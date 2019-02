Der Recht spricht

Die Kaffeemaschine surrt, im Nebenzimmer klingelt das Telefon. Ein kurzes Gespräch, dann legt Gunter Carra, Richter am Amtsgericht, den Hörer auf. Er kehrt mit einem breiten Lächeln zurück in das Büro der Justizfachangestellten Brigitte Luksch. Die Lage der Räume erinnert ein bisschen an ein Geheimversteck aus einem James Bond-Film: Es befindet sich im so genannten Zwischenbau in einem Seitenflügel des Schlosses. Man erreicht es nur über einen Fahrstuhl und muss dann an einer unscheinbaren Türe klingeln. Dahinter befinden sich die Büros der Abteilung, die für Haftsachen, Durchsuchungsbeschlüsse oder Überwachung zuständig ist. Also für alle Ermittlungshandlungen, die erst richterlich genehmigt werden müssen.

An vier Tagen in der Woche entscheidet Richter Gunter Carra über die Anträge. Zu der Abteilung gehören noch eine weitere Richterin und die Justizfachangestellten Sabine Cebulla und Brigitte Luksch. „Wir sind so etwas wie die Notaufnahme des Amtsgerichts“, sagt Carra schmunzelnd und mit leichtem Pfälzer Akzent. Dass der 30-Jährige seinen Job gerne macht, wird schnell deutlich. „Das Spannende ist: Wir wissen morgens noch nicht, was der Tag uns bringt. Von Mord bis Ladendiebstahl ist alles möglich“, sagt er.

Inzwischen ist der Kaffee fertig. „Heute stehen drei Haftsachen an“, informiert Luksch den Richter. Das sei eine normale Zahl für so einen Tag. „Bei größeren Razzien oder Kontrollen können es auch mal bis zu 20 sein“, sagt Carra. Darüber ist die Abteilung dann aber rechtzeitig informiert und kann entsprechend planen. Und das ist wichtig. Schließlich ist es gesetzlich geregelt, dass bis zum Ablauf des nächsten Tages ein Richter über die weitere Haft eines Verdächtigen urteilt. „Wir haben es eigentlich immer eilig“, sagt Carra. Vor allem, wenn „Gefahr im Verzug“ sei und die Ermittler schnelle Durchsuchungsbeschlüsse bräuchten. Die meisten Akten trügen daher den Vermerk „eilt“ oder „eilt sehr“. „Und manchmal eilt es sogar so sehr, dass der Staatsanwalt mit den Akten persönlich vorbei kommt“, ergänzt er. Obwohl er erst seit Mai 2018 im Amt ist, hat er schon eine große innere Ruhe und Gelassenheit entwickelt. „Man erlebt viele Dramen. Da braucht man ein dickes Fell“, sagt Sabine Cebulla.

Diebstahl und Drogen sind Alltag

Dann besprechen Luksch und Carra die nächste Verhandlung. Für 13 Uhr ist sie angesetzt. Es geht um einen Haftbefehl wegen Diebstahl und Drogendelikten – Alltag für den Richter und die Assistentinnen. Manchmal sei es schwierig, alles zu koordinieren, sagt Luksch. Schließlich müsse man Staatsanwaltschaft, den Tatverdächtigen und eventuell noch Dolmetscher und weitere Behörden zusammenbringen. „Der Richter wird erst zum Schluss gefragt“, lacht sie. Und das obwohl er wichtige Entscheidungen treffen muss: „Es geht hier teilweise um extreme Einschränkungen der Grundrechte“, sagt Carra. „Deshalb wird jeder Einzelfall genauestens geprüft.“

Gleich mehrere Bedingungen müssen für eine Untersuchungshaft gewährleistet sein: Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr, eine Verurteilung muss wahrscheinlicher sein als ein Freispruch und die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt sein. „Es ist schwierig zu sagen, wer in Haft geht.“ Auch das mache den Beruf so spannend. „Heute ist es bisher aber erstaunlich ruhig“, resümiert Luksch. „Aber das kann sich auch ganz schnell ändern“, ergänzt Carra.

