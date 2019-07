Ausweis mitnehmen

Bei einem Familienurlaub in Kroatien müssen Eltern für ihre Kinder unbedingt Ausweispapiere dabeihaben. Weil das Land an der Adria kein Mitglied des Schengener Abkommens ist, werden an der slowenisch-kroatischen Grenze laut ADAC strenge Passkontrollen durchgeführt – auch für Kinder. Wer kein gültiges Dokument vorweisen kann, wird abgewiesen, betont der Autoclub.

Wer nicht ins Land gelassen wird, muss sich Ersatzpapiere beschaffen. Das kostet Zeit und Geld. Die gebuchte Ferienunterkunft erreichen Familien dann häufig nicht wie geplant.

Der ADAC empfiehlt grundsätzlich, vor jeder Auslandsreise mit Kindern die Ausweisdokumente für den Nachwuchs zu prüfen. Denn ein solches Reisedokument ist Pflicht, je nach Alter und Ziel ein Reisepass, Kinderreisepass oder Personalausweis. Eintragungen im Reisepass der Eltern werden seit 2012 – auch in der EU – nicht mehr anerkannt. dpa

