Die Schaufel und Besen schwingen

Die großen Zeiger der Uhr über dem Eingang des Hauptbahnhofes stehen auf kurz nach 7. Das Läuten der einfahrenden Straßenbahn am Vorplatz ertönt. Menschen rennen im letzten Moment über die Schienen. Einige müssen einander ausweichen, um nicht zusammenzustoßen. Schnell noch eine Brezel, ehe es in die Straßenbahn geht. Die Tüte, sie wird vor dem Betreten der Bahn in den Papierkorb geworfen – oder zumindest mal irgendwo in die Nähe dessen. „Die Leute haben heutzutage keinen Respekt mehr“, beklagt Erol Cumert. „Irgendjemand wird ihren Dreck schon wegmachen, denken die sich wahrscheinlich.“

Cumert und seine Kollegen sind „irgendjemand“: Die, die den Dreck der Mannheimer beseitigen. Zusammen mit Patrick Ludwig-Junker und Karl-Ludwig Neuert steht Cumert an der Haltestelle vor einem Mülleimer, der bereits überquillt: Papierbecher, Fast-Food-Verpackungen, Zeitungspapier. Ähnlich wie ein Blumenstrauß schaut er aus, der Mülleimer. Aber eben mit Abfall anstatt blühenden Blüten. Um den Strauß herum: Kippen, Tetrapacks, Kaffeebecher. Schmutzig wirkt es. Ja, richtig schmuddelig. „Ich verstehe nicht, wieso man das alles nebendran werfen muss, wenn man sieht, dass der Mülleimer voll ist“, sagt Cumert, während er den Eimer öffnet. Er frag, wohl eher rhetorisch: „Kann man sich dann nicht einfach einen leeren Eimer suchen?“

Am Hauptbahnhof erreiche das große Aufräumen jeden Morgen einen Höhepunkt, erklärt der ebenfalls anwesende städtische Abteilungsleiter der Stadtreinigung, Werner Knon, ehe er mit Blick auf den Müllhaufen rund um den Eimer eingesteht: „Aber heute Morgen ist es besonders heftig.“

Viel Kritik, wenig Dankbarkeit

Ob die Stadt im Vergleich zu anderen übermäßig dreckig ist? „Es ist eine Großstadt“, betont Knon nüchtern. Der Ruf Mannheims als dreckige Stadt sei schlechter als die Realität. Natürlich, räumt der Reinigungstrupp allerdings geschlossen ein, „stören Kaugummis und Verpackungsmüll auf den Planken“, ehe Cumert, der sich zusammen mit Ludwig-Junker Besen und Kehrschaufel gepackt hat, um Coladosen, Zigarettenkippen und Einkauftüten rund um den mittlerweile geleerten Mülleimer zu beseitigen noch ergänzt: „Die Menschen lassen zu Hause und vor ihrer Haustüre doch auch nicht alles auf dem Boden liegen oder spucken darauf.“ Oft verstehe er deshalb „die Leute nicht“, die ihren Abfall fernab von Mülleimern wegwerfen. „Etwas Ordnung macht das Leben für alle besser“, pflichtet ihm Kollege Ludwig-Junker bei.

Karl-Ludwig Neuert sitzt derweil bereits hinter dem Lenkrad seiner Kehrmaschine. Mit großen Lichtern und im Schritttempo fährt er in seiner Maschine den Bahnhofsvorplatz ab. Kehrt. Säubert. Passt auf. „Besonders am Wochenende, wenn Betrunkene unterwegs sind, muss ich hellwach sein.“ Schon oft sei es vorgekommen, verrät er, „dass sich Jugendliche an das Fahrzeug gehängt haben“. Brenzlige Situationen, die bisher jedoch gut ausgegangen sind. „In solchen Momenten sollten wir lieber ein paar Meter mehr Abstand zu den Menschen nehmen.“

Auf Abstand zu Passanten gehen Cumert, Ludwig-Junker, Neuert und ihre Kollegen selten. Häufig würden sie beim Saubermachen angesprochen werden, erzählen die drei. Aus Dankbarkeit? „Nein“, sagt Cumert: „Meistens ist es Kritik. Dass sich Leute bedanken, kommt sehr selten vor.“

Die Arbeit von Cumert, Ludwig-Junker und Neuert, sie wirkt wie des Sisyphos’. Denn schon morgen früh werden sie wieder losziehen, um Dreck zu beseitigen. Unseren Dreck. Den Mannheimer Dreck, sozusagen. Die Zeiger der großen Bahnhofsuhr signalisieren, dass es Zeit ist, an die Kollegin Lea Seethaler zu übergeben. Die ist mittlerweile in der Redaktion von „Radio Regenbogen“ angekommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019