Der Veganer aus Liebe

Es ist 4.05 Uhr. Aus der Backstube schallt es. Hier ein Klirren, da ein Schlag. Alles ist dunkel in der Nachbarschaft. In den Fliesen am Hintereingang aber spiegelt sich das Licht der Neonleuchten. Helmut Döringer ist seit Stunden wach. Schichtbeginn in der Gartenstadt ist um Mitternacht. „Die nächste Schicht beginnt um 3 Uhr“, sagt der Bäcker. Überall riecht es nach Brot. Ein bisschen säuerlich aber auch mild. Schwer zu beschreiben, dieser Geruch. Irgendwie warm.

Raschen Schrittes geht der Bäckermeister durch sein Territorium. Vorbei an braunen Körben, die bis zum Rand gefüllt sind mit Roggen- und Weißbroten, Brötchen, Mohnstrudeln und anderem Süßgebäck. Ein Blick nach rechts: vorgeformte, noch nicht gebackene Brotlaibe auf Blechen. Döringer hält inne. Riecht am Teig. Grinst. Die Augen strahlen. Ein Blick nach links: Aus einem Förderband quellen Teigkugeln. Brötchen sollen das einmal werden. Im Takt bewegt sich die Maschine vor und zurück. Bei jeder Vorwärtsbewegung presst der Automat vier neue Kügelchen auf das Band. Vorne sind zwei Gestalten, ganz in Weiß. Stehen vor einem Computer. Starren in den Bildschirm. Tippen etwas ein.

Der Kleinere von beiden: Eine weiße Schildkappe verdeckt sein rotes Haar fast gänzlich. Nur ein paar Strähnen blitzen heraus. Das Mehl an seiner Nase wirkt fast wie der Beleg seines Eifers. Er ist der Sohn des Bäckers. 15 Jahre alt. Lucas heißt er, und er hilft schon mit. Will einmal die Familienbäckerei übernehmen. Die andere ist Backstubenleiter Andreas Taskala. Sie geben das nächste Rezept in den Computer ein. „Wir haben unsere eigenen Rezepte. Keine Backmischungen, wie bei vielen Industrie-Bäckereien. Die Rezepte hinterlegen wir in dem Computerprogramm.“ Der PC errechnet je nach gewünschter Menge die Zutatenzusammensetzung. Bis aufs Milligramm.

Backen auf neu – mit Tradition. Den Sauerteig backt Döringer noch genauso, wie früher. 18 Stunden Teigruhe. Mit strenger Temperaturabfolge. Einzige Inhaltsstoffe: Roggenmehl, Wasser und ein Teil des Sauerteigs vom Vortag. Die Hefe bilde sich von allein, erklärt der Bäcker. Die Augen blitzen auf. Begeisterung. „Ja, da bin ich stolz drauf“, sagt er. Er zeigt auf ein Emblem an der Brusttasche seiner Bäckerjacke. „Döringer’s“ steht darauf. Darunter in feiner Schrift: „18 h“. Er spurtet zum anderen Ende der Backstube. Zum Ofen. Der Bäckermeister holt ein Brot heraus. Lässt daran schnuppern. „Das riecht einfach wunderbar, oder?“

Tradition weicht

Teilweise musste Tradition aber der Liebe weichen. Bei den süßen Teilchen etwa. Hier will Döringer keine tierischen Inhaltsstoffe wie Butter und Eier mehr verwenden. Wegen seiner Frau. Sie lebt vegan. Und damit auch der Bäcker. Zumindest meistens. In einer Kiste lagert eine braune Substanz – das Aroma. Döringers Stolz. „Daran haben wir monatelang getüftelt.“ Nun gilt es als Universalwürze für fast alle Süßteile. „Außer für Käsekuchen und Puddingteilchen“, sagt der Bäcker. Da gebe es noch keine Alternative. Er öffnet die Kiste. Sofort dringt der Geruch nach außen: Anis, Karamell, Vanille. „Alles natürliche Zutaten.“ Ein Unterschied zu herkömmlichen Teilchen sei nicht zu schmecken. Das zeige auch ein Versuch, den Döringer mit seinen Kunden gemacht hat: „Wir haben die veganen Teilchen anfangs ohne Ankündigung verkauft. Keiner hat sich beschwert oder irgendetwas bemerkt“, sagt Döringer. Er lacht. Ein Blick nach draußen: Es beginnt zu dämmern. Es ist kurz vor fünf Uhr. Mannheim wird wach, die Bäcker machen Feierabend. Und Kollege Michael Ströbel ist – auf der nächsten Seite – schon auf dem Weg zum Briefzentrum der Post.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019