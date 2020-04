Begründung essenziell

Berlin.Eigentümer müssen ihre Eigenbedarfskündigungen konkret begründen. Der einfache Hinweis, dass die Wohnung als Zweitwohnung benötigt wird, reicht nicht aus, entschied das Landgericht Berlin, wie die Zeitschrift „Das Grundeigentum“ (Nr. 6/2020) des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin berichtet. Das Kündigungsschreiben muss vielmehr einen konkreten Nutzungswunsch darlegen.

In dem verhandelten Fall hatte die Eigentümerin gekündigt. Als Begründung führte sie an, dass sie nicht in Berlin lebe und die Wohnung für gelegentliche Aufenthalte dort als Zweitwohnung benötige. Das Amtsgericht hatte die Räumungsklage abgewiesen. Die Eigentümerin legte Berufung ein.

Ohne Erfolg: Das gesetzliche Begründungserfordernis für die Kündigung sei nicht erfüllt, befand das Landgericht. Nur bei einer Konkretisierung könne der Mieter überprüfen, ob ein vernünftiger und nachvollziehbarer Grund für die Eigenbedarfskündigung vorliege. Bei einer Nutzung als Zweitwohnung sei es erforderlich, die Dauer und die zeitliche Intensität der beabsichtigten Nutzung zu nennen. tmn

