Der Tyrannosaurus der Bühne

Ein Klassenzimmer. Ein typisches Klassenzimmer. Es ist 22 Uhr. Der Raum ist voll. Überall sitzen Menschen, klimpern auf Instrumenten herum. Jesse Safferling ist einer davon. Er sitzt auf einem Tisch. Sein Blick wandert zur Tür, der Kopf neigt sich. Er erkennt ein Gesicht. Grinst. Plötzlich packen ihn zwei Männer von hinten.

Die Männer pressen ihre Lippen auf Jesses Wangen. „Ich liebe dich“, flüstert der eine. Der andere lacht. „Ja, wir lieben uns alle“, sagt Jesse. Eine sanfte Stimme hat er. Der 26-Jährige ist Sänger und Student der Popakademie. Es ist Konzertabend. „Work in Progress Club“. Jesses Band tritt auf. Aus sechs Musikstudenten besteht die Formation: Ben Wormser und Ramon Pfanner an den E-Gitarren, Jonas Weinfurter am Keybord, Danny Joe Hofmann am Schlagzeug und Nicholas Neumüller am Bass. Und Jesse natürlich, der Frontmann und Sänger. Das ist My only Emperor. Die Instrumenten-Vielfalt lässt nicht wirklich erahnen, welche Musikrichtung die Jungs einschlagen. Es könnte alles sein.

Dann kommt das Atmen

Hier singt jemand, dort trommelt ein anderer. Dazwischen Unterhaltungen. Im Hintergrund ist die Band zu hören, die gerade in der Aula spielt. Eine von vielen. Alles frei Schnauze. Freie Kunst. Freiheit. Und Liebe. Ständig wird geschmust. „Das ist uns sehr wichtig“, erklärt Jesse. „Wir haben auch künstlerische Krisen oder Auseinandersetzungen, da brauchen wir die Zuneigung.“ Wieder eine Umarmung. Diesmal sind es Kommilitonen einer anderen Band. Sie wollen Glück wünschen. Die Stimmung: eine einzige Harmonie.

Langsam schlägt sie aber um. Konzentration. Anspannung. Vorfreude. Der gegenseitige Körperkontakt bricht aber nicht ein. Er intensiviert sich. Jesse bereitet sich vor. Wärmt sich auf. Zieht sein Hemd aus und geht zu Boden. Liegestütze. „Ich habe gemerkt, dass ich viel besser singe, wenn ich Sport mache“, erzählt er hinterher. „Außerdem pumpe ich so die Muskeln auf. Das sieht sogar noch gut aus.“ Er lacht. „Irgendwie haben wir alle einen Knacks.“ Nochmal schnell eine rauchen. Dass das der Kunst nicht gut tut, weiß der Sänger. „Tja, aber das ist Rock’n’Roll.“ Jetzt wird es ruhiger. Einzig Drummer Danny Joe bringt Geschwindigkeit in die Atmosphäre. Nervös läuft er durch das Klassenzimmer und schlägt mit den Sticks gegen sein Bein. Eine blonde Frau mit Brille betritt den Raum. „Ihr seid dran.“

Hektik. Instrumente einpacken, durch die Hintertür stürmen. Tür auf. Tür zu. Abbau. Aufbau. Auf der Bühne geht alles sehr schnell. Dann kommt das Atmen.

Die sechs Männer treffen sich hinter der Bühne. Umfassen ihre Schultern. Die Zeit scheint stehenzubleiben. Sie bilden einen Kreis. Die Köpfe zusammengesteckt. Stille. Dann ein kollegiales Einatmen. Dabei gehen sie auf die Zehenspitzen. Gemeinsam pusten sie die Luft wieder in den geschlossenen Kreis. Und nochmal. Der Gang zur Bühne, ein kurzer Weg. Und nun ist er da: der Bruch.

Diese zärtlichen Männer sind auf der Bühne plötzlich ganz andere. Jesse brüllt wie ein Tyrannosaurus Rex. Heavy Metal gemischt mit Hip Hop. Ein Crossover wie Limp Bizkit. Jesse springt durch das Publikum, tanzt vor allem schüchtern wirkende Zuschauer an. Schreit auch mal jemandem direkt ins Gesicht. „Leute, ihr wisst, dass ich Köperkontakt brauche. Kommt mal näher zur Bühne“, ruft er ins Mikro. Dann brüllt und rappt er wieder. Springt auf das Mischpult. Letzter Akt: Pogo. Kein Konzert. Ein Erlebnis.

