Der für den letzten Schliff

Die Produktionshalle von John Deere ist hell erleuchtet. Ein Gabelstapler düst mit leeren Paletten zwischen zwei Meter hohen Maschinen durch. Die Geräte in der Eigenfertigung, dort wo die Traktorteile selbst hergestellt werden, sind so laut, dass man die Stimme heben muss, um sich zu verstehen. Die Luft ist warm von den vielen Maschinen. Während draußen Minusgrade herrschen, arbeitet Martin Razek im T-Shirt. Der 26-Jährige nimmt ein tellergroßes Zahnrad von einem Metallwagen und setzt es mit der Hand auf das Förderband einer metergroßen Fräsmaschine. „Darin befinden sich Fräser, die an allen Flanken des Zahns etwas Material abtragen“, erklärt Razek im Mechaniker-Jargon. Im Klartext heißt das: Die Maschine fräst an den Seiten vom Zahn kleine Mengen Metall ab. Teilweise werden dabei nur Millimeter vom Metall abgetragen.

Das Band befördert die Zahnräder in das Innere der Maschine und bringt sie ein paar Minuten später wieder zum Vorschein. Als rund zehn Räder gefräst sind, rollt Razek sie auf einem Wagen zu einer Waschmaschine und schiebt sie hinein. „Es können sich Metallspäne sammeln oder Ölreste an den Rädern sein.“ Nach zwei bis drei Minuten sind die Zahnräder sauber. Der letzte Schritt ist getan. „Nach uns kommt nichts mehr, danach gehen die Zahnräder in die Getriebemontage“, erklärt Razek. Bevor die Teile bei ihm landen, bekommen die noch glatten Rohlinge durch Fräsen ihre Verzahnung. Dann werden sie bei mehr als 900 Grad in einem Ofen gehärtet, erklärt Nachtschichtmeister Wolfgang Waschink, der für die gesamte Eigenfertigung zuständig ist. Bei dem Vorgang gehe Kohlenstoff in das Material ein und mache es härter. Dabei verändere sich die Form, deshalb kommen die Räder am Schluss zu Razek. Der 26-Jährige verpasst den Metallrädern dann den letzten Schliff.

Der letzte Schritt vor der Montage

Zwei Kästen mit Zahnrädern sind fertig. Razek legt neue, kleinere Räder auf das Band. Da nun ein anderes Rad bearbeitet wird, muss er die Maschine umbauen. Für die unterschiedlichen Zahnräder benötigt der gelernte Industrie-Mechaniker verschiedene Werkzeuge wie beispielsweise den passenden Fräser. Außerdem muss er an der Maschine das richtige Programm einstellen. Nach seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung, die er 2005 begann, arbeitete Razek zunächst in der Traktorenendmontage. Nach anderthalb Jahren wechselte er in die Eigenfertigung. An der Abendschule machte er eine Weiterbildung und hat nun einen Bachelorabschluss als Techniker für Maschinenbau.

Die Maschine ist umgebaut, sie zischt und das Lieferband setzt sich wieder in Bewegung. Bevor der Maschinenbediener mehrere Zahnräder bearbeiten kann, muss ein Rad zur Probe in die Qualitätssicherung. „Dort gibt es 3D-Messgeräte, mit denen sie prüfen, ob die Maße stimmen.“ Während er auf die Rückmeldung wartet, geht Razek an die Drehmaschine nebenan. Dort werden beispielsweise die Bohrung, also das Loch in der Mitte des Zahnrads, oder ebene Flächen bearbeitet. Der 26-Jährige setzt das Gerät in Gang. Wenige Minuten darauf holt er ein Rad vom Förderband, entfernt mit Druckluft Kühlwasser und macht sich an die Prüfung. Je nach Modell muss beispielsweise jedes fünfte oder jedes zehnte Rad geprüft werden, erklärt Razek. Er setzt ein anderes Rad gegen das gerade bearbeitete Zahnrad und dreht daran – Rundlauf testen heißt das, also prüfen, ob das Teil wie gewollt läuft. Auch die Oberfläche inspiziert Razek – sie darf nicht zu rau sein. „Wir sind die letzte Station der Abteilung. Deshalb müssen wir sehr genau arbeiten und alles prüfen“, betont Razek. „Fehler bei uns treffen direkt die Kunden.“

Von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens geht die Nachtschicht. Inzwischen ist es 2.30 Uhr. „Bei der Nachtschicht ist die Tücke, konzentriert zu bleiben, auch wenn man müde wird. Das passiert mir meistens um diese Uhrzeit.“ Razek arbeitete jeweils eine Woche Nachtschicht, Frühschicht und Mittagsschicht. Der 26-Jährige nimmt ein kleines Gerät aus seiner Hosentasche, ein Lämpchen am oberen Rand leuchtet rot. „Das heißt, das Teil, das ich zur Qualitätssicherung gegeben hab, ist in Ordnung.“

Nun geht es – auf der nächsten Seite – zum Polizeirevier Oststadt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019