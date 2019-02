Die Frühchen-Starthelferin

Bettina Schmitt rennt. Ein, zwei, drei große Schritte und schon ist sie da – am Notruftelefon. Dessen schrilles Klingeln durchbricht die Stille auf der neonatalogischen Intensivstation der Uniklinik. Schmitt hebt ab, nickt und sagt: „Ich muss runter zur Kindernotaufnahme. Ein Neugeborenes kriegt keine Luft mehr“. Schmitt ist Kinderkrankenschwester. Ihre Schicht begann vor zweieinhalb Stunden, jetzt ist sie mitten im Geschehen. „Hier weiß man nie was passiert“, sagt sie kurze Zeit später, nachdem sie leicht außer Atem wieder ihre Stellung einnimmt. „Wenn aber jemand von der Kindernotaufnahme anruft, heißt das: Es wird sofort Hilfe benötigt.“

Unter 500 Gramm

Heute Nacht überwacht sie, wie so oft, zwei Frühchen: Philip und Ben. Die beiden sind krank und noch sehr klein: umringt von roten und orangefarbenen Kabeln liegt Philip in winzigen Windeln da. Ein Schlauch ragt aus seiner Nase heraus. Der kleine Mann hat eine angeborene Zwerchfellhernie, seine Lungen konnten deshalb nicht so wachsen, wie sie wachsen sollten. „Er liegt im künstlichen Koma, damit er sich von der heutigen Operation erholt“, sagt Schmitt. Bens Speiseröhre dagegen ist nicht zusammengewachsen, seit 40 Tagen liegt er schon auf der „Intensiv“. „Aber immerhin atmet er von allein“, sagt Schmitt. Wie klein die Frühchen im Allgemeinen sind? „Sagen wir es mal so: 1130 Gramm ist für uns schon sehr groß. Fälle unter 500 Gramm hat es auch schon gegeben.“ Schmitt ist 41 Jahre alt, seit 18 Jahren arbeitet sie am Uniklinikum. Nach ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester hat die Heidelbergerin auf der Neugeborenenstation gearbeitet und einige Jahre später eine Intensivweiterbildung abgeschlossen. Der Tod eines Kindes versetze die gesamte Station in Trauer. „Alles mit nach Hause zu nehmen, geht aber nicht“, sagt sie. Außerdem: Das Positive überwiege in jedem Fall. „Wenn ein Kind glücklich und gesund entlassen wird, dann wird mir bewusst, wieso ich es mache.“ Schmitt hat keine Kinder, aber „viele Nichten und Neffen“, sagt sie lächelnd. Immer wieder dreht sie ihre Runde auf der Station, auf der neun Schwester in der Nacht arbeiten und eine weitere Bereitschaftsdienst hat. Nachwuchs? „Dringend benötigt“, sagt sie. Schmitt nimmt Philip Blut ab, dreht ihn zur Seite, verabreicht Ben über mehrere Katheder Schlaf- und Schmerzmittel und andere Medikamente. Über eine Magensonde erhält er Nahrung – in flüssiger Form mit Kalorien, Vitaminen, Fetten und Elektrolyten. All das wird sie so lange machen, bis ihre Schicht um 6.30 Uhr endet. In den Wintermonaten sei man besonders streng: Zu groß sei die Gefahr einer Infektion. Bei jedem Kind wechselt Schmitt deshalb ihre Handschuhe und ihren Kittel.

Neben Philips Gesicht legt sie ein buntes Lätzchen, das seine Mama den ganzen Tag auf der Haut getragen habe. „Er erkennt den Geruch, das beruhigt ihn.“ Auch die Melodie einer Spieluhr oder das Vorlesen der Eltern, würden die Kleinen besänftigen. „Das sind Rituale, die sie wahrnehmen. Da macht der eine oder andere sogar die Augen auf. Sie brauchen einfach viel Liebe.“ Meistens würden sich die Eltern in den ersten Tagen an den „Anblick“ gewöhnen. „Mütter sind richtig tough, Väter eher vorsichtig.“ Sie dürften zwar nicht die Nacht auf der „Intensiv“ verbringen, könnten aber jederzeit anrufen und sich nach ihren Kleinsten erkundigen.

