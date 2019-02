Anspruch auf Reha

Baierbrunn.Kinder und Jugendliche mit Diabetes Typ 1 haben Anrecht auf eine Rehamaßnahme, wenn es medizinisch notwendig ist. Die Kosten für den in der Regel vierwöchigen Klinikaufenthalt übernimmt die Rentenversicherung der Eltern, heißt es in der Zeitschrift „Diabetes Ratgeber“ (Ausgabe 2/2019). Den Antrag stellt der behandelnde Arzt. Eltern können den Formularen aber ein Begleitschreiben beilegen – etwa mit Klinikwünschen.

Sinnvoll ist eine Reha schon kurz nach der Diagnose: So haben Kinder und Jugendliche genug Zeit, den Umgang mit Diabetes in Ruhe zu lernen. Weitere Klinikaufenthalte können folgen, wenn es Probleme in Schule oder Ausbildung gibt oder die jungen Patienten mit den Spritzen oder dem Insulin nicht zurechtkommen. In den Kliniken gibt es auch Schulunterricht. Kinder unter zwölf Jahren dürfen ein Elternteil mitbringen, etwas Ältere oft auch. Jüngere Geschwister, für die es sonst keine Betreuungsmöglichkeit gibt, dürfen ebenfalls mit in die Klinik. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019