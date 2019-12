Typische Wintererkrankungen? Wo die dunkle Jahreszeit uns wirklich zusetzt

Schnupfen – jetzt auch wissenschaftlich erwiesen

Viele Menschen leiden im Winter unter akutem oder chronischem Schnupfen. Der akute Schnupfen ist oft eine Begleiterscheinung einer Erkältung und kann mit weiteren Symptomen wie Halsschmerzen, Fieber, Ohrenschmerzen, einer Nasennebenhöhlenentzündung oder einem allgemeinen Unwohlsein einhergehen. Jede Erkältung äußerst sich also unterschiedlich, dauert aber in der Regel mindestens eine Woche oder sogar länger an, bis sie vollständig ausgeheilt ist. Medikamente helfen dabei nur bedingt, denn der akute Schnupfen ist in der Regel das Zeichen für eine Virusinfektion, sodass die Erreger nicht durch Antibiotika bekämpft werden können. Es können lediglich die Symptome gelindert werden, beispielsweise durch chemische Medizin oder mit Hilfe von Naturheilmitteln.

Dauert der Schnupfen länger als zwei bis drei Wochen an, kann es sich um chronischen Schnupfen handeln. Dieser ist oft Ausdruck einer Allergie oder tritt beispielsweise im Frühjahr als Heuschnupfen auf. Dieser „allergische“ Schnupfen geht manchmal mit Hautausschlägen oder Atemnot einher. In solchen Fällen ist es also sinnvoll, einen Arzt aufzusuchen und eventuelle Allergien durch einen entsprechenden Test abzuklären. Doch es gibt auch noch weitere mögliche Ursachen für einen chronischen Schnupfen:

Verkrümmung der Nasenscheidewand

hormonelle Einflüsse

Nebenwirkungen von Medikamenten

Alkoholmissbrauch

Aber auch die Psyche oder übermäßiger Stress können solche und ähnliche Symptome hervorrufen. Vor allem der akute Schnupfen tritt jedoch vermehrt in der kalten Jahreszeit auf. Woran liegt das?

Obwohl in einer Erkältung das Wort „Kälte“ steckt, ist sie nicht die eigentliche Ursache für entsprechende Viruserkrankungen im Winter. Denn was es dafür braucht, sind natürlich auch solche Viren, die als Auslöser fungieren. Jedoch sind diese beinahe überall zu finden – sei es auf Türklinken, in der Luft oder im Kontakt mit anderen Menschen. Normalerweise ist das Immunsystem stark genug, um sich gegen diese Viren zu wehren. Ist es im Winter jedoch sehr kalt und der Körper verbraucht viel Energie, um sich warm zu halten, wird dadurch das Immunsystem geschwächt, wie die Wissenschaft mittlerweile weiß. Auf gut Deutsch: Der Körper wird anfälliger für Viruserkrankungen wie eine Erkältung mit akutem Schnupfen.

Die beste Möglichkeit, diese Viren auch im Winter erfolgreich zu bekämpfen, besteht also tatsächlich darin, sich durch die richtige Kleidung warm zu halten. Ein Schwitzen sollte aber ebenfalls verhindert werden, denn es kann den Körper zusätzlich auskühlen. Ein guter Tipps ist daher das „Zwiebelmodell“. Zudem gibt es viele weitere Maßnahmen, um das Immunsystem zu stärken.

Kein Fest für die Augen

Die winterliche Dunkelheit und die Tendenz vieler, deshalb drinnen auf „Stimmungslicht“ zu setzen, können die Augen überanstrengen. Das passiert insbesondere bei bestehenden Fehlsichtigkeiten – vor allem, wenn diese noch nicht erkannt beziehungsweise korrekt ausgeglichen wurden, zum Beispiel durch eine Brille oder Kontaktlinsen. Gerade leichte Fehlsichtigkeiten werden von den Betroffenen nämlich nicht immer bemerkt, können dann aber bei Belastungen wie eben eine schlechte Belichtung zu Problemen wie Kopfschmerzen führen.

Sobald im Winter der erste Schnee fällt, reflektiert dieser zudem die Sonnenstrahlen und kann unangenehm blenden oder sogar zu einer Schneeblindheit führen. Dabei handelt es sich um eine Reizung der Hornhaut, welche durch eine zu hohe UV-Strahlung entsteht. Die Hornhaut kann sich entzünden, die Augen werden rot sowie lichtempfindlich, fühlen sich oftmals wund an oder jucken. Zudem kann sich die Entzündung auf die Bindehaut ausweiten, weshalb die Schneeblindheit gerne auch als UV-Bindehautentzündung bezeichnet wird. Zu den Symptomen kann neben den bereits genannten Beschwerden auch eine Verringerung der Sehleistung zählen oder in Extremfällen entsteht tatsächlich eine Blindheit.

Die Augen sind außerdem das Organ, welches im Winter oft ungeschützt der Kälte ausgesetzt wird. Auch diese kalten Temperaturen können es reizen und zum Beispiel zu trockenen oder tränenden Augen führen. Und zuletzt werden sie durch das trockene Klima strapaziert, das in vielen Räumen herrscht, weil nicht richtig gelüftet und geheizt oder kein Luftbefeuchter eingesetzt wird. Schnell kommt es dann zum sogenannten „Office-Eye-Syndrom“ mit Beschwerden wie

brennenden,

trockenen,

juckenden,

müden oder

geröteten

Augen. Auch ein Fremdkörpergefühl im Auge tritt häufig auf. Kontaktlinsenträger können in solchen Fällen als Alternative zur Lesebrille greifen, um die Augen nicht zusätzlich zu strapazieren und somit die Symptome zu lindern. Sinnvoll ist die Lesebrille als Sehhilfe außerdem bei einer Altersweitsichtigkeit, um das Arbeiten am Computer oder Lesen zu erleichtern – seien es Bücher, Speisekarten, WhatsApp-Nachrichten & Co – und dadurch die Augen zu entlasten.

Zudem hilft es, im Winter in Innenräumen auf ausreichend helles Licht sowie ein gutes Raumklima zu achten – beispielsweise mit Hilfe des bereits erwähnten Luftbefeuchters. Vor allem, wenn Schnee liegt, sollten die Augen draußen vor der Sonne und ihren Reflektionen geschützt werden. Im Alltag reicht dafür eine normale Sonnenbrille aus. Beim Wintersport in den Bergen sind hingegen spezielle Sonnen- oder Skibrillen zu empfehlen. Und zuletzt können die Augen sozusagen von innen unterstützt werden, und zwar durch eine vitaminreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse sowie Omega-3-fettreichen Lebensmitteln.

Wenn der Blues zuschlägt

Der sogenannte Winter Blues ist ein weit verbreitetes Phänomen und beschreibt eine depressive Verstimmung, die nur im Winter sowie nur für einen kurzen Zeitraum eintritt. Es handelt sich also nicht tatsächlich um eine depressive Erkrankung, dennoch können die Ausprägungen der Winterdepression ebenso gravierend sein, weshalb sie in einigen Fällen behandlungsbedürftig ist. Im längsten Fall beginnt der Winter Blues im Herbst und verschwindet im Frühjahr, sobald es wieder wärmer, heller und sonniger wird quasi ganz von alleine. Sie kann aber auch deutlich kürzer sein und beispielsweise nur ein paar Tage oder Wochen andauern. Typische Symptome sind:

Antriebslosigkeit

Stimmungstief

Müdigkeit

Gereiztheit

Konzentrationsstörungen

sozialer Rückzug

Diese sind nur einige klassische Beispiele, die in verschiedenen Konstellationen auftreten können – aber nicht müssen. Auch andere Ausprägungen der Winterdepression sind möglich. Manche Menschen lassen sich regelrecht gehen und vernachlässigen beispielsweise die Körperhygiene. Andere verfallen in eine Art „Fresssucht“ und nehmen an Gewicht zu. Und wieder andere sind sozusagen „manisch winterdepressiv“, sprich ihre Stimmungen schwanken stark zwischen positiven Gefühlen wie Euphorie und negativen Gefühlen, wie sie bei einer typischen Depression auftreten.

Rund zwei bis fünf Prozent der deutschen Bevölkerung leidet pro Winter an einer solchen Form der Depression. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Dennoch ist nur rund jeder zehnte Fall einer Depression dem Winter Blues zuzuordnen. In den neun anderen Fällen ist daher dringend ein Arzt zu konsultieren. Das gilt auch, wenn die Winterdepression extreme Ausmaße wie Suizidgedanken annimmt oder für die Betroffenen zu einer starken Belastung wird – weil beispielsweise das normale Arbeiten nicht mehr möglich ist. Aber woher kommt der Winter Blues?

Den einen Auslöser einer Winterdepression gibt es nicht. Stattdessen vermuten Experten, dass daran einerseits die Gene schuld sind. Einige Menschen tragen also eine Veranlagung zu Depressionen in sich – und sind daher auch anfälliger für eine Winterdepression. Andererseits ist tatsächlich auch der Winter ein wichtiger Faktor, denn das fehlende Sonnenlicht sorgt dafür, dass der Hormonhaushalt im Körper gestört wird. Es wird also weniger des Glückshormons Serotonin, dafür aber mehr des Schlafhormons Melatonin ausgeschüttet. Dadurch fühlen sich die Betroffenen antriebslos und weniger glücklich. Der Winter Blues wird daher gerne auch als Lichtmangeldepression bezeichnet.

Wer unter einer Winterdepression leidet oder bereits weiß, dass er oder sie dafür anfällig ist, kann durch einige simple Maßnahmen meist erfolgreich gegenwirken:

Lichttherapie mit einer Tageslichtlampe

Bewegung an der frischen Luft

ausgewogene Ernährung

pflanzliche Medikamente wie Johanniskraut

Wer kann, entflieht zudem am besten dem Winter für einige Tage oder Wochen und macht beispielsweise Urlaub an einem sonnigen Strand. Helfen all diese Maßnahmen nicht, sollten sich die Betroffenen ebenfalls Hilfe durch einen Arzt suchen. Eventuell ist dann zusätzlich eine Psychotherapie oder medikamentöse Behandlung sinnvoll.

Asthma-Schub im Winter

Beim Asthma handelt es sich um eine chronische Lungenerkrankung, die sich durch Hustenanfälle und Atemnot äußert. Sie tritt in der Regel schubweise auf und vor allem der Winter stellt für Betroffene oft eine große Herausforderung dar. Unterschieden wird zwischen dem allergischen und nicht-allergischen Asthma. Während es in ersterem Fall also einen konkreten Auslöser wie zum Beispiel Tierhaare gibt, tritt der letztere Fall ohne Vorwarnung ein. Ein Schub kann jederzeit entstehen. Dabei kommt es zu einer Entzündung der Bronchien sowie Verengung der Atemwege. Zu den Symptomen gehören

Husten,

Kurzatmigkeit,

Engegefühle in der Brust,

Röcheln oder Atemgeräusche.

Zudem kann es zu einem akuten Asthmaanfall kommen, bei welchem ohne schnelles Handeln das Ersticken droht. Die gute Nachricht lautet: Wer nicht bereits seit dem Kindesalter an Asthma leidet, hat ein sehr geringes Risiko, daran zu erkranken – trotz Winterkälte. Die schlechte Nachricht betrifft jedoch alle Asthmatiker, denn für sie kann die dunkle Jahreszeit zum Problem werden. Kälte gehört nämlich zu den häufigsten Auslösern bei nicht-allergischem Asthma. Somit ist die Gefahr von Schüben im Winter deutlich höher als in den wärmeren Monaten. Worauf Asthmatiker im Winter also achten sollten, ist:

Schnelle Wechsel zwischen Hitze und Kälte vermeiden.

Innenräume regelmäßig lüften und bei Bedarf zusätzlich einen Luftbefeuchter nutzen.

Sport treiben, aber am besten in Innenräumen. Wenn draußen, dann nur moderat.

Dennoch an die frische Luft gehen, beispielsweise für einen Spaziergang.

Durch die Nase atmen, anstatt durch den Mund.

Zudem sollte stets das Notfallmedikament in greifbarer Nähe sein. Bestenfalls gehen Betroffene zu Beginn der kalten Saison zum Arzt und lassen sich beraten. Oft können nämlich auch neue Medikamente oder höhere Dosen präventiv beziehungsweise lindernd große Erfolge erzielen. Zudem sollten Asthmatiker wissen, dass sie anfälliger für Erkältungen sind. Für sie empfehlen sich daher zusätzlich die Tipps aus dem ersten Punkt.

Schmerzhafte Gelenke

Gelenkschmerzen kennt beinahe jeder Mensch aus eigener Erfahrung. In den meisten Fällen treten diese aber nur kurzfristig auf und verschwinden anschließend wieder. Die Ursachen können dabei vielfältig sein und von Sportverletzungen über Verspannungen bis hin zu psychischem Stress reichen. Jedoch gibt es Fälle, in welchen die Gelenkschmerzen ungewöhnlich oft, lange oder heftig auftreten. Oft stecken dahinter Grunderkrankungen wie Arthrose, Durchblutungsstörungen oder Depressionen.

Fakt ist: Solche Gelenkschmerzen treten zwar nicht nur im Winter auf, zu dieser Jahreszeit aber deutlich häufiger sowie heftiger. Einerseits kann das an der bereits geschilderten Winterdepression liegen, welche entsprechende Beschwerden hervorruft oder bestehende Symptome verschlimmert. Andererseits führt die Kälte des Winters dazu, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. Die Durchblutung der Gelenke ist dadurch (noch) schlechter, was die Entzündungsreaktion im Gelenk verstärken kann. Zudem nimmt die Viskosität der Gelenke in diesem Zuge ab, was zu einer höheren Reibung und somit auch einem größeren Schmerz führt.

Viele Betroffene machen dann den Fehler, sich zu schonen – oder sie bewegen sich aufgrund der Kälte weniger entspannt als sonst. Beide Fälle können zu Verspannungen führen, die wiederum Gelenkschmerzen hervorrufen oder verstärken. Lockere Bewegung sowie die Entspannung der Muskulatur ist daher ein guter Anfang, um die Gelenkschmerzen im Winter zu bekämpfen. Zudem sind sanfte Ausdauersportarten zu empfehlen. Ruckartige Bewegungen gilt es hingegen zu vermeiden. Und zuletzt können auch warme Bäder oder spezielle Salben dabei helfen, die Schmerzen in den Gelenken zumindest etwas zu lindern. Treten diese erstmalig auf, sollte zudem ein Arzt konsultiert werden, um die Ursachen abzuklären.

Belastungen für die Haut

Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurodermitis verschlimmern sich ebenfalls häufig im Winter. Schuld daran ist die warme sowie trockene Heizungsluft, die in vielen Innenräumen herrscht und die Kälte des Winters fernhalten soll. Aber auch die dicke Kleidung, welche für den Schutz vor Erkältungen wichtig ist, wird schnell zum Verhängnis. Denn diese reibt auf der Haut und reizt diese. Zudem können Stress, Winterdepressionen oder ein Vitamin-D-Mangel, wie er in der dunklen Jahreszeit nicht selten ist, als Auslöser für Hauterkrankungen fungieren – oder diese verschlimmern.

Was Betroffene tun können, ist leider nicht allzu viel. Hilfreich ist es auf jeden Fall, auf ein gutes Raumklima zu achten und die Luft ausreichend feucht zu halten. Wer zu Hautkrankheiten neigt, ist zudem mit Kleidung gut beraten, die eine möglichst weiche Oberfläche hat und den Schweiß weg vom Körper transportiert, sodass die Haut nicht unnötig gereizt wird. In akuten Fällen wird empfohlen,

Salben mit Dexpanthenol zu verwenden,

einen Arzt aufzusuchen und

unter Umständen Kortisoncremes einzusetzen.

Letzteres ist aber nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt sinnvoll, denn die Lotionen können Nebenwirkungen haben und unterdrücken die Hautreaktion lediglich – sprich sie behandeln nicht die eigentliche Ursache.

Wenn der Winter auf den Kreislauf schlägt

Wer immer wieder unter Kreislaufbeschwerden leidet, hat damit oft bei Wetterextremen die meisten Probleme. Das gilt sowohl für eine große Hitze im Sommer als auch für die Kälte im Winter. Dieses Krankheitsbild wird zwar per se nicht als Erkrankung definiert, gerne aber als „Wetterfühligkeit“ bezeichnet. Der Körper der Betroffenen hat also verlernt, sich auf Wetterschwankungen einzustellen und reagiert darauf mit Beschwerden wie

Kopfschmerzen beziehungsweise Migräne,

Konzentrationsstörungen,

Nervosität,

Benommenheit,

Müdigkeit,

Schwindel oder eben

Kreislaufproblemen.

Rund ein Drittel der Betroffenen hat so starke Symptome, dass sie zeitweise arbeitsunfähig sind. Lange Zeit wurden sie nicht ernst genommen, doch mittlerweile ist bewiesen, dass Luftdruckschwankungen den Körper tatsächlich auf vielfältige Art und Weise beeinflussen, beispielsweise den Hormonhaushalt, und somit zu solchen oder ähnlichen Beschwerden führen können.

Die Möglichkeiten der Wetterfühligen sind leider begrenzt. Denn die Wetterwechsel und damit auch der kalte Winter lassen sich nicht verhindern. Trotzdem kann Linderung verschafft werden, indem sie ihren Kreislauf durch Wechselduschen, regelmäßiges Ausdauertraining, Saunabesuche, Spaziergänge an der frischen Luft, eine gesunde Ernährung sowie viel Wasser in Schwung bringen und gegenüber äußeren Einflüssen stabiler machen.

Herausforderungen für die Verdauung

Last but not least, stellt der Winter auch für die Verdauung eine große Herausforderung dar. Vor allem, wer ohnehin oft unter Problemen wie Durchfällen, Blähungen oder Verstopfung leidet, hat in der dunklen Jahreszeit oft besonders schwer zu kämpfen. Sind diese Beschwerden unspezifisch, sprich ohne konkreten Auslöser, treten aber regelmäßig auf, werden sie meist als „Reizdarmsyndrom“ bezeichnet.

Dass diese Symptome im Winter oft stärker ausgeprägt sind, liegt an Veränderungen im Hormonhaushalt, welche durch die Dunkelheit sowie Kälte hervorgerufen werden. Zudem ändert sich bei vielen Menschen das Essverhalten, vor allem zur Weihnachtszeit – und zwar nicht im positiven Sinne. Durch die verringerte Ausschüttung von Serotonin im Winter steigt nämlich die Lust auf Zucker, Süßigkeiten und Ungesundes, um sich die fehlenden Glückshormone sozusagen von außen zu holen. Zudem verspüren viele Personen einen großen Appetit auf fetthaltige Nahrung. Dahinter steckt das natürliche Bedürfnis des Körpers, sich ein Fettpolster gegen die Kälte anzulegen.

Wenn die Verdauung also verrückt spielt, können verschiedene Maßnahmen helfen. Dazu zählen dieselben wie bei der Winterdepression, um also die körpereigene Ausschüttung von Glückshormonen anzuregen. Aber auch eine gesunde sowie ausgewogene Ernährung – ebenso wie an wärmeren Tagen auch – kann viele Beschwerden verschwinden lassen. Zudem gilt es, die Verdauung durch ausreichend Bewegung anzukurbeln und gegebenenfalls verschaffen pflanzliche Medikamente zusätzliche Linderung. Treten Bauchschmerzen auf, beispielsweise aufgrund von Blähungen, kann auch Wärme oder eine angenehme Massage helfen.

Zusammenfassung

Es ist also nicht nur ein Mythos, dass der Winter uns krank macht. Vieles davon hängt tatsächlich mit eisigen Temperaturen, Dunkelheit und nasskaltem Wetter zusammen. Anderes wird erst dadurch ausgelöst, dass wir uns vor der Witterung zu sehr schützen.

Nur eins bringt leider gar nichts: Eingraben auf der Couch. Darunter leidet die Seele und auch dem Körper tut die mangelnde Bewegung keinen Gefallen. Die Devise lautet daher: Dem Winter trotzen und ihn nutzen so gut es geht. Schlitten- oder Skifahren, eine Schneeballschlacht veranstalten oder mit Freunden auf dem Adventsmarkt einen Glühwein trinken…es gibt auch in der kalten Jahreszeiten viele spaßige Möglichkeiten, mit welchen sich die Zeit gut vertreiben lässt.

Und keine Sorge, denn das nächste Frühjahr kommt bestimmt – vielleicht sogar schneller, als man beim Blick auf den bleifarbenen Winterhimmel glauben mag!