Der das Steuer hält

Ralf Chevalier fährt jeden Tag zwischen zwei Ländern hin und her. Er steuert die Autofähre im Süden Mannheims, die Pendler aus Baden-Württemberg über den Rhein nach Altrip in Rheinland-Pfalz bringt. Chevalier lehnt lässig im Führerhäuschen. Es wirkt, als würde er übers Wasser schweben. Doch ein Steuermann muss immer aufmerksam sein und schnell reagieren. „Ein Schiff kann einen unglaublich langen Bremsweg haben“, erklärt er und zeigt auf einen Frachter. Gefühlt ist das Schiff noch ewig weit weg von einer Sandbank. „Aber wenn es jetzt nicht bremst, kracht es dagegen.“

Geräte helfen dem Kapitän

Beim Orientieren zu Wasser helfen technische Geräte – wie zum Beispiel das Radar. Es befindet sich auf einem großen Monitor in der Mitte der Steuerzentrale – umgeben von roten und weißen Druckknöpfen. „Die Knöpfe sehen ganz schön kompliziert aus“, sagt der 50-Jährige. „Aber das hier sind zum Beispiel alles nur Lichtschalter“, erklärt er und zeigt auf etwa 20 weiße Schalter am unteren Rand der Steuerungskabine. Während er spricht fahren die letzten Autos auf die Fähre. Ein Mitarbeiter kontrolliert auf dem Deck die Fahrkarten und prüft, ob die Handbremsen der Autos angezogen sind.

Es ist Zeit, abzulegen. Chevalier nimmt auf dem breiten Sitz in der Mitte der Kabine Platz. Die ist rundum aus Glas und bietet so beste Sicht auf das Wasser. Rechts ist ein kleines Rettungsboot zu erkennen. Oben auf der Fähre ist es befestigt. „Für den Ernstfall“, sagt Chevalier lachend. Für diesen hat er aber auch noch einen Alarmknopf. Fast unmerklich und ohne Ruckeln legt die Fähre ab. Alle 15 Minuten fährt das Schiff ab, mit dem der Kapitän am Tag rund 2000 Pendler befördert. Die Überfahrt selbst dauert nur wenige Minuten. Die wuchtige Fähre dreht sich ungefähr in der Mitte des Flusses und dockt danach mit einem lauten Scheppern an den Anleger an. Nach kurzer Zeit heißt es „Freie Fahrt“ für die Pendler auf die andere Rheinseite. Die Autos fahren auf einer Straße nach oben und verschwinden auf der anderen Seite des Ufers in der Dunkelheit.

Nicht nur vom Kapitän, sondern auch von den Mitfahrern ist Aufmerksamkeit gefordert – vor allem im kritischen Moment des Auf- und Abfahrens. „Handbremse anziehen“ steht groß auf einer Schranke am Ende der Fähre. „Einmal, da habe ich mich umgedreht und plötzlich zwei Scheinwerfer unter Wasser gesehen“, erzählt Chevalier. Jemand hatte vor der Auffahrt auf die Fähre vergessen, die Handbremse anzuziehen und keinen Gang eingelegt. Die Fähre hatte lange abgelegt, da rollte plötzlich eben dieses Auto, das auf die nächste Fährtour wartete, am gerade verlassenen Ufer ins Wasser. Immerhin sei der Fahrer oben gestanden und habe glücklicherweise nicht im Auto gesessen, berichtet Chevalier. Die Fähre ist ganzjährig in Betrieb – eine Winterpause gibt es nicht. Für den Betriebsleiter Chevalier gibt es auf seinen Fahrten keine Mittagspause. Er sorgt jeden Tag dafür, dass die Autofahrer ihr Ziel erreichen. Erst war Chevalier selbst Kassierer auf Deck, dann machte er den Fährführerschein. Danach entschied er sich, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen. Seit er es einmal gefasst hat, wollte er es nie mehr loslassen.

Vom Wasser weg richtet sich jetzt der Blick nach oben in Richtung Himmel. Kollege Torsten Gertkemper wendet sich dem Flugverkehr zu. Er darf im Tower des Flughafen Mannheim einem Fluglotsen über die Schulter schauen. Denn die Sicherheit dort steht genau so wie auf der See an erster Stelle. Auch sie wird von komplexen Systemen begleitet.

