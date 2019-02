Die Wächter über Mannheims Himmel

Die Wolken hängen tief über dem Osten Mannheims. Die nahe gelegene SAP Arena ist aus dem Tower des Flughafens nur schwer zu erkennen. Kai-Olav Roscher rollt mit seinem Stuhl nahe ans Pult und greift ans Mikrofon. Er spricht wenige Worte, wartet kurz. Die Antwort kommt schnell. Aus einem Lautsprecher im Pult ertönt kurz eine Stimme. Was gesagt wurde, ist für den Außenstehenden kaum verständlich, für Kai-Olav Roscher schon. Schließlich hat er gerade mit einem Piloten kommuniziert, der in wenigen Minuten auf dem Flughafen landen wird.

Rund 50 Starts und Landungen gibt es heute – ein ruhiger Tag. Manchmal können es auch sieben mal so viele sein. Doch selbst dann gilt: Hektik verboten. Roscher und seine Kollegen haben Abläufe, an die sie sich halten müssen – und das jederzeit. Selbst wenn wenig los ist, ist Aufmerksamkeit gefragt. Fehler könnten schwere Konsequenzen für Passagiere, Pilot und Flugzeug haben.

Die Lotsen im Mannheimer Tower sind immer zu zweit. Einer hat das Kommando, der andere arbeitet seinem Kollegen zu, sammelt Informationen, unterstützt ihn. Heute ist dies Reimar Möller. Der 42-Jährige mit dem grauen Pulli hat genauso wie sein Kollege die Bildschirme im Blick. Seine Aufgabe: Er liefert Kai-Olav Roscher die Informationen, die er braucht, um seine Arbeit zu machen. Dazu gehört auch das Beschriften von kleinen Zettelchen, die in schwarzen oder gelben Kästchen stecken. „Schwarz sind die startenden, gelb die landenden Flugzeuge“, erklärt Roscher.

Rund ein Dutzend Bildschirme flimmern vor sich hin. Da verwundert es, dass die Starts und Landungen immer noch von Hand aufgeschrieben werden. Das hat aber mehrere Gründe. „Es geht schnell und hat sich einfach bewährt“, sagt Möller. Außerdem sei es günstiger als ein Computersystem und mache unabhängiger von Stromausfällen oder anderen Störungen.

Klarer Zuständigkeitsbereich

Die Lotsen im Mannheimer Tower haben einen klaren Bereich, für den sie zuständig sind. Wenn ein Flieger oder Hubschrauber unter einer Höhe von 600 Metern und in einem Bereich zwischen Ladenburg im Osten, Ludwigshafen im Westen, der Autobahn 6 im Norden und Altrip im Süden unterwegs ist, muss der Pilot sich mit Roscher und Reimer in Verbindung setzen. Die Lotsen bleiben dann mit der Maschine in Kontakt, sagen dem Piloten, ob er landen kann und ob er auf dem richtigen Weg ist.

Drei verschiedene Arten von Fliegern nutzen den Mannheimer Flughafen. Es gibt den Linienverkehr mit wenigen Maschinen täglich. Besonders Berlin und Hamburg sind Flugziele. Zweitens sind auch Firmenflugzeuge unterwegs. Große Unternehmen in der Region nutzen den Flugplatz gerne. „Für die ist das ein echter Standortvorteil, wenn sie wichtige Personen direkt einfliegen können“, sagt Reimer. Den dritten und größten Teil macht die Sportfliegerei aus. Mehr als 140 Flieger stehen in den Hallen am Flughafen, den so genannten Hangars.

Auf der Landebahn flammen die Lichter auf. Gerade ist ein Flieger aus Berlin gelandet, eine kleinere Propellermaschine. Möller begrüßt den Piloten in Mannheim. Große Manschinen in Frankfurt sucht man hier vergeblich. Der Grund: Große Maschinen hätten im Fall eines misslungenen Starts nicht genug Platz zum Ausrollen, die städtische Bebauung westlich des Flughafens ist einfach zu dicht. Aus Sicherheitsgründen gibt es hier deshalb keine Riesen-Maschinen.

Möller und Roscher genießen den Blick nach draußen, wie an einer Kette reihen sich die Lampen entlang der Startbahn auf. Schräg dahinter sind die Lichter der Stadt zu sehen „Das hat schon was“, sagt Roscher. „Auch die auf- und untergehende Sonne zu erleben, ist jedes Mal ein Erlebnis“, ergänzt Möller, auch wenn die sich an diesem Tag zurückgehalten hat. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen. Der Kollege Tobias Törkott ist bereits im Mannheimer Hafen und begleitet einen Kranfahrer bei dessen Arbeit – nachzulesen auf der nächsten Seite.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019