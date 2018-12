Antrag bei Pflegekasse früh stellen

Berlin.Wird jemand pflegebedürftig, beteiligt sich die Pflegekasse an den Kosten für die Pflege. Dafür muss der Antrag bei der Kasse aber möglichst früh gestellt werden, erläutert die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in ihrem Ratgeber „Pflegefall – was tun?“.

Entscheidend für den Leistungsbeginn ist der Zeitpunkt der Antragstellung und nicht etwa, ab wann der Betroffene tatsächlich

...