Was für einen guten Schlaf wichtig ist

Bekanntlich ist ein gesunder Schlaf enorm wichtig für den Menschen. Während sich der Körper ausruht, regeneriert er sich, heilt und stärkt seine Immunabwehr. Aber auch der Geist kommt in dieser Zeit zur Ruhe. Wie viel Schlaf man benötigt, um danach fit für den Tag zu sein, ist von Person zu Person unterschiedlich. Den einen genügen vier Stunden pro Nacht, die anderen brauchen bis zu zehn Stunden. Die durchschnittliche Schlafzeit liegt jedoch bei sechs bis acht Stunden. Das beste Zeichen dafür, ob man genug geschlafen hat, ist der Grad der Erholung am nächsten Tag. Aber nicht nur die Länge des Schlafs ist ausschlaggebend dafür, wie ausgeruht man sich am nächsten Morgen fühlt. Auch die Qualität des Schlafs spielt eine wichtige Rolle.

Entscheidend dafür ist das Schlafzimmer. Zunächst sollte sich dieses möglichst in einem ruhigen Teil der Wohnung oder des Hauses befinden. Liegt also das Gebäude an einer Straße, dann sollte das Schlafzimmer am besten auf der davon abgewandten Seite eingerichtet werden. Die lauten Geräusche der vorbeifahrenden Autos könnten nämlich den Schlaf stören, was sich erheblich auf dessen Qualität auswirkt. Außerdem sollte das Schlafzimmer ausschließlich ein Ort der Erholung sein. Das bedeutet vor allem, dass elektronische Geräte aus dem Raum verbannt werden sollten. Ein Schreibtisch mit Computer sollte ebenso wenig im Schlafzimmer stehen wie ein Fernseher. Denn zum einen haben Arbeitswerkzeuge – und das ist ja der PC in den meisten Fällen – nichts im Schlafzimmer zu suchen. Und zum anderen sorgt Fernsehen vor dem Schlafengehen dafür, dass das Einschlafen schwerer fällt. Das gilt übrigens auch, wenn man auf Laptop, Tablet oder Handy schaut.

Definitiv nicht zu unterschätzen ist die Rolle, die das richtige Bett für den gesunden Schlaf spielt. Bekanntlich gibt es das Möbelstück in unzähligen Ausführungen. Doch ob Einzel- oder Doppel-, Holz- oder Metall-, Futon- oder Boxspringbett – wichtig ist vor allem, dass man sich darin wohl fühlt. Online-Händler wie Betten.de führen eine große Auswahl an Produkten, bei denen jeder Geschmack bedient wird. Bei Paaren kommt es unter anderem darauf an, dass beide Partner den Platz im Bett haben, den sie benötigen. Deshalb sind Doppelbetten in Breiten von 140 bis 200 Zentimetern verfügbar. Beim Liegekomfort unterscheidet man im Wesentlichen zwischen zwei Konzepten. Üblich sind Lattenroste unter der Matratze, allerdings erfreuen sich auch Boxspringbetten zunehmender Beliebtheit. Diese Art von Bett hat insgesamt drei Bestandteile: Unter der Matratze befindet sich eine Box mit einem Federkern, darüber eine weitere, etwas dünnere Matratze, die Topper genannt wird. Sie sorgt für einen verbesserten Schafkomfort und schont außerdem die eigentliche Matratze.

Der größte Vorteil eines Boxspringbetts ist, dass es bereits mit allen Komponenten geliefert wird, die noch dazu optimal zueinander passen. Bei Betten mit Lattenrost muss hingegen zusätzlich eine Matratze besorgt werden, die den eigenen Ansprüchen genügt. Dies stellt jedoch ebenfalls kein Hindernis dar, gibt es doch auch in diesem Bereich eine große Auswahl. Zu den beliebtesten Varianten zählen Federkern-, Kaltschaum- und Viscoschaum-Matratzen. Doch ganz gleich, für welche Ausführung man sich entscheidet, ist doch nur eins von Bedeutung: dass man einen erholsamen Schlaf hat und am nächsten Morgen fit für den Tag ist.