Die Alleskönnerin mit großem Herz

Winzig kleine Stühle, niedrige Tische und Miniaturbesteck: In der Käfergruppe ist alles eine Nummer kleiner. Und mittendrin sitzt Wencke Latton. Es ist 11 Uhr. Die Krippen-Erzieherin des evangelischen Kindergarten Weidenkörbchen muss wachsam sein. Alle Kinder im Blick behalten. Das Gebrabbel und Gelächter der Kleinen kann ganz schnell in Schluchzen umschlagen. Zwischen Kinderliedern, Ballettröckchen und Geisterkostümen geht es manchmal hoch her. Doch sie wirkt wie die Ruhe selbst. „Das ist reine Gewohnheitssache und Berufsroutine. Dass man alles aufnimmt um sich herum, übt und lernt man“, erklärt die Erzieherin. Schließlich hat jedes Kind in ihrer Gruppe seine eigenen Bedürfnisse. Manche von ihnen ganz besonders. „Bei uns wird Inklusion großgeschrieben. Wir haben ein Kind mit Down-Syndrom in der Käfergruppe“. Latton und ihre Kolleginnen wollen behinderten Kindern eine Chance geben, bei ihnen zu spielen, zu lernen und sich zu entwickeln. „Für uns war von vornherein klar, dass wir diese Kinder aufnehmen wollen“, sagt sie. Latton arbeitet seit 1998 in ihrem Beruf. Sie wollte schon immer mit Kindern arbeiten, „das war mir ganz wichtig.“ Zunächst arbeitete sie als auszubildende Kinderkrankenschwester. Doch ein halbes Jahr später war für sie klar, dass sie abbrechen wird.

Auf Schule vorbereiten

„Das Leid der Kinder hat mich zu sehr berührt, ich konnte da nicht abschalten“, erzählt Latton. „Ich wollte mit gesunden Kindern arbeiten. Dann habe ich die Ausbildung als Erzieherin gemacht“. Ab und zu klopfen kleine Hände an der Tür der Käfergruppe. Dann werden weitere Kinder von ihren Eltern gebracht und liebevoll von Latton empfangen. Nicht alle Kinder fühlen sich direkt wohl, ihr Heimweh ist ein großes Thema für Erzieherinnen. Wie man damit umgeht? „Den ganzen Tag kuscheln. Die Kleinen sind natürlich hin und hergerissen an manchen Tagen, es fällt ihnen schwer, hierzubleiben ohne Mama. Aber es ist einfach unsere Aufgabe hier. Wir haben ständig Kinder auf dem Arm. Das funktioniert gar nicht anders, es ist sehr emotional, sehr körperlich“, sagt Latton. „Ohne Bindung keine Bildung“, fügt sie hinzu und lacht.

„Wenn wir keine Bindung zu den Kindern aufbauen können, können wir die Kinder auch nicht fördern. Das merkt man auch. Manche Kinder brauchen ein halbes Jahr, bei manchen hat man nach vier Wochen das Gefühl, dass man sie nicht vom Schoss kriegt. Es geht nicht anders, man muss sie einfach alle liebhaben. Man liebt auch jedes Kind“, sagt sie, „wir arbeiten auf Herzensbasis.“ Ihre Gruppen-Kollegin nickt zustimmend. Die Krippe des Kindergartens in der Weidenstraße 17 nimmt Kinder ab zwölf Monaten auf, ab drei Jahren können sie dann in den angeschlossenen Kindergarten wechseln. Und bis dahin werden sie vorbereitet. „Wir arbeiten pädagogisch. Früher war es das große Ziel, dass die Kinder in die Schule gehen und schon lesen oder ihren Namen schreiben können. Uns ist es wichtig, dass die Kinder bindungsfähig sind, dass sie offen sind. Dass die Kinder selbstständig sind. Schuhe und Jacke anziehen, auf Toilette gehen. Für sich ein Selbstgefühl haben“, sagt Latton. Sie und ihre Kolleginnen wollen die Kinder Richtung Schule führen. „Egal was wir tun, ob Bücher vorlesen oder malen, leisten wir pädagogische Arbeit. Wir versuchen sie ganzheitlich zu fördern: Motorisch, kognitiv, sprachlich.“

Latton betont, wie wichtig für sie das Thema Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ihrer Schützlinge ist. Denn sie sollen später sicher durchs Leben gehen. Inzwischen ist es zwölf Uhr. Zeit für einen Kaffee. Kollegin Joana Rettig hat sich dafür mit Oberbürgermeister Peter Kurz auf einen kurzen Plausch verabredet, der von seinem eng getakteten Berufsalltag und seinen Essgewohnheiten erzählt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019