Dienstreisen absetzbar

Berlin.Selbst bezahlte Dienstreisen lassen sich steuerlich absetzen. Das gilt auch, wenn der Lebenspartner dabei ist. Dessen Reisekosten müssen allerdings aus den Werbungskosten für die Einkommensteuererklärung herausgerechnet werden. Darauf macht der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine (BVL) aufmerksam. Bei einem gemeinsam genutzten Hotelzimmer etwa sind die Kosten so anzusetzen, wie sie für ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung angefallen wären. Sinnvoll sei, sich vom Hotel eine Bestätigung geben zu lassen, wie viel so ein Zimmer im gebuchten Zeitraum gekostet hätte, so BVL-Geschäftsführer Erich Nöll. So wird das Erstellen der Steuererklärung einfacher und man beugt Streit mit dem Finanzamt vor. dpa

