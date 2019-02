Der Verkehrs-Beherrscher

Im Betriebshof brennt bereits Licht. Es kommt aus den Hallen, in denen nachts die Straßenbahnen abgestellt werden. Und es kommt aus dem Dienstgebäude nebenan. Gelegentlich betritt ein Mensch dieses Haus. Giuseppe Ridente ist einer von ihnen. Ein fester Händedruck zur Begrüßung, ein Grinsen und sein Arbeitstag beginnt.

Es geht vorbei am Pausenraum, wo an diesem Morgen nur wenige Kollegen sitzen, am Schwarzen Brett, wo alle wichtigen Mitteilungen hängen und an einer großen Wand voller Fächer. Aus einem davon zieht Ridente seinen Dienstplan. Heute ist er auf der Linie 1 unterwegs. Ridente ist Straßenbahnfahrer und bis zum Fahrtantritt ist noch einiges zu erledigen: zum Beispiel der Gang zum Kaffeeautomaten. „Ohne den morgendlichen Kaffee geht es nicht“, sagt der 43-Jährige.

Dabei wirkt er so früh am Morgen schon ganz fit. Schnellen Schrittes geht er weiter in die große Halle. Der erste Blick überrascht. Gerade einmal drei Bahnen stehen noch dort. „Die anderen sind bereits ausgerückt“, sagt er. Sechs Uhr morgens ist für einen Straßenbahnfahrer nicht die früheste Schicht. Bereits um drei und vier Uhr verlassen manche Bahnen das Depot, andere sind sogar die komplette Nacht durch unterwegs.

Ridente setzt sich an seinen Arbeitsplatz, den Sitz im Führerstand. Jeden Morgen muss der 43-Jährige, der nicht nur Straßenbahnen, sondern auch Busse fahren kann, verschiedene Kontrollen am Fahrzeug durchführen. Nachdem er einige Zettel ausgefüllt hat und sein Platz komplett eingerichtet ist, steht er auf, läuft durch den Wagen.

Er prüft, ob es genug Feuerlöscher gibt und ob die Hämmer an der Wand hängen, mit denen Insassen notfalls die Fenster einschlagen könnten. Danach steigt er aus der Bahn aus und schaut, ob irgendetwas am Zug beschädigt ist.

Besonderen Wert legt er dabei auf die Bremsen. Ridente zeigt auf den Boden, an einigen Stellen ist Sand auf den Gleisen zu sehen. „Wenn es nass ist, bremsen wir mit Sand. Dann sind die Bremsergebnisse deutlich besser“, erklärt der Straßenbahnfahrer. Der Sand auf dem Boden der Halle stammt von Ridentes Vorgänger, der mit seiner Straßenbahn an diesem frühen Morgen bereits einen Bremstest gemacht hat.

Bremsentest ist Pflicht

Ridente setzt sich wieder in die Bahn und tut es seinem Kollegen gleich. Genau drei Mal fährt er an und bremst dann ab. Der Grund: Die Bahn hat drei verschiedene Arten von Bremsen, jede muss er einmal prüfen. Die Kontrollen sind abgeschlossen, ein wenig Zeit bleibt noch bis zum Ausrücken. Zeit für ein kurzes Gespräch.

Ridente nippt an seinem Kaffee. Er liebe es, dass er bei seinem Job immer unterwegs sei, sagt er. Das frühe Aufstehen mache ihm wenig aus. „Ich sehe jeden Morgen, wie die Stadt aufwacht. Ich sehe die Sonne aufgehen. Das ist doch wunderbar.“

Kurz danach ruft die Arbeit. Die orangefarbene Warnleuchte blinkt, das Tor der Halle öffnet sich langsam. Ridente setzt nun 40 Tonnen in Bewegung, muss kurz danach aber noch einmal anhalten. Eine Bahn aus der Halle nebenan darf zuerst fahren. In vier Stunden wird Ridente abgelöst. Bis dahin wird er von der Rheinau bis zur Schönau mit der Bahn mehrmals die Innenstadt durchquert und im morgendlichen Berufsverkehr mehrere Tausend Menschen an ihr Ziel gebracht haben. Doch erst einmal geht es – auf der nächsten Seite – mit dem Kollegen Sebastian Koch weiter. Er begleitet am Hauptbahnhof die Männer von der Stadtreinigung.

