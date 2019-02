Die erste Stimme am Morgen

Es ist 8 Uhr morgens. Moderatorin Cristina Klee spricht im „Radio Regenbogen“-Studio eine Sendung ein. Seit fünf Stunden ist Klee schon wach. Ihr Wecker klingelt an Arbeitstagen um viertel nach drei in der Nacht. „On Air“, also in Echtzeit im Radio zu hören, ist sie mit Kollege Daniel Ott heute bei der Sendung „Vier von hier“. Die läuft schon seit fünf Uhr.

Um halb vier hatte sich das Team im Büro getroffen: Dann wurden erst einmal Wetter- und Verkehrslage geklärt sowie die ganze Sendung noch einmal durchgesprochen. In der frühmorgendlichen Besprechung ist außerdem wichtig, dass geklärt wird: Welche Themen stehen heute an? Was ist über Nacht passiert? Was ist das Thema des Tages?

Fragt man Cristina Klee, was sie an ihrem Beruf am meisten fasziniert, antwortet sie wie aus der Pistole geschossen: „Die Abwechslung! Jeder Tag ist anders. Es gibt immer andere Themen, neue Musik und wir Moderatoren können uns kreativ ausleben.“ Man lerne eine Menge tolle Menschen kennen. „Vor allem der direkte Kontakt mit den Hörern ist wirklich schön, wir telefonieren täglich mit ihnen, reden über das, was sie bewegt. Das ist für mich das Besondere am Radio machen“, schwärmt Klee.

Die größte Herausforderung als Radiomoderatorin sei es, den Hörer immer wieder aufs Neue gut zu unterhalten. „Wir sind die morgendlichen Begleiter, oft sind wir die ersten Stimmen, die die Menschen gleich nach dem Aufstehen hören“, erzählt Klee. „Es ist wichtig, was wir sagen und wie wir das tun. Die Stimme ist dabei das wichtigste Gut.“ Stimmtraining und auch Sprechtraining seien sehr wichtig, um genau zu wissen, wie man seine Stimme richtig einsetzen kann. Außerdem sei es wichtig, immer an die Hörer zu denken: „Was interessiert sie? Was bewegt sie?“, sagt Klee.

Erst Model, dann Moderatorin

Klee hat erst Germanistik und Anglistik auf Lehramt studiert und ist nach dem Studium zum Radio gekommen. Während der Uni hat sie für Fernsehproduktionen ab und zu vor der Kamera gestanden und als Model gearbeitet. Dadurch kam sie mit den Medien in Kontakt. Zum Ende ihres Studiums wusste sie: „Das ist mein Ding, ich werde auf keinen Fall Lehrer.“ Also orientierte sie sich um und absolvierte ein sechsmonatiges Praktikum bei einem Karlsruher Sender. Im Anschluss daran machte sie ein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung.

Heute ist sie sehr glücklich mit ihrem Beruf – und auch morgens schon bester Laune. Wie sie das schafft? „Der Job macht mir einfach Spaß, da fällt das leicht: Ich höre früh am Morgen tolle Musik, habe Kollegen, mit denen ich schon vor der Sendung Witze mache, spreche über Themen, die interessant und unterhaltsam sind“, beschreibt Klee. Da käme die gute Laune quasi von selbst – auch an nicht so guten Tagen.

Ihre Ausstrahlung und die gute Stimmung verbreiten Radiomoderatoren heute auch im Internet. Soziale Netzwerke werden auch für Moderatoren immer wichtiger. „Wir sind auf Facebook, Instagram und Twitter vertreten“, erklärt Klee. Es sei auch nicht mehr wie früher, als der Radiomoderator „nur“ vor dem Mikro im Studio stand. „Wir machen oft Videos jeglicher Art, die dann online gestellt werden. Früher wusste keiner so genau, wie Radiomoderatoren aussehen, das ist heute definitiv anders.“ Themen gut zu recherchieren, sich einzulesen und Dinge zu verstehen, das alles seien essentielle Eigenschaften eines guten Radiosprechers, sagt Klee. Außerdem sei es wichtig, immer die Hörer im Fokus zu haben: Was interessiert sie? Was bewegt sie? Was das Amtsgericht in Mannheim und vor allem Richter Gunter Carra bewegt, will unterdessen Kollege Michael Ströbel – auf der nächsten Seite – erfahren. Er macht sich bereit: Um 9 Uhr empfängt ihn Carra im Westflügel des Schlosses.

