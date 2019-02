Der Meister des Hopfens

Die silbernen Pfannen in dem auffällig warmen Raum sehen mächtig aus. Breit sind sie. Ihr Anblick, er macht neugierig. Besonders dann, wenn man ihren Inhalt – oder besser gesagt: die darin vermengten Zutaten – kennt: Wasser und geschroteter Malz.

Heiko Bloch steht um kurz nach 10 Uhr wieder einmal vor einer dieser großen Pfannen mit dem ausladenden Bauch. Mehrmals am Tag entnimmt er mit einem großen Stab eine kleine Probe aus der sogenannten Maischepfanne. Diese Probe betröpfelt er mit Jod: der Jod-Test. „Wenn sich das Jod nicht verfärbt“, erklärt Bloch, „hat sich die Stärke vollständig in Zucker umgewandelt, was für das Bierbrauen entscheidend ist.“ Er vergleicht den Vorgang mit dem „im Chemieunterricht gezeigten Jod-Test bei einer Kartoffel“.

Seit 2003 arbeitet Bloch bei Eichbaum, seit Dezember 2014 ist er Leiter des dortigen Sudhauses. Hier wird aus Wasser, Hopfen und Malz Bier hergestellt. Mannheim als Standort eigne sich durch die Anbindung an Hafen, Straßen und Schienen „sehr gut zum Brauen“, erklärt Bloch: „Wir können aus dem Umland viele regionale Zutaten verwenden.“

Mit Begeisterung berichtet Bloch über seinen Alltag zwischen 7 und 16 Uhr: Rezepte ausprobieren. Angleichen. Reparaturen an Maschinen. Sudplanung. Das Abstimmen mit dem brauereieigenen Labor. Anschließend wechselt der 40-jährige Familienvater in den Bereitschaftsdienst. Er muss rund um die Uhr erreichbar sein, wenn es Probleme gibt, beispielsweise eine kaputte Maschine oder ein im jeweiligen Stadium des Prozesses falscher Geschmack. „Das kommt schon mehrmals in der Woche vor“, sagt er: „Aber deshalb bin ich ja auch Sudhausleiter.“

Integratives Ritual

Bier, das ist für Bloch mehr als nur das Erzeugnis seiner Arbeit. Eine geöffnete Flasche „ist nicht nur ein Durstlöscher, sondern auch das perfekte Feierabendgefühl“. Gemeinsames Biertrinken, führt er aus, „kann zu einem integrativen Ritual werden“. Es breche das Eis bei fremden Gesprächspartnern. Vermittle Vertrautheit. Das Bier als stiller Begleiter eines Gespräches – für Bloch die Idealvorstellung und das Ziel seiner Berufung.

Das Biertrinken habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Gar nicht unbedingt zum Schlechten, schränkt der Braumeister ein, doch: „Durch das Craft-Beer wird Biertrinken mehr zum Erlebnis, ähnlich wie beim Wein.“ Auch Bloch experimentiert immer wieder mit Craft Beer (s. Infobox), meistens jedoch noch nicht auf dem freien Markt. „Unsere Kunden haben das noch nicht ganz so gut angenommen und vertrauen immer noch den klassischen Bieren.“ Langweilig wird das Kreieren von Pils, Weizen, Export oder den alkoholfreien Varianten jedoch nicht. „Es ist sicherlich schwieriger, ein konstant hochwertiges Pils zu brauen als sich an einem Craft Beer zu verkünsteln“, ordnet Bloch ein. Bei letzterem könne jeder merkwürdige Geschmack als das besondere Etwas eines Craft Beers ausgewiesen werden. Beim Pils oder Hefe ginge das nicht.„Da wird kein Fehler verziehen.“

Bloch selbst ist auch in seiner Freizeit leidenschaftlicher Biertrinker – in Maßen, versteht sich. „Wenn ich im Urlaub bin, analysiere ich jedes Bier, das ich trinke, auf Fehler“, verrät er mit einem Grinsen. Seine Leidenschaft habe er so zum Beruf gemacht. Und außerdem: „Gibt es etwas Besseres, als bei Klassentreffen seinen ehemaligen Mitschülern zu erzählen, dass man Bier braut und damit auch noch Geld verdient?“ Eine Antwort darauf erwartet Bloch nicht. Er hat sie schon lange gefunden. Inzwischen ist es elf Uhr. Zeit, an Kollegin Zülal Yildirim überzugeben, die bereits in einem Kindergarten in der Schwetzingervorstadt wartet – nachzulesen auf der nächsten Seite.

