Alte Kontoauszüge anfordern

Berlin.Wer ältere Kontoauszüge braucht und sie nicht mehr findet, kann diese meist bei seiner Bank anfordern. Was das kostet, steht im jeweiligen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, erklärt der Bundesverband deutscher Banken in Berlin.

Bei einem Onlinebanking-Konto können die Kontoinhaber oft selbst für mehrere Jahre rückwirkend auf die Auszüge zugreifen und diese ausdrucken. Viele Banken bieten an, Kontoauszüge digital in einem Online-Postfach oder -Archiv zu speichern. Verbraucher sind in der Regel nicht verpflichtet, Kontoauszüge längere Zeit aufzubewahren.

Dennoch sollten sie dies laut dem Verband zumindest für die dreijährige Verjährungsfrist tun, die für Alltagsgeschäfte gilt. Im Streitfall können sie so beweisen, dass sie eine Rechnung tatsächlich bezahlt haben oder dass eine Garantiefrist noch gilt.