Andere Länder, andere Strafen

Colombo.Urlaub in fremden Ländern kann aufregend sein, bereichernd oder einfach nur erholsam – solange man sich an die Gesetze hält. Denn in manchen Ländern gibt es saftige Strafen für Dinge, die in Deutschland gar nicht oder milde geahndet werden. Immer wieder kommt es vor, dass Reisende im Gefängnis landen oder üppige Geldstrafen zahlen müssen, weil sie sich nicht mit der Rechtslage auseinandergesetzt haben. Ein Überblick:

Freizügigkeit: In einigen Ländern ist nackte Haut nicht gern gesehen. In Brasilien etwa sind Baden oben ohne und öffentliches Umziehen strafbar, Gerichtsverfahren können die Folge sein. Hongkong wertet allzu freizügiges Verhalten am Strand als „Belästigung anderer“ und kassiert Geldbußen. Und sogar im Badeparadies der Malediven ist Vorsicht geboten: „Hinsichtlich der Bekleidungsvorschriften sollte abseits der Resortinseln die in den muslimischen Ländern übliche Regel beachtet werden, Schultern und Knie zu bedecken“, betont Tina Rast von der Deutschen Botschaft in Sri Lanka, die auch für die Malediven zuständig ist. Das heißt auch: kein Bikini.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten oder dem Iran wurden Touristen nach einer Ermahnung auch schon verhaftet, wenn sie sich nicht angemessen gekleidet haben. Auch öffentliche Zärtlichkeiten selbst von Paaren stehen unter Strafe. Bei Verstößen gegen die Sittlichkeit sind in muslimischen Ländern Strafen nach der Scharia möglich – bis hin zur Prügelstrafe. Darunter fallen auch Dinge wie außerehelicher Geschlechtsverkehr oder homosexuelle Handlungen. Schwule Urlauber haben es generell schwer: In manchen Ländern, zum Beispiel Indien, Indonesien oder Uganda, sind lebenslange Freiheitsstrafen oder sogar die Todesstrafe möglich.