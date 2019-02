Die Fürsorgliche

Die Frau ist so toll!“, sagt Regina Pelz. Ihre Augen glänzen, während sie das sagt. Regina Pelz ist Altenpflegerin im avendi-Seniorenheim in der Friedrich-Traumann-Straße 21. Manche Geschichten prägen sich bei ihr ein. Und eine ganz besonders: Das Leben einer Bewohnerin, die in den 1950ern mit ihren sieben Kindern freiwillig zur Alleinerziehenden geworden ist, hat sie beeindruckt. „Respekt! Dass, sie zu diesem Zeitpunkt ihren Mann verlassen konnte. Damals herrschte ja ein ganz anderes Frauenbild“, schwärmt sie. Pelz redet so oft sie kann mit den Bewohnern des Pflegeheims. „Man lernt tolle Menschen kennen. Auch, wenn leider die Zeit fehlt, mit den einzelnen Bewohnern lange Gespräche zu führen“, erzählt Pelz. Auch sie ist Alleinerziehende und hat deshalb keinen typischen Acht-Stunden-Tag.

Umgeben von Lebensgeschichten

Ihre Arbeit beginnt um acht Uhr und endet um 15 Uhr. Sie hat sich heute freigenommen und berichtet von ihrem Beruf. Seit neun Jahren arbeitet sie als Altenpflegerin. Das Zwischenmenschliche macht für sie das Besondere an ihrem Beruf aus. „Die Nettigkeit und Dankbarkeit der Menschen ist das Schöne. Ich bin lieber bei den Menschen als im Büro. Das ist meine Stärke, es liegt mir am Herzen. Ich teile gerne, die Leute mögen mich auch“, erzählt sie.

Schon mit 13 Jahren wusste sie, dass sie mit älteren Menschen arbeiten möchte. Denn ihre Oma erkrankte bereits früh an Demenz. Sie wollte helfen. Ruhig und mit sanfter Stimme weist sie verwirrten Bewohnern den Weg, gibt ihnen Orientierung, hört zu. „Man hört hier viele Lebensgeschichten der Kriegsgeneration, zum Glück habe ich die noch erlebt, denn die stirbt ja langsam aus“, sagt sie. „Die jungen Leute fragen gerne und die Älteren erzählen ja auch gerne, es ist nicht so, dass man es aus ihnen rausquetschen muss, sie erzählen es von sich aus.“ Vor kurzem habe ihr ein älterer Bewohner erzählt, wie er seine Frau kennengelernt hat. „Ihre Geschichte fand ich total süß. Denn ich dachte immer, dass es früher so war, dass die Männer die Frauen angesprochen haben, aber nein, in seinem Fall ist seine Frau auf ihn zugegangen und hat gefragt, ob er mit ihr tanzen will. “, sagt sie und lächelt.

Regina Pelz ist oft auch umgeben von schweren Erkrankungen und Tod. Sie selbst habe aber keine Berührungsängste damit. Mit nach Hause begleiten sie die Todes- und Krankenfälle nicht, oder nicht mehr, wie sie erzählt. „Manchmal geht einem das aber trotzdem nahe, ich gehe auch mal auf Beerdigungen von Bewohnern, um mich zu verabschieden“, sagt sie.

Ob sie auch eigene Angehörige in ein Pflegeheim bringen würde? „Es kommt auf die Diagnose an. Manche ältere und kranke Menschen sind in ihrer eigenen Wohnung gefangen und nicht mobil. Im Pflegeheim haben sie hingegen immer Beschäftigung“, erklärt sie. Das Seniorenheim biete deshalb verschiedene Therapiemöglichkeiten und Aktivitäten an. „Es kommen Therapiehunde zu uns, wir backen, machen Musik oder basteln“, sagt Pelz.

Die meisten Arbeitstage beginnen damit, dass sie die Medikamente für die Bewohner vorbereitet und ihnen verabreicht. Dann bringt sie ihnen häufig Kaffee und kümmert sich um ihre Bedürfnisse wie etwa das Waschen. Aber auch organisatorische Aufgaben übernimmt sie, wie zum Beispiel der Anruf bei Ärzten, um für die Bewohner Termine zu vereinbaren. Nach einer Stunde im avendi-Seniorenheim geht es nun weiter in den Luisenpark. Dort erzählt Tierpfleger John Peck-Wittner von seinem Berufsalltag.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019