Doppelte Arbeitsplatz-Chance

LOHNANGLEICHUNG ERFOLGT STUFENWEISE

Die Arbeitnehmerschaft ist durch mit den Gewerkschaften abgeschlossene Tarifverträge geschützt – nahezu 100 Prozent der Zeitarbeitsbranche sind tariflich geregelt. Zusätzlich existiert eine gesetzliche Lohnuntergrenze, die in Westdeutschland ab 1. April bei 9,49 Euro und in Ostdeutschland bei 9,27 Euro liegt. Zusätzlich gibt es für inzwischen neun Branchen Zuschlagstarifverträge, die den Lohn der Zeitarbeitskräfte stufenweise an den der Stammbelegschaft angleicht.

Bei der Vertragskonstellation der Zeitarbeitsbranche handelt es sich um ein sogenanntes „Dreiecksverhältnis“: Hierzu gehören der Zeitarbeitnehmer, das Zeitarbeitsunternehmen sowie das Kundenunternehmen. Das Zeitarbeitsunternehmen überlässt seinen Mitarbeiter für einen Einsatz an das Kundenunternehmen. Ist der Auftrag erledigt, vermittelt der Arbeitgeber den Zeitarbeitnehmer an einen anderen Kunden. Laut iGZ-Mittelstandsbarometer, einer vierteljährlich durchgeführten Umfragewelle des mitgliederstärksten Zeitarbeitgeberverbands iGZ, können dabei über 80 Prozent der Zeitarbeitnehmer auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit ihrem Zeitarbeitgeber vertrauen.

MÖGLICHKEIT DER ÜBERNAHME

Und, das ist die „doppelte Chance“, es besteht die Möglichkeit, dass das Kundenunternehmen den Zeitarbeitnehmer in die eigene Stammbelegschaft übernimmt. Rund 35 Prozent aller Zeitarbeitnehmer werden laut iGZ-Mittelstandsbarometer in das Stammpersonal der Kundenfirmen übernommen. Damit ist die Zeitarbeit auch eine Brücke aus der Arbeitslosigkeit – zwei Drittel der Zeitarbeitnehmer waren vorher beschäftigungslos, 13 Prozent davon sogar langzeitarbeitslos.

Die Zeitarbeitsbranche besteht nicht nur aus Zeitarbeitnehmern – rund 60 000 Personaldisponenten koordinieren in Deutschland täglich die Einsätze ihrer externen Kollegen. War die Zeitarbeit früher eine Branche der Seiteneinsteiger, ist sie seit 2008 nun eine echte Profibranche: Seit zehn Jahren wird die Ausbildung zu Personaldienstleistungskaufleuten (PDK) angeboten und erfreut sich größter Beliebtheit: Rund 10 000 künftige Personaldienstleistungskaufleute unterschrieben seit 2008 einen Ausbildungsvertrag. In den vergangenen sechs Jahren gehörte der PDK zu den 100 am häufigsten gewählten Ausbildungsberufen in Deutschland. iGZ

