die nicht in Familienhand liegen: Sind Familienunternehmen wirklich die besseren Arbeitgeber? Dafür schauten sich die Studienmacher 198.000 Arbeitgeberrankings von 788 größeren Unternehmen auf dem Bewertungsportal kununu an.

Bei kununu können Arbeitnehmer anhand einer Stern-Skala verschiedene Qualitätskriterien ihres Arbeitgebers bewerten: Sie müssen mindestens einen Stern vergeben, maximal sind fünf Sterne möglich.

Untersucht wurden Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 200 Millionen Euro. Die betrachteten Familienunternehmen befinden sich darüber hinaus zu mehr als 50 Prozent in Familienbesitz und haben mindestens ein Familienmitglied in der Führungsriege.



Größere Familienunternehmen profitieren vom guten Image der kleinen

Das Ergebnis: Die durchschnittliche Bewertung von Familienunternehmen liegt bei 3,22, Nicht-Familienunternehmen schaffen einen Score von 3,37. Bei jedem Bewertungskriterium schnitten Familienunternehmen schlechter ab. Wirtschaftswissenschaftler Michael Graffius von der HWR Berlin vermutet, dass sich größere Familienunternehmen mit dem guten Image der kleineren schmücken, „obwohl die Strukturen längst andere sind“.

In einem Punkt machten Familienunternehmen ihrem Ruf dennoch alle Ehre: „Je länger ein Unternehmen in Familienhand ist”, so die Wissenschaftler, „je mehr Generationen aus derselben Familie es schon geleitet haben, desto zufriedener sind die Mitarbeiter