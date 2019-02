Die hinter der Bühne die Fäden zieht

Falschmeldung, Lügen“, schreit Jupiter, dargestellt von Thomas Berau, auf der Bühne des Nationaltheaters. Ihm gegenüber sitzen auf einem Sofa die anderen Götter der Operette „Orpheus in der Unterwelt“ Cupido, Venus, Juno, Mars, Merkur und Diana. Sie werfen Jupiter im zweiten Bild des ersten Aufzugs vor, verschiedene Tricks angewendet zu haben, um Frauen rumzukriegen. Merkur fängt an, dramatisch zu singen. Hinter der Bühne bespricht sich Charlotte Werkmeister, Kostümbild-Assistentin am Nationaltheater Mannheim (NTM), mit ihrer Kollegin: „Meinst du, der Flug-Gurt ist zu eng“, fragt sie Bühnenbild-Assistentin Anna-Sofia Kirsch. Uwe Eikötter, der Merkur darstellt, soll später mit einem Gurt befestigt an einem Seil auf die Bühne fliegen. Allerdings muss er kurz darauf tanzen und hat nur wenige Minuten Zeit, um den Flug-Gurt auszuziehen. Werkmeister kümmert sich darum, dass solche Details klappen.

Die 29-Jährige arbeitet seit fünf Jahren am NTM. Davor hat sie eine Ausbildung als Maßschneiderin am Theater in Braunschweig gemacht. Als Kostümbild-Assistentin ist sie hingegen fest am NTM angestellt. Kostümbildner arbeiten meistens freiberuflich und werden für die einzelnen Stücke von außerhalb engagiert. Werkmeister vermittelt dann zwischen dem Team im Nationaltheater und dem externen Kostümbildner. „Ich organisiere hauptsächlich“, erklärt die Hockenheimerin mit leichtem Dialekt. „Ich kümmere mich um die Abläufe, wer sich wo umzieht und wer was wann anhat.“

Ein Raumschiff auf der Bühne

Auch zwischen Schuhmachern und Sängern sowie Schneidern, Tänzern und anderen Kollegen muss sie vermitteln. Kreativ sei ihre Arbeit dabei nicht immer, je nach Produktion könne sie sich mehr oder weniger gestalterisch ausleben.

Die Darsteller proben die Operette von Jacques Offenbach zum ersten Mal auf der Bühne. Regisseur Markus Bothe gibt ihnen Rückmeldung: „Ich fand das Lachen gut“, sagt er an Berau gerichtet. Bei den anderen Göttern habe das Timing aber noch nicht gestimmt. Um 13.30 Uhr ist Mittagspause. Die Proben laufen nach einem strengen Plan: Sechs Tage pro Woche von 10 bis 13.30 Uhr und von 18 bis 21.30 Uhr übt die Besetzung bis zur Aufführung am 17. Februar. Als die Sänger von der Bühne gehen, zuppelt Werkmeister am Rock von Estelle Kruger, die Venus spielt, herum. Kruger muss in einer Szene mit nur einer Hand ihren Rock hochnehmen. „Ich habe den Rock selbst angezogen und habe das ausprobiert“, erzählt Werkmeister lachend. „Das ist schwer mit nur einer Hand. Wir müssen vielleicht eine Schlaufe dran machen.“

Nach der Probe geht Charlotte Werkmeister in die Bühnenwerkstätte: Schlosser, Maler, Schreiner, Dekorateure und Polsterer erstellen hier die Bühnenbilder. „Ritsch-ratsch, ritsch-ratsch“ ertönt das quietschende Schneidegeräusch von Messer auf Styropor aus dem Raum der Plastiker. Dort erschaffen die Handwerker Skulpturen, andere Kulissen und auch Kostüme. Werkmeister ist mit dem Bühnenplastiker Max Senft verabredet. „Wir brauchen das Spaceshuttle auf der Probe so früh wie möglich“, sagt sie. „Ich gucke, dass ich eins früher fertig bekomme“, antwortet Senft. Vor ihm liegt ein rund ein Meter langes und 50 Zentimeter breites Styroporteil, das vorne spitz zuläuft. Wenn es fertig ist, wird es ein Raumschiff. In der Mitte ist ein Loch, durch das ein Tänzer schlüpfen kann. Die Tänzer schweben in Satelliten, fliegenden Untertassen und anderen Raumgefährten über die Bühne. Damit sie wissen, wie groß die Raumschiffe sind und wie sie damit umgehen müssen, will Werkmeister ein Schiff mit zur Probe nehmen.

Nachdem die 29-Jährige mit dem Plastiker alles besprochen hat, geht sie in den Kostümfundus. Dort reihen sich Mäntel, Röcke, Pyjamas und andere Kleidung auf dutzenden Kleiderstangen über- und aneinander. Mitten aus der Kleidermasse zieht Werkmeister mit Strass besetzte Kleider hervor. Die rosa, lila und türkisfarbenen Kostüme legt sie für eine Anprobe am nächsten Morgen bereit. Die Sängerinnen des Damenchors, die verschiedene Götter darstellen, werden sie tragen.

Während Werkmeister die Kleider aufhängt, bereitet sich die Kollegin Miray Caliskan bereits auf ihren Termin beim Bestatter vor.

