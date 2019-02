Der Retter der Farben

Markus Richter muss viel telefonieren. Gerade hat er einen Kollegen an der Strippe. Fehlersuche. Eine Zeitungsseite ist mit blassen Farben aus der Druckmaschine gekommen. Da muss nachjustiert werden. Am Computer stellen die Kollegen die Mischung der Farben um. Ein Problem ist damit gelöst, doch viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Sogleich kommt ein anderer Kollege um die Ecke. Eines der Messer in der Druckmaschine ist nicht mehr scharf genug. Die Seiten werden nicht mehr richtig voneinander abgetrennt. Die Klinge muss ausgetauscht werden – ein weiterer Anruf.

„Ich bin ein bisschen wie die Feuerwehr, muss da löschen, wo es brennt“, sagt Richter und lacht. Der 53-Jährige ist Schichtleiter in der Druckerei des „Mannheimer Morgen“. Die heutige Schicht dauert von 21 bis 5 Uhr – Richter ist aber meist schon früher da. Denn es gibt immer genug zu tun. Und er hat ein wenig mehr Zeit, die Druckerei zu zeigen.

Richters Weg führt ihn auch durch das Papierrollenlager. Über Schienen, die im Boden verlegt sind, gelangen die Rollen – manche so groß wie ein Heuballen – in die Maschine. Eine Rolle reicht für 20 000 komplette Zeitungen.

Eine Tür weiter, unmittelbar neben dem Rollenlager, befinden sich die Druckertanks. Hier lagern die Farben, mit denen die Zeitung gedruckt wird. Auch hier sind die Zahlen beeindruckend: Rund 200 Kilogramm schwarze Farbe werden an einem Tag gebraucht. In diesem Tank geht die Füllung am schnellsten zur Neige, schließlich besteht der Großteil einer Zeitungsseite aus Text.

Sonst gibt es nur drei weitere Farben: Cyan, das ist eine Art Blau, Magenta, was der Farbe Rosa entspricht, und Gelb. Sie reichen aus, um alle anderen Farbtöne für die Zeitung zu mischen. Das bedeutet also, jedes Bild, so bunt es auch ist, besteht im Grundsatz aus diesen drei Farben.

Zurück durch das Papierlager geht es über eine Treppe nach oben, zum nächsten Teil der Maschine. Diese ist nämlich so groß, dass sie über mehrere Stockwerke geht. Hier oben sieht man aber keine Papierrollen mehr, sondern Computer und Roboterarme. Wofür die Roboterarme nötig sind, wird schnell deutlich. Sie heben mehrere der so genannten Druckplatten in die Maschine. „Wenn die Maschine richtig arbeitet, ist das eine feine Sache“, sagt Richter. Früher mussten die Platten noch von Hand in die Maschine eingelegt werden.

Enorme Lautstärke

Auf einmal ertönt ein langer Piepton. „Jetzt sind die Platten drin. Gleich wird es richtig laut“, warnt Richter. Und er behält recht. Die Rollen beginnen sich zu drehen und ein Dröhnen erfüllt den Raum, der Boden vibriert. Gerade werden 33 Meter einer Papierrolle pro Sekunde bedruckt – das sind 16 000 Exemplare in 20 Minuten.

Richter ist seit 18 Jahren im Betrieb, hat sich bis zum Schichtleiter hochgearbeitet. An den Schrank in der Teeküche gelehnt, eine Tasse Kaffee in der Hand, redet er über seine Arbeit. „Erfahrung hilft“, sagt er. Besonders in Stresssituationen, schiebt er hinterher. Hektik sei dann völlig fehl am Platz. Das könne zum Beispiel der Fall sein, wenn die Druckmaschine einmal Probleme hat. „Nervosität überträgt sich auch auf andere.“ Auf die Frage, ob es häufig stressige oder schlechte Tage gebe, antwortet er nicht sofort. Dann sagt er: „Es gibt keine schlechten Tage: nur gute und bessere.“

Mittlerweile ist die Nacht bereits etwas fortgeschritten. Die Kollegin Larissa Hamann schaut derweil einem Schichtarbeiter beim Landmaschinenhersteller John Deere über die Schulter.

