Warum Sie Deutschland für Ihren Wanderurlaub auf dem Schirm haben sollten

Wandern ist eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten: Jeder zehnte Deutsche verbringt seine Freizeit gerne mit Wandern. Die unendliche Weite der Wälder, das Gefühl, mit den eigenen Gedanken allein zu sein, und die Glückshormone, die durch die Bewegung an der frischen Luft entstehen, machen den Reiz aus. Der ideale Urlaub also für alle, die ihre Batterien wieder aufladen möchten. Neben den Schweizer Alpen, den Pyrenäen in Spanien und Frankreich oder Italiens Dolomiten glänzt Deutschland mit seinen vielfältigen Landschaften beim Thema Wandern. Ob Norddeutschlands Wattenmeer, waldige Anhöhen in Mitteldeutschland oder alpine Gebirgsformationen, ob Mehrtagesmärsche quer durch Deutschland oder kurze Rundwege – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Deutschland Schritt für Schritt entdecken: In Deutschland gibt es unzählige Wanderrouten, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Nicht nur das bergige Süddeutschland bietet traumhafte Panoramen, auch andere Regionen haben ihren Reiz. Bei einer Wanderung im Erzgebirge an der deutsch-tschechischen Grenze erleben Sie die Aussicht vom Fichtelberg oder machen auf Ihrer Tour einen Abstecher zu einem der vielen Bergbaumuseen. Der beliebte Pilgerweg Mosel-Camino, ein Abschnitt des Jakobswegs, führt zwischen Koblenz und Stolzenfels durch den Hunsrück und Deutschlands älteste Stadt Trier. Geschichte pur! Wer in Deutschland wandert, entdeckt das Land ganz neu und steigert gleichzeitig sein körperliches und geistiges Wohlbefinden.

Abwechslungsreiche Wanderrouten in ganz Deutschland: Zu den bekanntesten Wanderzielen in Deutschland gehören der Harz, die Bayerischen Alpen und der Schwarzwald. Für Kinder verbinden diese Touren entlang von Naturpfaden, Burgruinen, Schlössern, Seen und Höhlen Bewegung mit Spaß. Auch für kleinere Kinder eignen sich diese Wanderungen. Vor allem in ländlichen Regionen wie der Eifel oder dem Vogtland befinden sich viele Wanderrouten, die jedes Familienmitglied bewältigen kann.

Urlaub in der Heimat – Urlaub für die Seele: Wandern ist der ideale Urlaub für eine digitale Auszeit und Stressabbau für die ganze Familie. Fühlen Sie sich der Natur ganz nah und lernen Sie Deutschlands unberührte Ecken kennen. Ein Wanderurlaub schafft von der ersten Sekunde an Momente, von denen Sie das ganze Jahr zehren – und das quasi direkt vor der Haustür.

