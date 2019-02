Der für Hoffnung steht

Salih Sari flüstert. In einem beigen Gewand, mit goldenem Stuck und einem weißen Käppchen streckt er seine Hände vor sich hin. Er betet, auf Arabisch – so leise, dass ein Zuhörer nur ein Murmeln vernimmt. Salih Sari ist Imam, ein Vorbeter in der Yavuz Sultan Selim Moschee im Jungbusch. Fünf Mal am Tag leitet er das Gebet. An diesem Abend sitzt hinter ihm ein halbes Dutzend Muslime, alle blicken in Richtung Mekka, dem Geburtsort des Propheten Mohammed. Ab und zu wird Sari lauter, das Echo von „Allahu Akbar“ – „Gott ist am größten“, füllt den Gebetssaal.

Es ist ruhig hier, und hell. Die Männer knien synchron nieder, stehen wieder auf, blicken nach rechts, nach links – und wispern Suren aus dem Koran. Ein riesiger und mehrere kleine Kronleuchter sorgen für Licht. Der Gebetssaal erstrahlt in blauen, türkisen, goldenen Farben. Ein Muster nach dem anderen durchzieht die Kuppel, die Wände und den Boden.

Frauen als Imame

Die Yavuz Sultan Selim ist die drittgrößte Moschee Deutschlands. Der Trägerverein ist die Mannheimer Türkisch-Islamische Gemeinde unter dem Dachverband der Türkisch-Islamischen Union (Ditib). Gebaut wurde sie im Jahr 1995. Am Morgen beten hier 25, mittags dagegen schon 70 Menschen. „An Freitagen, im Islam der wichtigste Tag der Woche, nehmen etwa 1000 bis 1500 Menschen am Gebet teil“, sagt Sari. 20 Minuten dauert sein Abendgebet. Jetzt sitzt Sari, der in der türkischen Stadt Adana geboren wurde, in seinem Büro unter dem großen Gebetsraum und nippt an einer Tasse schwarzem Tee. Er ist einer von fünf Imamen der Yavuz Sultan Selim Moschee. Schon früh habe er sich für Religionen begeistert. Als Kind, erzählt er, sei er auf das religiöse Gymnasium „Imam-Hatip-Lisesi“ gegangen, bevor er an einer türkischen Hochschule sein Studium in Islamischer Theologie und Soziologie abschloss. „2014 bin ich dann mit meiner Familie nach Mannheim ausgewandert. Seither arbeite ich in dieser Moschee“, sagt Sari. Neben den Gebetsstunden leite er muslimische Beerdigungen und Bestattungen, höre als Seelsorger zu, kümmere sich um kranke und bedürftige Menschen. „Bei persönlichen Problemen helfen wir auch“, sagt Sari – sogar dann, wenn es um die Suche nach einem passenden Lebensgefährten oder einer -gefährtin geht. Ob denn eine Frau auch Imam werden kann? „Natürlich“, sagt er lächelnd. „Sie dürfen aber nur vor einer Gemeinde, die ausschließlich aus Frauen besteht, Vorbeter sein.“

Terrorismus und Fremdenfeindlichkeit – mit solchen Themen hat Sari fast täglich zu tun. „Terroristen sind keine Muslime. Sie verzerren lediglich das Bild eines Islams, der für Frieden und Offenheit steht und andere Religionen respektiert. Diese pseudomuslimischen Unmenschen schwärzen nur dieses Bild mit ihren unsinnigen Vorstellungen." Die Aufgabe der Moschee und der Medien sei es, aufzuklären. „Es ist doch so: In Deutschland leben etwa fünf Millionen Muslime. Wir sind längst ein Teil dieses Landes, und wir werden auch akzeptiert." Nur weil ein paar Rechtspopulisten anderer Meinung seien, dürfe man sich nicht einschüchtern lassen. „Es kam auch mal vor, dass plötzlich Moscheen mit Schweineköpfen beworfen worden sind." In Mannheim jedoch habe sich bislang kein fremdenfeindlicher Vorfall ereignet. „Manche haben Angst, das ist klar, vor Extremisten und Rassisten. Aber es gibt Hoffnung. Viele Menschen stehen hinter uns."

