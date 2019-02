Die über die Schlafenden wacht

Ganz in Weiß gekleidet sitzt Beate Greulich auf ihrem großen schwarzen Drehstuhl im Schlaflabor des Theresienkrankenhauses. Vor ihr sind in zwei Reihen insgesamt 16 Monitore aufgebaut. Der Raum erinnert mehr an ein Kontroll-Terminal der NASA, als an ein Labor in einem Krankenhaus. Die Bildschirme zeigen Livevideos von Patienten in ihren Betten und daneben etwa zehn Linien in den verschiedensten Farben. Untersucht werden Menschen mit Schlafapnoe, also mit Atemaussetzern in der Nacht. Diese haben keinen normalen Schlafrhythmus mehr und sind deshalb dauermüde. Viele schnarchen laut und halten so auch den Partner wach. Mit einer künstlichen Beatmung wird dem kurzzeitigen Atemstillstand entgegen gewirkt. Die Patienten können wieder durchschlafen und sind auch tagsüber wieder fit.

„Hier sieht man die Augenbewegungen“, sagt Greulich und deutet auf die zwei schwarzen Linien ganz oben. Gemessen werden zahlreiche weitere Werte, etwa die Hirnströme, die Atmung oder Bewegungen der Brust und des Bauchs. Beate Greulich hat das alles im Blick. Die Monitore tragen Bezeichnungen wie „Mauerblümchen“, „Ahorn“ oder „Löwenzahn“ – die gleichen Namen wie die Zimmer. So lassen sich die Patienten zuordnen. Die meisten von ihnen sind schon verkabelt und tragen Atemmasken. In den letzten zwei Stunden haben die Krankenschwestern die Patienten bettfertig gemacht. „Wir orientieren uns so gut es geht an den Schlafgewohnheiten der Patienten“, sagt Oberärztin Judith Schmitt. Bis spätestens Mitternacht werden alle Patienten verkabelt und für die Nacht vorbereitet. „Heute waren wir echt schnell“, freut sich die Krankenschwester. Nur zwei Patienten fehlen noch. Zu ihnen macht sich Beate Greulich nun auf den Weg.

Druck der Beatmung einstellen

Zügig läuft sie durch die Flure in der sechsten Etage. Einst waren hier die Ordensschwestern untergebracht. Wegen der isolierten Lage ohne Durchgangsverkehr eignet sich das Stockwerk perfekt als Schlaflabor. Zweimal biegt Beate Gräulich ums Eck, ehe sie das Zimmer „Ahorn“ erreicht. Sie klopft dreimal, öffnet die Tür und begrüßt den Patienten. Die Elektroden hat er schon beim vorherigen Besuch angelegt bekommen – es fehlt noch die Atemmaske. „Die haben wir heute Mittag schon an den Patienten und seine Kopfform angepasst“, verrät sie. Trotzdem muss sie noch ein paar Feinjustierungen vornehmen, ehe sie das Zimmer mit einem Gute-Nacht-Wunsch wieder verlässt. Wenn der Patient später dann schläft, werden die Schwestern ihn überwachen und den Druck der Beatmung Schritt für Schritt erhöhen. So lange, bis er keine Atemaussetzer mehr hat. Mit diesem Wert wird er dann auch zuhause beatmet. Insgesamt drei Nächte müssen die Patienten im Labor bleiben. In der ersten Nacht wird der Schlaf überprüft, um die Symptome auszuwerten. In der zweiten und dritten Nacht wird der Druck angepasst.

Weiter geht’s zum Zimmer „Mauerblümchen“. Der Patient verbringt heute seine erste Nacht in der Klinik. „Bitte stellen Sie sich neben das Bett“, fordert ihn Beate Greulich auf. Im Stehen bekommt er dann die verschiedenen Goldelektroden angelegt. Die Prozedur dauert etwa zehn Minuten. Der ältere Herr lässt sie geduldig über sich ergehen. Zurück im Kontrollraum macht Beate Greulich mit ihm ein paar Übungen. Damit wird gecheckt, ob die Elektroden auch richtig sitzen: Ruhig hinlegen, die Augen bewegen, den Mund auf und zu machen, bis 20 zählen, den Brustkorb heben und senken, das gleiche mit dem Bauch, die Luft anhalten. All das meistert Patient „Mauerblümchen“ mit Bravour. Die Sensoren funktionieren. Die Nacht kann kommen. Und während es im Theresienkrankenhaus immer ruhiger wird, hat sich Kollegin Miray Caliskan auf der „Kinderintensiv“ im Klinikum umgesehen.

