Der Trainer, der sozial etwas bewegen will

Der Parkplatz vor dem Kunstrasenplatz ist voll. Bei niedrigen einstelligen Temperaturen stürmen sie aus den Autos. Die Kleinen. In ihren Trikots. Manche greifen nach Sporttaschen aus den Kofferräumen. Oder ziehen Handschuhe an. Andere rennen sofort los. Richtung Fußballplatz. Die Geräusche der Stollen an den Fußballschuhen auf dem kalten Teer, sie zeugen von den schnellen, aufgeregten Schritten der Zehn- und Elfjährigen. Klack. Klack. Klack. „Langsam! Mach deine Schuhe zu!“, ruft ein Papa seinem Sprössling hinterher, der mit seinen Gedanken aber schon längst beim Torschuss ist. Die Schnürsenkel tanzen weiter wild in der Luft herum.

Um 17 Uhr trainiert die E-Jugend der TSG Rheinau. Zwölf Jungs stehen vor Trainer Leonardo Minischetti. Alle haben einen Migrationshintergrund. „Wir sind auf der Rheinau, das ist wenig überraschend“, sagt Minischetti. Nach einigen Scherzen und Albereien schickt der 22-Jährige seine Kicker zum Aufwärmen. „Sehr wichtig, gerade bei diesen Temperaturen“, erklärt er, während er Übungen vormacht. Es wird geschnauft. Gerannt. Aber auch gelacht.

Minischetti gibt das Training nicht, weil es ihm Spaß macht. Das sei zwar ein gewichtiger Grund, räumt er ein. Doch Minischetti denkt weiter. Tiefgründiger. Macht sich Gedanken über seine Kicker, die schon mit zehn oder elf Jahren so viel Verantwortung tragen und Druck aushalten. „Manche müssen jetzt schon von 8 Uhr bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr in der Schule sitzen.“ Normal sei es dann, dass es Tage gäbe, an denen ihm die Spieler nicht mehr richtig zuhören. „Wenn man schon sieben oder acht Stunden Frontalunterricht erlebt“, gibt er zu bedenken, „muss ich als Trainer akzeptieren, dass die Kinder nachmittags auch einfach mal toben wollen.“ Der Spagat zwischen Freizeit, Herumtollen und sportlichem Erfolg, er gelingt Minischetti: Die vergangenen beiden Halbjahre hat seine Jugend als Meister und Meisterschaftszweiter abgeschlossen.

Eine Zweikampfübung mit anschließendem Torschuss steht nun auf dem Plan. Die Jungs laufen auf Minischetti zu. Spielen ihn aus. Schießen auf das Tor. Der Trainer wird dabei nicht müde zu motivieren. Auch Raphael Kasbar. „Das war gut, Raphael“, lobt Minischetti, aber: „Beim nächsten Mal noch mehr Tempo, sonst gewinne ich den Ball.“

Dritte Kraft der Gesellschaft

Zweimal die Woche jeweils eineinhalb Stunden trainiert Minischetti die E-Jugend, dazu kommt jeden Samstag ein Spiel gegen andere Vereine. Zu der reinen Spielzeit, zwei Halbzeiten zu je 30 Minuten, kommt die Vor- und Nachbereitung des Spiels. Aufstellungen überlegen. Trikots richten. Administrative Aufgaben. Sechs bis sieben Stunden investiert der Student des Sportmanagements so jede Woche in sein Ehrenamt. Zudem kommen Aufgaben als stellvertretender Jugendleiter: Spielerpässe anfordern. Turniere organisieren. Den Kontakt mit Eltern pflegen. „Jedes Ehrenamt ist wichtig“, betont er: „Jugendtrainer leisten in allen Sportarten bildungstechnisch eine unglaublich wertvolle Arbeit. Egal ob auf der Rheinau oder sonst wo.“

Das bestätigt auch Harald Schäfer, Vorsitzender des Fußballkreises Mannheim. Ohne ehrenamtliche Trainer und Helfer gäbe es keine Vereine, erklärt er: „Unsere Gesellschaft würde in ihrer jetzigen Form nicht existieren.“

Minischetti möchte durch sein Engagement dem Zustand der Gesellschaft entgegenwirken. Miteinander statt gegeneinander. Hand in Hand statt mit ausgefahrenen Ellenbogen. „Die Mannschaft steht an erster Stelle. Ihr müssen sich alle unterordnen.“ Wenn das gelingt, habe er sein Ziel erreicht: „Das Ehrenamt verbindet den Staat mit seinen Bürgern. Es ist die dritte Kraft der Gesellschaft.“

Während Minischetti das Training fortsetzt, besucht Kollegin Miray Caliskan um 18 Uhr die Yavuz Sultan Selim Moschee im Jungbusch.

