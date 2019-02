Der Menschenhelfer

Die Quadrate liegen in Dunkelheit, auf der Bismarckstraße fahren kaum Autos, nicht einmal Studenten sind unterwegs. Eine Polizeistreife fährt vom Revier Oststadt in Richtung Hauptbahnhof. In dem Wagen sitzen Tolga Özkan und sein Kollege David Freitag. Der Auszubildende Özkan und Praxisbegleiter Freitag sind auf dem Weg zu einer Buskontrolle am Bahnhof.

Dort angekommen, helfen sie ihren Kollegen, die schon dabei sind, den Reisebus aus Amsterdam zu inspizieren. Ein Drogenspürhund schnüffelt in Taschen und Rucksäcken herum, die auf dem Boden liegen. Fahrgäste stehen wartend bei böigem Wind um den Bus herum. Insgesamt zehn Beamte kontrollieren stichprobenartig die Fahrgäste. Nach ein paar Minuten hat ein Polizist etwas entdeckt. Er hält einen offenen Rucksack in der Hand. Özkan guckt in die Tasche. Darin kommen zahlreiche Batzen Marihuana-Blüten zum Vorschein – so viel, dass sie eine ganze Hand füllen. „Wir haben acht kontrolliert und einer hatte was dabei. Der kommt jetzt mit zur Sachbearbeitung. Er bekommt eine Strafanzeige, weil er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat“, erklärt der 24-jährige Auszubildende. „Das ist grenzübergreifende Kriminalität“, ergänzt Freitag im Polizeijargon. Damit meint er, dass der Besitz von Marihuana in Deutschland nicht erlaubt ist und der Verdächtige die Droge mit über die Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland genommen hat.

Nach rund einer halben Stunde sind die Polizisten mit ihrer Kontrolle fertig. Die Fahrgäste steigen nach und nach wieder in den Bus ein. Kollegen von Özkan nehmen den jungen Mann, der Marihuana bei sich hatte, mit in ihrem Streifenwagen zum Revier. Dort werden dann seine Personalien aufgenommen, erklärt Freitag. Für schwerere Fälle gibt es auf dem Revier einen Zellentrakt. Sieben kleine Räume reihen sich in einem engen Gang aneinander. Ein scharfer und gleichzeitig müffeliger Geruch steigt in die Nase. Im Inneren der Zellen ist es dämmrig. Die rund vier Quadratmeter großen Räume sind dunkelbraun gefliest. Zum Schlafen dient nur ein Absatz, der aus der Wand hervorragt. Die Toilette ist in den Boden eingelassen. Schon nach wenigen Sekunden, trotz offener Tür, überkommt einen ein beklemmendes Gefühl. Die Zellen seien für kurzweilige Aufenthalte vorgesehen, wie beispielsweise zur Ausnüchterung oder bis ein Verdächtiger dem Haftrichter vorgeführt werden kann, erklärt Freitag.

„Ganz Nette und ganz Böse“

„Es war schon mein Kindheitswunsch zur Polizei zu gehen“, sagt Özkan. Er ist fast fertig mit der zweieinhalb Jahre langen Ausbildung. „Ich bin zur Polizei gegangen, um Menschen zu helfen“, erklärt er. Bei seiner Arbeit seien dem 24-Jährigen sehr verschiedene Arten von Menschen begegnet. „Manche sind ganz nett und andere ganz böse“, sagt er salopp. „Bei einigen muss man viel Geduld mit sich bringen.“

Zurück im Streifenwagen drückt Freitag einen Knopf am Funkgerät. Das Gerät piepst – die Leitstelle im Polizeirevier weiß nun, dass die Streife wieder frei für Einsätze ist. Özkan und Freitag fahren am Wasserturm und am Oberen Luisenpark vorbei durch die nahezu menschenleeren, dunklen Straßen. „Wir haben keine feste Route“, erklärt Freitag. In ihrem Revierbezirk könnten sie hinfahren, wo sie wollen. Der Bezirk erstreckt sich über die Quadrate zwischen Kunststraße und Fressgasse, über die Oststadt bis zur SAP-Arena in Neuostheim. Bis sechs Uhr morgens werden Özkan und Freitag noch durch die Straßen fahren und Ausschau nach verdächtigen Vorkommnissen halten.

Freitag, 01.02.2019