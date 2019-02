Die Post-Sortiererin

Laut ist es im Mannheimer Briefzentrum der Deutschen Post. Für Briefsortiererin Nicole Hauer und ihre Abteilungsleiterin Anna Bugert ist das Alltag. „Man gewöhnt sich sowohl an den Stress als auch an das frühe Aufstehen“, sagt Hauer gut gelaunt. Rund 1,1 Millionen Sendungen werden in einer 24-Stunden-Schicht an dem Standort sortiert. Teilweise maschinell, teilweise auch per Hand. Nicole Hauer ist eine von diesen „Handarbeiterinnen“. Seit mehr als 15 Jahren gibt sie Briefsendungen in die Maschine ein. Diese bringt dann die Briefe in die richtige Reihenfolge für den Zusteller. Der hat dann immer die passenden Sendungen griffbereit – und braucht nicht erst danach suchen. „Ich muss deshalb strengstens darauf achten, dass alles stimmt. Einmal falsch gegriffen, und die ganze Arbeit war umsonst“, sagt sie. Denn: Dann stimmt die Reihenfolge nicht mehr. „Eine anspruchsvolle Tätigkeit, die aber viel Spaß macht“, resümiert Hauer.

Von 3.30 Uhr bis 7.30 Uhr dauert ihre Schicht. Während dieser Zeit herrscht Hochspannung. Zwar laufen viele Prozesse inzwischen komplett automatisiert ab, allerdings wird dafür die Arbeit an anderer Stelle immer mehr. Denn: „Dass immer mehr im Internet bestellt wird, macht sich auch im Briefzentrum bemerkbar“, sagt Abteilungsleiterin Anna Bugert.

„Viele dieser Sendungen kommen aus dem asiatischen Raum, oft in Tüten verpackt, die sich nicht maschinell bearbeiten lassen. Diese Warensendungen müssen wir alle von Hand sortieren“, erklärt sie.

„Nur“ noch 59 Millionen Briefe

Sie ist sich sicher, dass sich das Geschäftsfeld auch in Zukunft weiter verändern wird: Die Digitalisierung schreite schließlich in großen Schritten voran. Die Briefe würden immer weniger. „Vor zehn Jahren haben wir an einem durchschnittlichen Werktag bundesweit noch 72 Millionen Sendungen transportiert, heute sind es nur noch knapp 59 Millionen“, sagt sie. „Die Jungen werden heute mit der Digitalisierung groß. Mit dem Handy als Allrounder für Bestellungen, zum Angebote ansehen und eben auch zur Kommunikation. Das beeinflusst ganz klar unser Geschäft.“ Ausgeglichen werde der Rückgang im klassischen Briefgeschäft durch die Bearbeitung von Sendungen, die früher noch im Paketzentrum sortiert wurden. Warenpost etwa oder Büchersendungen sowie Päckchen. „Wir können so unsere Paketzentren entlasten und die Auslastung in den Briefzentren sicherstellen“, sagt Bugert.

Während es auf den Straßen von Mannheim noch dunkel und ruhig ist, herrscht in der Halle in Käfertal mittlerweile Hochbetrieb. Mitarbeiter schieben Wägen vor sich her, laden Kisten ab, sortieren kleine Briefe oder große Warensendungen. Den Überblick verliert Bugert trotzdem nicht. „Das wird auch so schnell nicht passieren“, ist die Betriebswirtin sicher. „Wir haben klare Prozesse, um unsere Abläufe zu überprüfen und zu optimieren.“ Zwar könne bei der Masse nicht jeder einzelne Schritt dokumentiert werden, wie das bei einem Paket oder bei einem Einschreiben der Fall sei, „aber bei unserem relativ neuen Produkt Warenpost geht das schon“.

Mehr als 2500 Mitarbeiter sind am Briefzentrum beschäftigt. Anna Bugert hat Verantwortung für 600 Arbeiter. Eine davon ist Hauer. Sie mache ihre Arbeit wirklich gerne, sagt sie. Auch das frühe Aufstehen mache ihr nichts aus. „Es hat ja auch Vorteile. Im Sommer bin ich schon am See, wenn andere noch arbeiten müssen.“ Anfangs war es nur als Übergangsjob gedacht gewesen, inzwischen ist sie schon 15 Jahre bei der Post. Unterdessen macht sich auch Straßenbahnfahrer Guiseppe Ridente an die Arbeit. Kollege Torsten Gertkemper hat ihn begleitet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019