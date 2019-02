Der Begleiter für die Seele

Haben Sie sich schon mal Ihre Beerdigung vorgestellt? Oder sträuben Sie sich dagegen? Macht Ihnen der Gedanke, irgendwann zu sterben, etwa Angst? Axel Hahn zumindest weiß es: Er würde am liebsten in einem Begräbniswald am Bodensee bestattet werden. Hahn ist der Betriebsleiter von Bühn, dem ersten Bestattungsinstitut in Mannheim, das 1871 gegründet wurde. Der Tod und das Sterben haben in seinem alltäglichen Leben einen festen Platz. Als Trauerbegleiter und Bestatter weiß er, dass man sich mit dem scheinbar düsteren Thema zu Lebzeiten beschäftigten muss. „Viele Menschen, die einen Angehörigen verlieren, sind im ersten Moment überfordert. Sie verstehen nicht, wieso gerade sie vom Tod getroffen wurden“, sagt er.

Hahn ist studierter Medienwissenschaftler. Mehr als zehn Jahre habe er beim Fernsehen gearbeitet, bis er eines Tages an einem Bestattungshaus vorbeispazierte. „Das sah traurig und trist aus“, sagt Hahn, der gleichzeitig dachte, dass er dieses Haus niemals besuchen werde. Er fing an, zu recherchieren: nach Bestattungshäusern, nach der Arbeit eines Trauerbegleiters – bis er irgendwann entschied, selbst einzusteigen. „Ich habe eine Ausbildung zum Trauerbegleiter gemacht, unter anderem bei dem bekannten Psychotherapeuten Jorgos Canacakis“, sagt Hahn. „Und seit etwa drei Jahren leite ich Bühn.“ Während es beim Fernsehen und im Theater immer Generalproben gäbe, sei eine Beerdigung eine einzige Premiere: Der Ablauf sei so individuell wie die Abschiedsrituale selbst. „Bei uns gibt es keine Vorschriften und keinen Zeitdruck“, sagt Hahn. Manche wünschten sich eine ganz persönliche Trauerfreier in der Hauskapelle des Bestattungsinstituts, manche einen religiöseren Abschied.

Verstorbene berühren

70 Prozent aller Betroffenen würden sich eine Feuerbestattung wünschen. Die Urne mit der Asche kann dann zum Beispiel in einer Wandnische beigesetzt werden. Den letzten Weg könne man sogar auf einem Motorrad zurücklegen. Besonders wichtig ist Hahn hierbei, dass man sich beim Abschiednehmen so viel Zeit lassen soll, wie man braucht. „Bis zur Beisetzung wird der Verstorbene in einem Kühlraum aufgebahrt.“ Die Angehörigen könnten den Verstorbenen jederzeit noch einmal besuchen, um in Ruhe für immer Abschied zu nehmen.

Für Hahn gebe es keinen „typischen Tag“: Er würde Trauerfeiern organisieren, wichtige Dokumente und Urkunden beim Standesamt besorgen, Verstorbene von Krankenhäusern abholen oder sie versorgen: desinfizieren, waschen, bekleiden – oftmals auch mit den Angehörigen. „Das ist wichtig: Je bewusster man Abschied nimmt, desto leichter fällt es, den Tod zu begreifen“, sagt Hahn. Er würde den Angehörigen raten, den Verstorbenen zu berühren. „Das kann helfen, aus der lähmenden Schockstarre herauszufinden.“

Kann man dem Tod etwas Schönes abgewinnen? „Wäre das Leben endlos, würde es beliebig werden“, sagt er. Wenn man dahingegen ein langes und erfülltes Leben hatte, aber plötzlich von einer unheilbaren Krankheit erfasst wird, „dann hat der Tod auch etwas Erlösendes. Das schlimmste aber“, sagt er, „ist die Trauer über nichtgelebtes Leben.“ Wenn ein Kind bei der Geburt sterbe, würden die Hoffnungen und Wünsche der Eltern mitbegraben. „Das wird dann auch für mich sehr hart.“ Ob er deshalb anders über den Tod nachdenkt? „Natürlich, ich bin dankbar, dass meine Familie und ich gesund sind. Ich zeige dem Leben gegenüber eine gewisse Demut, schätze das Hier und Jetzt und bin im Reinen mit mir selbst“, sagt er. „Und am Ende des Arbeitstages konnte ich Menschen helfen, das nehme ich mit nach Hause, und das macht mich auch wahnsinnig glücklich.“ Kollegin Zülal Yildirim erfährt derweil im Seniorenheim, wie man mit Demenzpatienten umgeht –nachzulesen auf der nächsten Seite.

